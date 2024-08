Gaat Uber 2018 overleven?

Dit artikel verscheen eerder op VICE Money.

Zo’n beetje mijn hele vriendenkring rolt twee keer per week laveloos in een Uber naar huis. Ook op vakantie. Logisch, want je weet dat er altijd wel een Ubertje in de buurt is, en voor die paar euro hoef je het niet te laten als je toch al een paar tientjes aan bier hebt uitgegeven. Toch gaat het al lang niet helemaal lekker met Uber. Ondanks dat we wereldwijd iedere maand zo’n drie miljard dollar naar het bedrijf overmaken heeft het sinds de oprichting in 2009 nog geen cent winst gemaakt. Vorig jaar leed Uber zelfs minstens 2,5 miljard dollar verlies. En dat niet alleen; ook op andere vlakken heeft de dienst er in 2017 een puinbak van gemaakt. Hoe kan Uber in godsnaam 2019 halen?

De lijst van wat er in 2017 allemaal misging is lang. Een klein overzicht. Natuurlijk was daar de vrouwelijke oud-medewerker die een boekje opendeed over de seksuele chatberichtjes en e-mails van de manager die seks met haar wilde. Na intern onderzoek ontsloeg Uber twintig mensen die zich hadden misdragen. Er was een fittie met Google over zelfrijdende auto’s. Het lekte uit dat Uber hackers zwijggeld had toegestopt nadat zij de gegevens van 57 miljoen klanten hadden gejat. Intussen werden de Ubertaxi’s Denemarken uitgetrapt en vecht het techbedrijf in Londen bij de rechter het verlies van zijn licentie aan. Toen Uber-oprichter Travis Kalanick door een Uber-chauffeur werd aangesproken op de steeds lagere tarieven, zei hij dat het niet zijn probleem was en dat sommige mensen altijd anderen de schuld geven. Het filmpje dat van de ruzie werd gemaakt ging viral en Kalanick meldde daarna met schaamrood op de kaken dat hij zich voorlopig op de achtergrond zou houden en stapte op als CEO.

En nee, dat was niet alles. Net voor het eind van het jaar verloor het bedrijf een belangrijke rechtszaak bij het Europese Hof. De Europese rechter vindt dat Uber in de eerste plaats geen technologiebedrijf, maar een taxibedrijf is. Daarom moet het Amerikaanse bedrijf zich in Europese landen nu aan dezelfde regels houden als andere taxibedrijven en dat kan heel wat geld kosten.

Niet zo prettig als je al zoveel verlies boekt.

Op hun eigen website pochen de Amerikanen dat ze dagelijks zo’n 10 miljoen ritjes uitvoeren in 616 steden in 77 verschillende landen. Dus het is niet dat er geen geld binnenkomt bij Uber. Maar hoeveel houdt Uber aan die miljarden ritjes over?

Het taxibedrijf maakt zijn financiële resultaten niet publiekelijk bekend, maar gelukkig zijn er investeerders die nog wel eens wat lekken naar de media. We weten dat er per kwartaal voor zo’n $9 miljard (da’s een 9 met 9 nullen) aan ritjes is besteld. Hiervan gaat een groot deel naar de chauffeurs. Uber hield hier in de eerste drie kwartalen zo’n $1,5 tot $2 miljard omzet per kwartaal over. Daarvan moeten onder meer de mensen op het hoofdkantoor, licenties, rechtszaken en het printpapier betaald worden. Toch gaat verreweg het meeste geld naar marketing en verdere uitbreiding van het Uber-netwerk. Zo krijgen nieuwe chauffeurs in veel landen een ‘bonus’ om zo te stimuleren dat ze voor Uber en niet voor een concurrent kiezen.

Een demonstratie tegen Uber in Londen, op 11 juni 2014. Foto via Flickr-gebruiker David Holt

Die agressieve marketing is voor Uber zo belangrijk, dat het bedrijf er bijna al zijn geld in pompt. Eind september had Uber nog zo’n 5 miljard dollar aan harde knaken liggen die het daarvoor wilde gebruiken. En alsof dat niet genoeg is, stoppen ze er ook nog eens de miljarden van anderen in. De Japanse investeerder Softbank beloofde samen met wat kleine investeerders om 1,25 miljard dollar te investeren in de taxi-app. Zij moeten er wel vertrouwen in hebben dat Uber ooit winstgevend kan worden en dat Uber 2019 wel gaat halen, anders doe je dat natuurlijk niet.

Maar waar komt dat optimisme vandaan? Als je de vooraanstaande econoom Aswath Damodaran moet geloven zal het nog wel even duren voordat Uber winst gaat maken, of het bedrijf zou zijn verdienmodel moeten omgooien. En ook dan zal het lastig blijven: Uber zou kunnen snijden in de (marketing-)kosten, maar het is de vraag of dat genoeg is. Natuurlijk kan Uber de vergoedingen voor chauffeurs verlagen, maar er is al veel kritiek op de lage verdiensten van de chauffeurs en dat zorgt ervoor dat mensen alleen maar meer sympathie krijgen voor die concurrenten, zoals Juno. Of ze zouden de ritprijs kunnen verhogen, maar boze klanten kunnen dan makkelijk overstappen naar een andere taxi-app. Een andere optie is om te gaan werken met vaste abonnementen.

Aan de andere kant is het ook weer niet zo gek dat grote techbedrijven in de eerste jaren geen winst maken. Het gaat uiteindelijk om het vertrouwen dat je ooit kunt cashen op je investering, en geldschieters lijken bij techbedrijven ontzettend veel geduld te hebben. Bij Facebook duurde het drie jaar voordat er winst werd gemaakt, bij Amazon zelfs tien. Spotify, Twitter en Snapchat hebben zelfs nog nooit winst geboekt. Zolang er mensen zijn die geloven dat deze bedrijven ooit winst gaan maken en bereid zijn om te investeren is er toekomst voor deze bedrijven. In 2019 wil Uber naar de beurs. Dan kunnen veel meer mensen hun geld in het taxi-bedrijf gaan steken in de hoop dat het ooit zoveel waard zal worden als Amazon. Niet zoveel aan de hand dus als je het zo bekijkt – maar geniet toch maar van je spotgoedkope ritje terwijl je je braakneiging van zeven dropshots onderdrukt. Het zou zomaar eens de laatste kunnen zijn als Uber niet wat meer op het gaspedaal trapt.