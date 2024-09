Foto’s van de Pegidademo vóór Zwarte Piet in Den Haag

Alle foto’s door Maarten Delobel

Het protest tegen Zwarte Piet dat zaterdag in Rotterdam plaatsvond werd door de politie de kop in gedrukt, en tweehonderd demonstrerende tegenstanders werden hardhandig opgepakt. Op zondag verliep de demonstratie van Pegida voor het behoud van de pikzwarte knecht een stuk rustiger.

Rond de dertig leden van Pegida verzamelden zich om twee uur op het Spuiplein in Den Haag om voor het behoud van de traditionele Zwarte Piet (pikzwart en met rode lippen en zo) te strijden. Een paar hadden zichzelf vanaf de haarwortels tot de teennagels zorgvuldig zwart en bruin geverfd, anderen hadden de varkensmuts maar weer eens uit de kast getrokken, en een enkeling had zelfs de moeite gedaan om een Engelstalig bordje te schilderen, voor de passerende toerist die geen Nederlands kan lezen, maar wel weet wie Sylvana Simons is. Behalve voor het behoud van Zwarte Piet demonstreerden de Pegida-aanhangers naar eigen zeggen ook nog tegen de islam, tegen open grenzen, tegen uitgeprocedeerde asielzoekers, tegen de handelsverdragen TTIP, CETA en TISA, tegen Europa, tegen ritueel slachten en vóór een Nexit.

Na een paar toespraken liep Pegida een rondje door het centrum van Den Haag. Voorbijgangers trokken zich weinig aan van de Pegidapieten – er werd hooguit hier en daar wat gelachen. De demonstratie verliep dan ook zonder noemenswaardige incidenten, al verloor de Sint wel halverwege de mars z’n snor.

Fotograaf Maarten Delobel was erbij en legde het hele gedoe vast.