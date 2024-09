Feesten met Dr. Nakamats, de meest productieve uitvinder ter wereld

Dr. Yoshiro Nakamatsu, in de volksmond ook wel bekend als Dr. NakaMats, is de meest productieve uitvinder in de wereld, met ruim 3.500 patenten op zijn naam.

Motherboard bezocht de bekende Japanner in zijn huis in Japan in 2011. Dr. NakaMats is misschien wel het meest bekend voor het patenteren van de Floppy Disk bij IBM in de jaren 70 (hoewel IBM dit betwistte). Zijn arsenaal aan uitvindingen bevat ook minder bekende uitvindingen zoals de PyonPyon springschoenen, de Cerebrex, een stoel voor het verbeteren van mentale functies, en Love Jet – een alternatief voor Viagra om het libido te verbeteren

In 2014 werd Dr. NakaMats geconfronteerd met zijn grootste uitdaging: terminale kanker, een obstakel voor zijn plan om 144 jaar oud te worden. Dr. Nakamats, nu 88, probeert de kanker te behandelen op de enige manier die hij kent, namelijk door zijn eigen behandeling te bedenken.

Motherboard bezocht de indrukwekkende heer Dr. Nakamats op zijn 88e verjaardag, die werd gevierd in het Mmuseumm in New York. Om met hem te feesten in de kleine goederenlift waarin dit museum is geperst, te kijken naar nieuwe exposities van zijn werk, en met hem te praten over waarom hij de komende decennia uitvindingen wil blijven doen.