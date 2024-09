Recept: gegrilde Piña Colada

Porties: 1

Voorbereiding: 5 minuten

Totaal: 25 minuten

Benodigdheden

1 ananas

180 ml witte rum

60 ml kokosmelk

60 ml verse limoensap

Recept

1. Belangrijke dingen eerst: hol de ananas uit. De ananas zelf dient als glas. Dit is niet de gemakkelijkste taak, dus wees voorzichtig en geen stress, oké? Als het echt fout gaat, kan je nog steeds een normaal glas gebruiken.



2. Het uithollen: Neem een mes en snijd de top van de ananas eraf. Zet je mes op ongeveer 2 cm van de schil en snijd naar beneden en in een cirkel. Houd de schil van de ananas zo intact mogelijk door het vruchtvlees uit de vrucht te scheppen en schrapen met een lepel. Duik met de lepel zo diep in de ananas als je maar kan. Je wil er ongeveer 300 gram ananas uithalen. Snijd de ananas in stukken.

3. Zet de barbecue aan (of verwarm gewoon een middelgrote koekenpan op middelhoog vuur). Leg de ananas in de bakpan en zet op het vuur. Bak de ananas ongeveer 15 minuten, totdat het lekker gekarameliseerd is. Vergeet de ananas niet af en toe om te draaien. Haal vervolgens van het vuur en laat afkoelen.

4. Gooi de gegrilde ananas in een blender met de rum, kokosmelk en limoensap. Voeg een hoop ijs toe (ongeveer 400 gram) en blend totdat je een glad geheel krijgt. Giet het in je ananasglas, voeg er wat vrolijke garnering (denk felgekleurde parasolletjes) aan toe zodat je je totaal op reis voelt, en drink met een rietje.