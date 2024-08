Drinken we geen alcohol meer op een eerste date?

Sabrina’s date was het café nog maar net binnen, of hij stelde al voor dat ze een fles zouden bestellen om te delen. “Ik zei, waarom niet? Want ik dacht dat hij me zou vragen te kiezen tussen rode of witte wijn,” vertelt ze aan VICE. “Maar toen wilde hij een hele fles wodka bestellen.” Ze hebben elkaar uiteraard niet nog een keer gezien.

Dit is misschien nogal een extreem voorbeeld, maar het komt steeds vaker dat ongelijke verwachtingen over drank een eerste date enigszins verpesten. Volgens een nieuwe enquête door de datingapp Flirtini zou één op de vier mannen en één op de vijf vrouwen een tweede afspraakje afwijzen met iemand die op de eerste date dronken wordt. Bovendien bleek uit de enquête ook dat 50 procent van vrouwen en 28 procent van mannen nooit alcohol drinken op een eerste date.

Videos by VICE

Ik moet toegeven dat ik een beetje versteld stond van die statistiek. Al mijn relaties, in het heden en het verleden, zijn begonnen met een gezonde dosis dronkenschap. Ik bedoel, hoe moet je jezelf anders genoeg openstellen om een vreemde te laten beoordelen hoe neukbaar je bent? Is alcohol niet het verbindende middel bij uitstek?

Misschien zijn we wel getuige van het einde van drinken op dates. Maar is dat onderdeel van een grotere sociale verschuiving van losbandige gezelligheid naar meer doelgerichte ervaringen? Of zijn we allemaal zo kapotgestrest door de meedogenloze datingscene dat we wanhopig een schijn van controle proberen te behouden door alcohol uit het plaatje te verwijderen?

“De afgelopen drie jaar ben ik op veel eerste en tweede dates geweest waarbij veel gezopen werd, we elkaar onze diepste angsten vertelden, met elkaar naar bed gingen en waarbij ik vervolgens geghost werd,” zegt Cova (27). Ze zegt dat ze niet begrijpt wat er mis ging, en twijfelde constant aan zichzelf en vroeg zich steeds af waarom ze met zo weinig respect werd behandeld. Maar toen begon ze na te denken over de rol die alcohol daarbij speelde. “Ik besefte me dat ik in een patroon zat van dronken worden en heel persoonlijk met iemand worden, wat vervolgens niet altijd even natuurlijke intimiteit creëerde,” zegt ze.

Billie (28) is het ermee eens dat drinken op dates de intimiteit kan beïnvloeden. Ze is recentelijk iemand gaan daten die maar zelden drinkt, en vond het verbazend verfrissend. “De seks is daardoor veel betrokkener,” zegt ze, “en het is fijn om de volgende dag zonder kater wakker te worden.” Ze hebben op de eerste date wel wat gedronken, zegt ze, “maar sindsdien is het altijd hoogstens een of twee drankjes geweest, en we hebben ook best wat dates gehad waarop we helemaal niets dronken.”

Deze nuchtere benadering is nieuw voor Billie, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ze op een andere manier is gaan nadenken over daten en drinken in het algemeen. “Ik deed wel eens een drankje tegen de zenuwen terwijl ik mezelf klaar maakte, en dan nog een stuk meer drankjes tijdens de dates zelf,” zegt ze. “Maar dat kan volgens mij belemmerend werken als je iemand niet goed kent.” Ze denkt dat het belangrijk is om iemand te vinden bij wie je je comfortabel voelt als je nuchter bent. “En nuchtere seks is ook een stuk leuker,” zegt ze. “Ik wou alleen dat ik dit niet pas op m’n 28ste had ontdekt!”

Leeftijd lijkt hier inderdaad een belangrijke rol bij te spelen. Het is geen geheim dat mensen tegenwoordig later in het leven settelen. En – excuses aan alle zuiplap-twintigers in de wereld – het is ook geen geheim dat drinken minder geweldig wordt als je de dertig nadert en je katers een stuk harder miauwen. Sabrina (30) heeft gemerkt dat ze steeds meer neigt naar een levensstijl die niet om drank draait. “Ik denk dat je date-ervaringen er als vroege twintiger er een stuk anders uitzien dan – jezus, ik moet nu dertiger zeggen, hè?” zegt ze.

