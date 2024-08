Foto’s van kroelende langstaartmakaken en hongerige zeeluipaarden

In de diepste krochten van de onderwaterwereld brult een machtig zeeluipaard naar een weerloze ezelspinguïn, en daagt daarmee zijn prooi op een speelse manier uit. Natuurfotograaf Amos Nachoum legde dit rauwe moment vast en won daarmee de eerste plaats van de World Nature Photography Awards 2021 (WNPA).

“Ik wachtte urenlang in een lagune tot het eb werd, op een afgelegen eiland voor het Antarctisch Schiereiland,” vertelt Nachoum in een persbericht, waarin hij de momenten beschreef die leidden tot zijn winnende foto. “Het zeeluipaard kwam stipt voor eb aan in de lagune. Hij ging kopje onder en zag eruit als een rots die uitstak in het terugtrekkende water. De jonge ezelspinguïns durven alleen het water in te gaan als het ondiep is, en toen ze dicht genoeg bij het zeeluipaard kwamen, draaide hij zich razendsnel om en ving een van de pinguïns bij zijn poten en trok hem mee het diepe water in.”

Videos by VICE

Nachoum zwom vervolgens met het zeeluipaard mee en observeerde aandachtig zijn bewegingen terwijl hij naar open water zwom. “Tot mijn verbazing liet hij de pinguïn twee keer los. Elke keer ging het zeeluipaard weer achter de pinguïn aan, hij ging helemaal op in het spel.”

De WNPA is een fotografiewedstrijd waar je als dierenliefhebber enorm gelukkig van wordt. Dit jaar ontving de jury inzendingen uit meer dan twintig landen op zes continenten. De winnaar, Nachoum, ontving een geldprijs van zo’n negenhonderd euro.

“Deze beelden moeten iemand bijna wel motiveren om alles in het werk te stellen om onze kwetsbare planeet te beschermen,” zei Adrian Dinsdale, medeoprichter van de WNPA, in een persbericht. De competitie is onderverdeeld in veertien categorieën, zoals ‘dieren in hun leefomgeving’, ‘gedrag van zoogdieren’ en ‘landschapsfotografie’. Deze bekroonde foto’s bieden een prachtig inzicht in de constant veranderende natuurwereld. De uit Fiji afkomstige fotograaf Tom Vierus won in de categorie ‘dierenportretten’ met een foto van een teder moment tussen langstaartmakaken.

Langstaartmakaken genieten van elkaars warmte op een zonnige dag in Bali, Indonesië. Foto met dank aan Tom Vierus / World Nature Photography Awards

“Deze dieren vertonen gedrag dat erg lijkt ons eigen gedrag, ze genieten bijvoorbeeld van elkaars vertrouwen en gezelschap,” vertelt hij over zijn foto.

In de categorie ‘gedrag van vogels’ legde de Indiase fotograaf Ashok Behera een Afrikaanse gier vast die de ogen van een gnoe eruit rukte, terwijl een Afrikaanse vos gretig toekeek, hopend op wat avondeten.

De ogen van een gnoe worden opgevreten door een Afrikaanse gier, die scherp in de gaten wordt gehouden door een Afrikaanse vos, op zoek naar avondeten. Foto door Ashok Behera / World Nature Photography Awards

Om de winnende foto in de categorie ‘mens en natuur’ te maken, kroop fotograaf Sabrina Inderbitzi uit Zwitserland in een ijsgrot op het bevroren Baikalmeer in Rusland.

IJsgrot. Foto door Sabrina Inderbitzi / World Nature Photography Awards

“Eerst wilde ik de auto en de mensen in die het midden van het beeld stonden niet in mijn foto hebben, maar later bleek het gewoon perfect,” zei ze.

De Indiase fotograaf Gautam Kamat, die won in de categorie ‘planten en paddenstoelen’, nam een foto van een verlaten huis dat door de natuur was overgenomen.

Ingang naar een kamer in een overwoekerd huis in Goa, India. Foto door Gautam Kamat Bambolkar / World Nature Photography Awards

“Het is fascinerend als moeder natuur het overneemt als de mens weer is weggetrokken,” zei hij.

Een van de meest tot de verbeelding sprekende beelden in de competitie is de categorie ‘natuurfotojournalistiek’. De Belgische fotograaf Alan Schroeder fotografeerde een orang-oetanbaby, Brenda, die werd gered uit een dorp aan de westkust van Atjeh. Op de foto werd ze klaargemaakt voor een operatie.

Sibolangit, SOCP Quarantaine Centrum, Noord-Sumatra, Indonesië. Het SOCP-team werkt met elkaar samen om Brenda, een vrouwelijke orang-oetanbaby van ongeveer drie maanden oud, voor te bereiden op een operatie. Foto door Alain Schroeder / World Nature Photography Awards

“We gaven haar een kalmerend middel, schoren haar arm en namen haar temperatuur op, terwijl anderen haar hoofd of haar hand vasthielden omdat ze medelijden hadden met de baby,” zei hij.

Fotograaf Thomas Vijayan maakte nog zo’n indrukwekkende foto. Vijayan was vorig jaar de algemene winnaar in alle categorieën, en dit jaar won hij in de categorie ‘dieren in hun leefomgeving’.

‘Dieren in hun leefomgeving’. Foto door Thomas Vijayan / World Nature Photography Awards

“Volwassen mannelijke orang-oetans hebben grote, flapperende wangkussens, genaamd flenzen. Ze hebben ook een keelzak die gebruikt wordt om luide geluiden te maken, wat bekend staat als ‘de lange roep’,” zei hij. “Als volwassenen zijn ze negentig procent van de tijd alleen. Ik had mazzel dat deze volgroeide, volwassen orang-oetan me de best mogelijke pose gaf.”

Bekijk hieronder meer foto’s van winnaars en runner-ups van de WNPA.

Een jonge zeeleeuw uit Californië. Foto door Celia Kujala / World Nature Photography Awards

IJsvallen. Foto door Rie Asada / World Nature Photography Awards

Zwarte aalscholvers. Foto door Robert Maynard / World Nature Photography Awards

Amerikaanse krokodil. Foto door Massimo Giorgetta / World Nature Photography Awards

Duiker met een school makrelen. Foto door Mike Eyett / World Nature Photography Awards

“Tijdens een recente reis naar IJsland hadden we de mazzel dat we een zeldzame poolvos konden zien en fotograferen,” aldus fotograaf Vince Burton. “De weersomstandigheden waren extreem, maar dat kon de vos niets schelen.” Foto door Vince Burton / World Nature Photography Awards