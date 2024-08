Fluffy Oreo-cakejes

Voor 25 Oreos

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 40 minuten

Ingrediënten

Koolzaadolie, om in te frituren

250 gram bloem

60 gram kristalsuiker

16 gram bakpoeder

2 gram zout

325 ml volle melk

40 gram ongezouten boter, gesmolten

1 groot ei

1 pak Oreos

Poedersuiker

Bereidingswijze

1. Giet de olie in een hoge pan met dikke bodem tot een hoogte van 5 cm en verwarm met een met behulp van een frituurthermometer tot 190 graden Celsius.

2. Meng de bloem, de suiker het bakpoeder en het zout in een kom. In een andere kom meng je de melk, boter en het ei. Voeg nu de vloeibare ingrediënten toe aan de kom met droge ingrediënten. Het is niet erg als het niet helemaal glad is, het moet er uitzien als pannenkoekenbeslag.

3. Pak telkens een Oreo en doop het koekje helemaal in het beslag. Frituur het koekje ongeveer 2 minuten in de hete olie, na 1 minuut draai je het koekje om. Laat uitlekken op keukenpapier en bestrooi voor je ze serveert met poedersuiker.