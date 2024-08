​​De raarste, griezeligste dingen die katten doen in de buurt van een mens

Stel je eens voor: je bent op een date met iemand die je al een tijdje probeert te versieren. Je sterke, onafhankelijke kat zit thuis zijn ding te doen terwijl jullie romantisch bij kaarslicht in elkaars ogen turen en champagne drinken. Je hebt een geweldige tijd gehad en later kom je thuis om te zien dat je hele keuken is afgebrand.

Gelukkig is je kat ongedeerd, een aan zijn koppie te zien vraagt-ie zich af waarom je zo geschrokken bent. Gelukkig heb je een camera hangen in je keuken na die poging tot inbraak vorige maand, en als je de beelden bekijkt, schrik je nog een keer. Je lieve kat blijkt de keuken eigenhandig in de fik gezet te hebben.

Klinkt dit als een sterk verhaal? Volgens de Seoul Metropolitan Fire and Disaster Headquarters veroorzaakten katten in de Koreaanse stad tussen januari 2019 en november 2020 in totaal 107 huisbranden. Dit deden ze door ‘per ongeluk’ de knoppen van inductiekookplaten aan te zetten, waardoor potten en pannen oververhitten. Soms stopten ze zelfs hun natte pootjes in open schakelborden. Ook in de Verenigde Staten zijn katten de oorzaak van veel woningbranden. Volgens schattingen worden elk jaar ongeveer 1000 woningbranden in de VS veroorzaakt door huisdieren. Zulke data over branden door katten in Nederland zijn er niet echt, maar ook onze zuiderburen hebben ermee te maken.

Katten en mensen hebben een gecompliceerde maar liefdevolle relatie met elkaar. In het boek Cat People dat eerder deze maand werd uitgebracht door Simon & Schuster, vertelt auteur Devapriya Roy hoe ze ooit een vrouw ontmoette die haar kat Sureeli (melodieus in Hindi) had genoemd omdat de kat ‘meezingt’ met de radio. Een andere vriendin heeft veel katten in haar huis om eenzaamheid tegen te gaan. In een hartverwarmend verhaal schrijft Roy hoe gewonde katten het huis van haar vriendin weten te vinden, omdat het algemeen bekend is dat zij katten in nood geneest en adopteert.

Maar katten kunnen ook erg manipulatief zijn, en kattenouders zullen dat meteen beamen. In een studie uitgevoerd door de Universiteit van Sussex, werd ontdekt dat “katten mensen controleren” door een specifieke hoge toon te spinnen. Recentelijk heeft een team van onderzoekers aan de Universiteit van Liverpool en de Liverpool John Moores Universiteit in het Verenigd Koninkrijk een enquête gehouden onder katteneigenaren om erachter te komen of de deugnieten die bij hen wonen eigenlijk psychopaten zijn. Vorige week nog verwelkomde president Biden een kat genaamd Willow, de eerste kat in het Witte Huis in meer dan tien jaar. De poeslieve manipulatie lijkt daarmee het machtigste kantoor ter wereld te hebben bereikt.

Om te begrijpen hoe katten zich ontpoppen tot meester-manipulatoren, vroegen wij kattenmensen om hun verhalen te delen over het onverklaarbare, vreemde en soms kwaadaardige gedrag van hun huisdieren.

“Hij verscheurde en doodde die dag een duif en rukte de ingewanden eruit, alsof hij me wilde zeggen: ‘Als je me mijn eten niet op tijd geeft, geef ik mezelf wel te eten.”

Ik heb twee katten: een zwarte genaamd Voodoo, en een roodharige, Cheeto. Beiden zijn geadopteerd. Omdat zwarte katten in India als onheilspellend worden gezien, waren mijn buren niet erg blij toen ik hem thuisbracht. Maar het is juist Cheeto die een moorddadige inslag heeft. Hij eist dat hij elke ochtend om zeven uur wordt gevoed.

