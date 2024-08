Foto’s van een avondje vlammen bij het grootste paasvuur van Nederland

In de aanloop naar het paasweekend barst in het oosten van Nederland elk jaar de strijd los om de hoogste paasbult van het land te bouwen. Maandenlang wordt het hout opgestapeld om op eerste paasdag de hoogste berg te hebben. Vervolgens worden die maanden werk binnen een paar uur gereduceerd tot een hoopje as.

De afgelopen jaren ging de strijd tussen Espelo en Dijkerhoek, twee dorpjes op vijf minuten rijden van elkaar in de gemeente Rijssen-Holten. Net als de vorige jaren won Dijkerhoek – de houtstapel was er twintig meter hoog, twee meter hoger dan in Espelo.

Enorme paasvuren bouwen is trouwens niet het enige waar ze in Dijkerhoek – waar nog geen vijfhonderd mensen wonen – goed in zijn. In 1990 haalde het dorp het Guinness Book of Records toen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de plaatselijke molen een pannenkoek met een diameter van tien meter werd gebakken.

Om 20:00 uur op afgelopen eerste paasdag waren er geen pannenkoeken, maar wel een hoop plezier. Fotograaf Maarten Delobel was bij de feestelijke ontsteking van het paasvuur, en maakte onderstaande foto’s: