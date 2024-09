George Michael is overleden. Het nieuws is naar buiten gebracht door zijn publicist. De zanger werd 53 jaar.

De zanger, geboren als Georgios Kyriacos Panayiotou, is volgens zijn publicist “vredig thuis overleden”. Hij brengt het volgende statement naar buiten:

“Tot ons groot verdriet moeten we bevestigen dat onze geliefde zoon, broer en vriend George vredig thuis is overleden in de kerstperiode. De familie vraagt respect voor hun privacy tijdens deze moeilijke en emotionele periode. Er wordt op dit moment verder geen commentaar gegeven.”

George Michael werd in de jaren tachtig bekend met Wham!, het duo dat hij vormde samen met Andrew Ridgeley. De twee waren tieneridolen en scoorden hits met Wake Me Up Before You Go Go en Last Christmas. In 1986 besloot Michael solo te gaan. Hij schreef wereldhits waaronder Freedom, Faith en Let’s Go Outside, waarmee hij in zekere zin zijn homoseksuele geaardheid bevestigde, en verkocht meer dan honderd miljoen platen wereldwijd.



In 2001 raakte George Michael ernstig ziek door een longinfectie, waar hij uiteindelijk na veel rust van is hersteld. De doodsoorzaak is niet bekend.

Foto via George Michael Official op Instagram.