Gehackte advertentieborden in de Londense bussen stonden vol berichten van queer Palestijnen in Gaza

Hackers hebben afgelopen vrijdag advertentieborden in het openbare vervoersnetwerk van Londen overgenomen om berichten van lhbti-Palestijnen in Gaza weer te geven.

Op de gehackte advertenties waren berichten te zien van Queering the Map, een online platform waarop lhbti’ers van over de hele wereld anonieme berichten met een geotag kunnen posten. Sinds de aanval van Hamas op Israël, waarbij meer dan 1300 mensen gedood werden, en het Israëlische “wraakbeleg” dat daarop volgde met onophoudelijke luchtaanvallen op Gaza waarbij inmiddels duizenden burgers zijn gedood, plaatsen lhbti-Palestijnen in Gaza berichten op Queering the Map waarin ze hun hoopvolle, reflectieve of juist wanhopige gedachten uiten.

Een groep die The Dyke Project wordt genoemd claimt in berichten op X (voorheen Twitter) en Instagram verantwoordelijk te zijn voor de hackingcampagne. De groep noemt zichzelf “een verzameling van trans, cis, nonbinaire lesbiennes en queers van alle overtuigingen die laten zien dat potten goed gedijen” en werd naar verluidt eerder dit jaar gesticht als antwoord op een gepland protest van een trans-exclusionaire groep.

“BREAKING: we hebben meer dan 100 advertenties in de bussen van TfL (Transport for London, het Londense busnetwerk) GEHACKT,” zei de groep in een post op X. “We hebben advertenties vervangen door verhalen van queer Palestijnen, en roepen op tot een eind van de bezetting.”

📢BREAKING📢 we have HACKED over 100 bus adverts across London’s TfL network 🚇🚌🚏We replaced ads with stories from queer Palestinians, and a call for an end to the occupation 🇵🇸 pic.twitter.com/QngGhjBVFx — The Dyke Project (@theDykeProject) October 27, 2023

Naast berichten van queer Palestijnen uit Gaza bevatten de gehackte advertenties ook een bericht van The Dyke Project. “De queer gemeenschap is solidair met onze Palestijnse broers en zussen. We verdienen allemaal vrijheid, veiligheid en saamhorigheid,” stond er in het bericht. Het eiste ook een eind aan de Israëlische bezetting van Palestina en aan de Britse militaire financiering voor Israël.

In een statement aan Motherboard bevestigde een woordvoerder van Transport for London (TfL) dat de advertenties gehackt waren en dat ze aan het werk waren om ze te verwijderen. “We zijn ons bewust van ongeautoriseerde advertenties op het TfL-netwerk en we zijn begonnen met deze te verwijderen, zoals bij onze standaardprocedure hoort,” zei de woordvoerder.

The Dyke Project heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar dat via X werd verstuurd.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.