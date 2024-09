Gigi Gorgeous veroverde als vlogger het internet, maar kan ze ook filmster worden?

Een paar weken geleden kreeg youtubester en transgender icoon Gigi Gorgeous op het Sundance Film Festival een berichtje van een vriend: “Je staat op de zijkant van het W Hollywood Hotel.” YouTube, dat Gorgeous als tiener gebruikte om tot een nationale beroemdheid uit te groeien, had heel Los Angeles voorzien van billboards met haar gezicht erop. Toen Gorgeous vanuit Utah terugging naar Californië, nam ze vanaf het vliegveld in LA rechtstreeks een Uber naar The Grove, een bekend winkelcentrum in de stad. Nog voordat ze haar koffers thuis af had gezet, wilde ze het billboard zien – dat een paar meter boven haar uittorende, bovenop het winkelcentrum.

“Het is een droom die uitkomt,” zegt Gorgeous. “Ik wilde altijd al met mijn gezicht op een billboard staan.”



Op de foto drijft Gorgeous in een zwembad en kijkt ze naar de lucht. Het is promotiemateriaal voor een nieuwe documentaire, This Is Everything, die de transitie van de 24-jarige in beeld brengt; alles komt aan bod, van haar geboorte, tot haar verhuizing naar Californië. De film ging begin februari in première op YouTube Red, de nieuwe premiumdienst van het videoplatform, en cosmeticamerk Revlon liet weten dat Gorgeous vanaf nu deel uitmaakt van hun influencer-programma (waardoor ze als een soort online ambassadeur voor Revlon fungeert). Maar zoals Gorgeous’ managers, Scott Fisher en Adam Wescott, haar ook al vertellen in de documentaire: er is geen uitgestippelde route die iedere YouTuber zomaar volgen kan, noch is er zekerheid dat haar roem voor eeuwig zal duren.



Gorgeous zelf lijkt te genieten van de toenemende aandacht. “Ik vind het leuk dat YouTubers – of ‘influencers’, zoals ze ons ook noemen – een plek krijgen in de mainstream popcultuur,” zegt Gorgeous. “Ik denk dat het onze tijd is.”



Tijdens de lunch met haar publicist in het restaurant Cecconi’s in West-Hollywoord, ziet Gorgeous er in ieder geval uit als een cultuurfanaat, klaar om haar plek in de schijnwerpers te veroveren. Ze draagt een heel duur roze jasje over een kanten top, haar wenkbrauwen zien er piekfijn uit en haar blauwe ogen glinsteren. Ze lijken bijna van plastic. (Het is een cliché om te zeggen dat iemand wel wat weg heeft van Barbie, maar Gigi Gorgeous lijkt echt op de wereldberoemde pop.)



Op dit moment is Gorgeous verliefd op haar eerste vriendin, Natalia Getty. “De hele datingscene is gestoord,” bloost Gorgeous, “maar iedereen zou het moeten proberen!” Ze is er pas sinds een tijdje achter dat ze op vrouwen valt, eigenlijk pas sinds ze Natalia ontmoette tijdens de fashionweek in Parijs. Beiden waren ze te gast bij de modeshow van Natalia’s broer, August Getty, en zijn kledinglijn. (Natalia en August zijn allebei erfgenamen van het familiefortuin van Getty Oil.)



This Is Everything speelt zich ver van California af, in het Canadese Toronto, waar Gorgeous met haar twee broers, moeder en vader woonde. Gorgeous begon zes jaar geleden met het filmen voor de documentaire, toen ze aan het einde van haar middelbare school aan haar transitie begon. Ze bewaarde het materiaal in haar kamer op een plek die ze “de kluis” noemt. “Ik bewaarde alles op een paar harde schijven,” vertelt Gorgeous.

Twee jaar geleden, nadat ze de deal met YouTube Red had gesloten, vroeg Gorgeous aan Barbara Kopple of zij de taak van regisseur over zou willen nemen. De keuze voor Kopple, die twee Oscars heeft gewonnen met Harlan County, USA en American Dream (documentaires over stakingen op het Amerikaanse platteland), lijkt misschien niet voor de hand liggend. Maar Gorgeous zegt dat het eerdere werk van Kopple haar de benodigde gereedschappen gaf om het verhaal over haar transitie te vertellen.



“Ze heeft echt hart voor de zaak,” zegt Gorgeous. “Ze stopt er veel emotie, sympathie en empathie in.”



Wanneer je met Gorgeous praat, is het duidelijk dat ze voorzichtig is met wat ze zegt. Ze geeft continu antwoorden van een of twee zinnen. Meerdere keren omschrijft ze zichzelf als “familiemens.” YouTube, als bedrijf, is haar “familie.” Haar vrienden in Los Angeles zijn haar “familie hier”, maar ze ziet haar fans ook als haar familie. (“Ik noem mijn abonnees vaak mijn online familie.”) Op een gegeven moment knijpt ze zachtjes in het been van haar publicist, omdat ze een vooraf geplande opmerking maakt.



Het kunstmatige van ons gesprek staat in contrast met de toon van de film. Kopple combineert het beeldmateriaal dat zij van Gorgeous maakte in Los Angeles, de webcamvideo’s die Gorgeous zelf maakte, en de videobanden die David, Gorgeous’ vader, in haar jeugd maakte. Gorgeous had als klein jongetje, Gregory, al een aardige reputatie opgebouwd; ze was vroegontwikkeld en zat vol energie. In de video’s van haar vader zien we haar door het huis dansen; David merkt op dat ze zo haar opwachting had kunnen maken in America’s Funniest Home Videos.

Een groot deel van de film laat zien hoe David met de transitie van Gorgeous omgaat. In een bepaalde scene is hij bang dat hij zijn kind zal kwijtraken, maar dan realiseert hij zich dat zijn transgender dochter zich niet laat opereren aan haar hart of ziel. Hij gaat met haar mee naar een operatie, waar ze een vrouwelijker voorhoofd van zal krijgen. Het is een eerlijk portret van een vader en zijn transgender dochter; een aangename verrassing als je bedenkt dat YouTubers vaker bekend staan om hun geforceerde, overdreven enthousiaste houding dan om hun authenticiteit. “Het is uiteindelijk een film over familie geworden – de groei en acceptatie waar een familie doorheen gaat als iemand in de familie transgender is.”

Nadat ze jarenlang zelf haar youtubefilmpjes zelf gemonteerd en gefilmd had, gaf ze Kopple volledige controle over This Is Everything. (Hoewel haar managers ook nog het nodige te zeggen hadden.) Tot het moment dat de film op Sundance in premiere ging, had Gorgeous de documentaire nog niet gezien. Ze zat naast haar vader, hield zijn hand vast en huilde. Het was compleet het tegenovergestelde van de korte, snelle en zelfbewuste youtubevideo’s; in de documentaire zien we de Gigi terug die populair zou kunnen maken bij het grote publiek. Toch werd Gorgeous wel wat ongemakkelijk van het hele proces. “Het was stressvol,” zegt ze. “Ik ben een controlfreak! Ik maak normaal gesproken mijn eigen content.”

