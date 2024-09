Deze tampon-mp3-speler speelt liedjes voor je ongeboren kind

Het is een veelvoorkomend scenario: iemand is in blijde verwachting, en mensen beginnen vol overgave tegen de zwangere buik aan te zingen. Daar is een reden voor, wetenschappelijk te onderbouwen: interacties zoals zingen en praten kunnen helpen bij de natuurlijke cognitieve ontwikkeling van baby’s in de baarmoeder. Maar luister, dames, er is nu een manier om je uterus te vullen met geluid, zonder dat je partner zijn of haar hoofd tussen je dijen hoeft steekt om luidkeels een ballade van Douwe Bob ten gehore te brengen. Dit is hem: de Babypod.

De Babypod doet wat je ervan verwacht, en is in feite een tampon-mp3-speler. Het apparaat legt contact met je smartphone en speelt muziek op 54 decibel – het equivalent van het volume van een zacht gesprek of Aphex Twin’s Selected Ambient Works, afgespeeld door je benedenburen. Volgens de website van de Babypod stimuleert het apparaat de vocalisering van baby’s voor de geboorte en moedigt hun neurale ontwikkeling aan. Deze uitvinding komt een paar weken nadat een Spaans onderzoek suggereerde dat foetussen in de baarmoeder al vanaf zestien weken kunnen reageren op muziek, en de uitvinders claimen dat na het bestuderen van honderden ultrasound-scans, de meeste baby’s met lichaam- mond- en tongbewegingen reageerden als ze via het apparaat naar muziek luisterden.

De Babypod heeft geen bluetooth-functie, dus je hoeft niet te verwachten dat je embryo je vlammen en bliksemschicht-emoticons gaat whatsappen als je de nieuwe single van Cho laat horen ofzo, maar je hebt wel een kabel uit je vajajay hangen, als een elektrische auto bij een oplaadpunt. Dus dat is best cool, toch?

Daarnaast biedt de Babypod natuurlijk enorme kansen om je kroost ruim om tijd te implementeren met een superieure muzieksmaak. In de buik zijn baby’s toch nog te jong voor een eigen mening. Hoewel dit natuurlijk mis kan gaan: wellicht ontwikkelt je baby juist een aversie jegens de afgespeelde baarmoedermuziek, wat later bijvoorbeeld kan resulteren in het 24/7 draaien van het verzameld werk van de Gebroeders Ko. De tijd zal het uitwijzen.