Foto’s van de vrouwen die kwamen brullen tijdens Ajax-Feyenoord

Gistermiddag was de wedstrijd der wedstrijden van de Eredivisie: Ajax-Feyenoord. Ongeveer heel voetbalminnend Amsterdam leefde al bijna een week toe naar de Klassieker, maar na een vroege rode kaart voor Feyenoorder St. Juste in de zesde minuut, was er eigenlijk al geen bal meer aan. Ajax ging na een taaie wedstrijd naar huis met drie punten en drie goals op zak, en op de radio vroeg Hugo Borst zich af of de nieuwe Klassieker eigenlijk niet Ajax-PSV zou moeten zijn; dit was de dertiende keer op rij dat Ajax niet verloor tegen Feyenoord in de competitie.



Mijn geliefde zat in het stadion met zijn vijf beste mannenvrienden, Vice Sports-editor Sam van Raalte zat met “vaste samenstelling pa en broertje” op de tribune, op de radio hoorde ik twee mannelijke commentatoren in ademnood de wedstrijd verslaan, bij Studio Voetbal sprak Tom Egbers met twee ex-internationals en oud-verslaggever Arno Vermeulen, en in Trouw, Volkskrant en NRC werd het nieuws over de Klassieker opgetekend door mannelijke journalisten.

Videos by VICE

Een veld vol mannen, dat wordt bekeken en verslagen door bijna alleen maar mannen. Uit het Eredivisie-fan-onderzoek van zowel 2009/2010 als van 2015/2016 bleek dat 87 procent van de supporters man is. Maar ook al zie of hoor je ze nauwelijks, er zijn dus zeker wel wat vrouwelijke voetballiefhebbers. Fotograaf Maarten Delobel ging naar het stadion en portretteerde de vrouwen die hij tegenkwam. Zodat we in ieder geval zien dat ze er zijn.