De eerste keer dat ik niet op tijd opstond, maakte hij duidelijk dat dit echt niet kon. Hij verscheurde en doodde die dag een duif en rukte de ingewanden eruit, alsof hij me wilde zeggen: “Als je me mijn eten niet op tijd geeft, geef ik mezelf wel te eten.”

Dit is de laatste paar jaar bijna vier keer gebeurd. Ik weet nog steeds niet hoe hij die arme duiven vindt. Maar mijn kat is duidelijk: als ik hem geen eten geef om zeven uur ‘s morgens, ligt er later een dode, opengereten duif op het terras op me te wachten.

Hij leidt ook een dubbelleven. Cheeto heeft een tweede familie, wat ik pas later, tot mijn grote verdriet, ontdekte. Eén keer kwam hij bijna een hele week niet thuis en ik was doodongerust. Mijn kokkin vertelde me dat ze hem bij een buurvrouw had gezien, waar hij gewoon lekker aan het chillen was. Ze hadden zelfs een kattenbak voor hem aangeschaft. Blijkt dat hij al die tijd een tweede familie had. – Saumyaa Vohra

“De katten waren erin geslaagd om het kacheltje recht onder het aquarium te duwen. De vissen leken op aangebrande frietjes.”

Ik woon alleen met mijn twaalf katten. Op een heel erg koude dag in de winter besloot ik ze op te sluiten in een kamer met een kacheltje in de buurt, want een heteluchtblazer was niet genoeg. Ik werk overdag als professor aan de universiteit, dus ik moet ze wel in huis opsluiten als ik weg ben.

Eén avond kwam ik thuis en kreeg ik de schrik van mijn leven. Ik weet nog steeds niet hoe, maar de katten waren er op de een of andere manier in geslaagd het kacheltje onder mijn aquarium te duwen, dat in vlammen opging! Het plastic en het piepschuim stonden in de fik. De vissen werden geroosterd in het aquarium. Sommige vissen waren duur, en ze waren allemaal bijna aangebrand. En de katten? Die keken me aan alsof ze onschuldig waren, met hun stoïcijnse, onverschillige gezichten.

Ik heb herpetofobie, wat een angst voor reptielen is. Soms lijkt het alsof mijn katten dit weten. Ze vinden vaak de griezeligste reptielen en slaan dan hun schedels in, en verstoppen de kleine reptielenlijkjes onder mijn kussen. Ik slaap op een tweepersoonsbed en ze slapen alle twaalf om me heen. Sommige dagen vind ik een dode kameleon met een ingeslagen kop in mijn bed. Of de ingewanden van een eekhoorn, helemaal uiteengereten op mijn met bloed besmeurde laken. – Salil Seth

“Mijn andere kat had een bh-obsessie tot hij twee jaar oud was. Soms liep hij een kamer vol gasten binnen met een bh in zijn bek en sleepte hem demonstratief over de vloer.”

Mijn kat was ooit een mooi wit Perzisch katertje en ze had een thuis nodig. Toen ze eenmaal bij mij woonde, dacht ze dat ze de dochter was van mijn stokoude Cocker Spaniel, die zelf verliefd was op mijn Golden Retriever. Heel ingewikkeld allemaal.

Ze krabt iedereen behalve de drie honden. Ze valt de Retriever ook seksueel lastig – ze lonkt verlangend naar haar en volgt haar continu. Alle drie de honden houden van haar en zij van hen. Dat is mooi. Maar aan de andere kant geloof ik dat ze een verknipte relatie heeft met mijn moeder. Ze krabt mijn moeder letterlijk elke keer als ze fysiek bij elkaar zijn, maar ze wordt erg sip als mijn moeder niet thuis is.

We kunnen haar niet laten steriliseren, want ze zal het niet toestaan dat iemand haar aanraakt na de operatie. Iedereen bij ons thuis heeft wonden op het lichaam. Als er gasten langskomen, verwelkomt ze hen in eerste instantie rustig. Als ze zich eenmaal op hun gemak voelen en haar proberen aan te raken, krabt ze hen ook.

