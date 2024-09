Verlang terug naar vrijdag de dertiende met de angstaanjagende doom van Ggu:ll

Beeld: Ggu:ll

Ggu:ll (uitgesproken als “ghoul”) komt uit de onofficiële heavy metal-hoofdstad van Nederland, Tilburg. De band werd gevormd in 2009 en heeft al een demo en een EP uitgebracht, maar zelfs deze goed ontvangen projecten voelden aan als voorgerechtjes, die de honger van de fans lichtjes stilden terwijl zij naar iets groters toewerkten. Op het debuutalbum Dwaling maakt het kwartet hun stad trots met sfeervolle en met drone doorspekte doom. De nummers zijn gewenteld in vage vervormde geluiden, grommende agressie en zwoegende tempo’s, terwijl Ggu:ll de dynamische spanning tussen gitaar, bass en drums als een wapen hanteert. Als een toegevoegd extraatje staat The Mouth of Satan zelve, Farida Lemouchi van The Devil’s Blood, op het album. Zij leent haar onnavolgbare stem aan het langzaam brandende Het smerige kleed van de ziel.

Dwaling komt 20 mei uit via Ván Records. Afgelopen weekend was hun releaseshow in de Little Devil in Tilburg, waar ze als onderdeel van het ​ Little Devil Doom Days festival naast Conan, Samothrace en vele anderen speelden.