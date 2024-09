Four Tet deelt een dj-set van vierenhalf uur en die kun je hier luisteren

Je kunt veel doen in vierenhalf uur. Je kunt van Groningen naar Limburg rijden, of een deel uit de Lord of the Rings-trilogie kijken. Als je Four Tet bent, kun je in die tijd ook leuke plaatjes draaien. Hij trakteerde de inwoners van Los Angeles op een geweldige set vol jazz, ambient, funk en zelfs een liedje van Young Thug. Goed nieuws: die set van vierenhalf uur kun je hieronder terugluisteren.

Het is een typische dj-set van Four Tet, in de zin dat er geen duidelijke richting in zit. Het schommelt voortdurend tussen house, hiphop en psychedelica. Dat is erg plezierig. Jammer genoeg hield het opnameapparaatje het na een tijdje voor gezien, dus de laatste anderhalf uur ontbreekt. Toch kun je nog steeds 270 minuten lang genieten, dus geen zorgen.