Mijn andere kat was geobsedeerd met bh’s tot hij twee jaar oud was. Soms liep hij een kamer vol gasten binnen met een bh in zijn bek en sleepte hem demonstratief over de vloer. Hij is altijd al een weirdo geweest. Elke nacht als de klok twaalf uur slaat, staat hij in een bepaalde hoek van het huis en hij laat dan een pijnlijk, luid gehuil horen. Dit is waarschijnlijk erfelijk want zijn vader deed precies hetzelfde. – Noor Enayat, Delhi.

“Ik wilde ze Marie en Kondo noemen, want ze zijn begonnen met het minimaliseren van al mijn bezittingen: servies, gordijnen, banken, boeken, kranten en lekkernijen zijn stukgevallen of kapotgegaan.”

Voordat je een kat neemt, moet je begrijpen dat je een roofdier opvoedt. Mijn twee katten hebben me nederig gemaakt. Ze doen er alles aan om ons te domineren. Bijvoorbeeld, als het een bijzonder warme zomerdag is en ze weten dat we de airconditioner nodig hebben, gaan ze erop zitten. We kunnen geen elektrische apparaten gebruiken als zij erop zitten. Als wij tv willen kijken, gaan zij er ook op zitten, wij houden dan allemaal onze adem in, omdat we bang zijn dat zij de tv omver zullen werpen. Ze willen een simpel punt duidelijk maken: dat ze superieur zijn aan ons.

De ene kat is een nauwgezette planner, de andere gaat op wilde avonturen waardoor we midden in de nacht de straat op moeten om die te zoeken. Ik wilde ze Marie en Kondo noemen, want ze zijn begonnen met het minimaliseren van mijn bezittingen: servies, gordijnen, banken, boeken, kranten en lekkernijen zijn stukgevallen of kapotgegaan.

Mijn katten laten me luid en duidelijk weten dat ik slechts een stipje in het heelal ben. Ik ben vaak tot tranen toe geroerd door mijn katten. Hoeveel meer lessen gaan ze me leren? – Aneela Babar, Rawalpindi en Delhi

“Ze dwaalde ‘s nachts doelloos rond, sissend naar onzichtbare dingen. De volgende dag vond ik een smalle weg van het huis naar een 13e-eeuws kerkhof.”

Twee jaar geleden studeerde ik in Oxford en ik wilde niet verhuizen naar een appartement met huisgenoten uit angst voor corona. Gelukkig vond ik een prachtig Victoriaans huis aan de rand van de oude stad, bewoond door een oude dame. Ze was bereid een kamer aan mij te verhuren voor een verrassend lage huur, maar op één voorwaarde: ik moest op haar kat passen als ze niet thuis was. Dit huis kwam regelrecht uit een gotische thriller – Victoriaans, donker en eng stil. In het holst van de nacht hoorde ik het water door de leidingen lopen. Vaak waren de kat en ik alleen in dit majestueuze huis.

De eerste nacht dat ik in mijn nieuwe huis sliep, schrok ik wakker om precies drie uur ‘s nachts. De kat was op een van mijn koffers geklommen en staarde aandachtig uit het raam in de verte. Dit gebeurde elke nacht dat ik er woonde. Ik was heel erg bang en belde daarom mijn vriendin om haar te vertellen wat er was gebeurd. Later kwam ik erachter dat katten willekeurig in de verte staren als ze een geest hebben gezien. Het feit dat het huis zo eng was, hielp zeker niet. De kat dwaalde ‘s nachts doelloos rond, sissend naar onzichtbare dingen. De volgende dag vond ik een smalle weg van het huis naar een 13e-eeuws kerkhof. Buren vertelden me over een man die rijdend op een fiets in dit gebied rondspookt, en meestal verdwijnt in het donker.

Dat verklaarde een hoop. Uiteindelijk wende ik aan haar hypnotisch gestaar naar iets aan de andere kant van het raam. – Gurmehar Kaur, Oxford

