Volgens gelekte documenten bouwt Google een gecensureerde zoekmachine in China

Google is van plan om opnieuw een gecensureerde versie van de zoekmachine in China te lanceren. Dit is een behoorlijke omslag, want het bedrijf had van 2006 tot 2010 ook een Chinese versie, maar zag daar uiteindelijk juist vanaf vanwege de censuur in het land.

Volgens een vertrouwelijk document dat in handen is van de Amerikaanse website The Intercept, is het Chinese project – dat de de codenaam Dragonfly draagt – als sinds begin vorig jaar in ontwikkeling. In december kwam het in een stroomversnelling na een ontmoeting tussen Google-CEO Sundar Pichai en een “Chinese topambtenaar.”

In de documenten valt ook te lezen dat programmeurs van Google twee verschillende versies van een op maat gemaakte Chinese Android-app heeft ontwikkeld – Maotai en Longfei. Waarschijnlijk om twee opties te vergelijken. Volgens het gelekte document filteren de systemen automatisch door de Chinese overheid gecensureerde websites. Bovenaan de site zal de disclaimer vermeld staan dat “sommige resultaten verwijderd kunnen zijn wegens wettelijke eisen.”

Er is een enorme waslijst van geblokkeerde sites. Een paar bekende namen zijn de BBC, Wikipedia, Instagram, Facebook, Twitter, The New York Times en The Wall Street Journal.

Volgens een Google-medewerker die aan project Dragonfly werkte en met The Intercept sprak, wisten “maar een paar honderd” medewerkers van het project.

“Ik ben erop tegen dat grote bedrijven en overheden samenwerken aan de onderdrukking van hun bevolking, en ik geloof dat transparantie in het publieke belang is,” zei de bron tegen The Intercept. “Wat in China gebeurt, zal als blauwdruk dienen voor andere delen van de wereld.”

Google begon hun operatie in China al eerder in 2006. De zoekmachine volgde toen al de strenge Chinese censuurwetten. Hierdoor waren boeken als 1984 van George Orwell, en beelden van het protest van de eenzame man tegen de rij tanks op het Tiananmenplein in 1989 – respectievelijk het beroemdste boek over de gruwelen van absolute staatsrepressie en een van de zuiverste symbolen van burgerverzet tegen onderdrukking ooit op camera vastgelegd – onvindbaar. Wat er precies veranderd is in het denken van het topmanagement is niet bekend, maar het is wel duidelijk dat hun slogan “don’t do be Evil” al even uit het zicht is geraakt.

Tijdens hun eerste poging om voet aan de grond te krijgen in China verdedigde Google zich met de notie “dat het beter is dan niks.” Nadat China in 2010 de Gmail-accounts van gebruikers had gehackt, stopte de zoekgigant toch maar hun operatie, om naar eigen zeggen het land voorgoed te verlaten.

Het probleem is dat China een absolute goudmijn is voor internetbedrijven. Het land heeft bijna net zoveel mensen online als Europa en de VS samen. De verleiding is te groot om deze markt niet te betreden. De afgelopen paar maanden is het bedrijf een aantal diensten in China gaan aanbieden, waaronder een onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie in Peking en een spelletje op de populaire berichtendienst WeChat.

Toen Motherboard contact legde met Google over de Chinese zoekmachine, zei een woordvoerder dat het bedrijf “niet ingaat op speculatie over toekomstplannen.”

