Gegrilde groene kool

Porties: 4

Voorbereiden: 10 minuten

Videos by VICE

Totaal: 40 minuten

Ingrediënten

voor de kool:

groene kool ongeveer (600 tot 900 gram), zonder de buitenste bladeren

1 el extra-virgin olijfolie

1/4 tl zout

voor de dressing:

20 g fijngehakte peterselie, plus een paar blaadjes extra voor de garnering

20 g fijngehakte bieslook

11 g vers citroensap

13 g rode wijnazijn

20 g tahin

1 g witte peper

2 g kosher zout

een snufje gerookt paprikapoeder

een snufje gemalen komijn

60 ml extra-virgin olijfolie

maldon zout, voor het serveren

Bereidingswijze

1.Verhit de oven tot 230 graden. Snij de kool in vieren en haal de de dikke stukken stam weg zonder dat de punten uit elkaar vallen.

2. Verhit wat olie in een gietijzeren pan en braad de platte delen van de kool ongeveer tien minuten aan (draai ze voorzichtig om!) tot ze goudbruin zijn. Strooi de kruiden over de kool en leg deze op een bakplaat met bakpapier. Rooster ze dan vijftien minuten of totdat ze aan beiden kanten gebruind zijn maar nog steeds een puntige vorm hebben.

3. Om de vinaigrette te maken blend je peterselie, bieslook, citroensap, azijn, sesampasta, peper, zout, komijn en paprika in een blender. Zet de blender op een lagere stand en voeg olijfolie toe totdat de vinaigrette romig met groene vlekjes is.

4. Serveer de stukjes kool op een bord en sprenkel de dressing erover. Garneer het gerecht met wat Maldon-zout en een paar blaadjes peterselie.