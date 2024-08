Foto’s van Marokkaanse metalheads en punkers die de scene in leven houden

In 2003 was Joseph Ouechen, een inmiddels 36-jarige fotograaf uit Marokko, op het festival L’Boulevard in Casablanca. Daar zag hij hoe een metalband gearresteerd werd, omdat ze ‘satanisten’ zouden zijn. “Dat waren ze natuurlijk niet – ze speelden gewoon metal,” zegt hij daar nu over.

Ouechen kwam hierna vaker op metalfestivals, en leerde zo steeds meer over dit genre, dat nog altijd erg niche is in Marokko. “Ik hou van hun stijl, de symbolen en woorden op hun kleren, hun haar en hun accessoires.”

Joseph Ouechen

Nadat Ouechen van de middelbare school werd getrapt, leerde hij zichzelf fotograferen – dat bleek toch net wat meer zijn ding dan uit een boek leren. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de bekendste straatfotografen van het land. In On the streets legt hij het dagelijks leven in Marokko vast, vaak in de vorm van geposeerde portretten. Maar wanneer hij op festivals metalheads fotografeert, probeert hij juist zo min mogelijk in te grijpen.

Dat leerde hij met name in 2013, toen hij in Egypte was om de protesten tegen de Egyptische president Mohamed Morsi vast te leggen. “Toen vroeg ik ook of mensen wilden poseren,” vertelt hij. “Na een tijd realiseerde ik me dat je dat op dit soort plekken helemaal niet moet doen, en het juist zo natuurlijk mogelijk in beeld moet brengen. Een moment moet worden vastgelegd, niet gecreëerd.”

Zie meer werk van Joseph Ouechen hieronder:

From: “On the Streets”

From: “On the Streets”

From: “On the Streets”

From: “On the Streets”

From: “On the Streets”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Arabia.

