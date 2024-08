Hakken en Høken op de Zwarte Cross

Afgelopen weekend kwamen in Lichtenvoorde in de Achterhoek ruim 200.000 crossers, boeren, høkers en hakkers samen voor de Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland. De omstandigheden waren ideaal: een beetje zon, een beetje regen, een boel modder en nog veel meer bier.

Naast een overdaad aan crossers en høkers werd er dit jaar opvallend veel gehakt op de Cross. Dat is ook helemaal niet gek, want gabbers houden minstens net zoveel van snelheid als racefanaten. Fotograaf Maarten Delobel was dit weekend in Lichtenvoorde en maakte onderstaande foto’s.