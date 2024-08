Foto’s van het meest onconventionele travestie-feest van Spanje

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Futuroa Sarao Drag is een drag-race in Barcelona die om de paar maanden in concertzaal Sala Apolo wordt gehouden. Door mensen aan te moedigen om outfits te dragen die niet in de de traditionele drag-esthetiek passen, streeft de organisatie van het evenement ernaar een race te creëren die inclusiever, feministischer en bevrijdender is dan de meeste andere drag-wedstrijden.

De show is ondertussen zo populair dat de editie van vorige maand werd verhuisd van de kleine naar de grote zaal. Er kwamen 800 mensen op af.