Sabrina heeft dit jaar meegedaan aan Dry January, en merkte dat ze minder vermoeid en loom was. “Nu heb ik expres een paar alcoholloze dagen in de week, en soms probeer ik van maandag tot vrijdag niks te drinken,” zegt ze. “Maar ik vind het moeilijk om een dateavond niet als drinkavond te zien – het is gewoon raar om urenlang met een vreemde te zitten praten. Door te drinken kun je je gewoon iets meer ontspannen.” Dat gezegd hebbende vertelt ze wel aan VICE dat een paar “uitblinkers” van haar recente dates de keren waren dat er niet gedronken werd. Sabrina zegt dat ze op een date allebei open en eerlijk waren over hun katers. “Het was een date op zondag, we zijn uit eten gegaan en hebben niks gedronken – het was een van mijn beste dates,” zegt ze.

Eden Heath (30), lhbti+-datingexpert en host van de Queer Love Stories-podcast, is in december 2022 begonnen aan zijn reis van nuchterheid. Hij was net uit een relatie van tweeëneenhalf jaar gekomen en maakte zich zorgen om zijn alcoholconsumptie. “Ik begon in april van dit jaar weer te daten,” vertelt hij aan VICE, “maar dit keer volledig nuchter. Het voornaamste verschil is dat ik duidelijker weet hoe ik me over de andere persoon voel en of ik nog een tweede date wil,” zegt hij.

Zijn eerste date bij uitstek is een koffiedate. “Het beste ding aan een koffiedate is dat het een uitstekende kans is om je potentiële partner uit te vogelen en te kijken of je een tweede date met diegene zou willen, zonder dat je er veel geld aan uitgeeft. Als een van jullie het niet echt ziet zitten, is er geen verplichting om een tweede keer koffie te gaan halen,” zegt Heath. “En in het beste geval kun je, als je de date niet wil laten eindigen, hem verlengen door je Sex and the City-fantasie te vervullen en samen naar een museum of kunstgalerie te gaan. Je bent meteen een wereldburger, maar zonder de wodka!”

Heath erkent dat je eerste date zonder enige alcohol “misschien zenuwslopend kan zijn”. Maar hij benadrukt dat “het belangrijkste ingrediënt” is dat je date begripvol is en niet zomaar oordeelt. “Voel je niet verplicht om te verklaren waarom je niet drinkt,” zegt hij. “Als iemand je op een eerste date probeert te forceren om mee te drinken, dan past die persoon waarschijnlijk toch niet bij je.”

Het kan echter moeilijk zijn om deze druk te weerstaan, zeker in een cultuur die om drinken heen is gebouwd. “Ik denk dat het moeilijk is om er niet op terug te vallen, zeker in de winter,” zegt Billie. “Er is een gebrek aan plekken waar je niet in de verleiding wordt gebracht om te drinken.” De tijden zijn echter aan het veranderen, en als er iets goeds uit de wellness-boom is voortgekomen, dan is het wel de toename van alcoholvrije evenementen en ruimtes.

“In de laatste paar jaren, nu we als maatschappij meer bezig zijn met onze gezondheid, is er een merkbare verschuiving geweest in hoe mensen over alcohol denken,” zegt Heath. “Ik vind persoonlijk dat dit een welkome ontwikkeling in het datinglandschap is die mensen kan helpen bij het maken van blijvende en betekenisvolle connecties.” Hij gaat verder: “Het beste advies dat ik aan datende mensen kan geven, of ze dat nou nuchter doen of niet: gebruik die eerste paar afspraakjes om uit te vogelen in hoeverre jullie op elkaar zijn afgestemd. Maar daten moet vooral leuk zijn, dus verlies jezelf er niet in en vergeet niet om je persoonlijkheid te laten schitteren.”



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.