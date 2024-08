halehan maakte voor zijn nieuwe clip een caleidoscopische trip door de ruimte

Als je de titel van het nieuwe nummer van Alexandre Lambrecht, ofwel Halehan, hardop uitspreekt, dan kun je misschien al bijna raden waar het over gaat. Humi is een taalkundig knipoogje naar ‘who am I’ en gaat over een persoonlijke zoektocht naar zijn identiteit. Dat dit meta-thema nogal lastig in een nummer te vangen is, beseft hij maar al te goed, vertelt Halehan lachend aan de telefoon als we hem de dag na zijn première-feestje in Brussel spreken. Maar het zijn juist die grote onderwerpen waar hij het liefst over schrijft, voegt hij eraan toe.

Humi is het tweede nummer van Halehans nieuwe EP die in november dit jaar uitkomt. Inmiddels is de 25-jarige artiest uit Brussel al ruim tien jaar bezig met muziek maken. Hij rondde een driejarige singer-songwriter-opleiding af in Londen (zijn Britse buurmeisje kon zijn voornaam niet goed uitspreken en verbasterde het tot ‘halehana’ – vandaar de artiestennaam) en studeerde er een jaar lang jazzmuziek. Met zijn tweede EP ruilt hij het akoestische in voor een meer elektronisch geluid, zoals we eerder al hoorden in het nummer Kind of Blue.

En nu dus Humi, waarvoor hij inspiratie vond in twee spirituele boeken die hij het afgelopen jaar las: A New Earth van Eckhart Tolle en Art of Living van Thich Nhat Hanh. “Levensveranderende verhalen,” vertelt Lambrecht. “Over de verwarrende en zelfkritische zoektocht naar een verklaring van wie we zijn. Over het vergeten van je ‘ik’, het loslaten van het ego en het besef dat alles met elkaar in verbinding staat.”

Wie deze ingewikkelde zoektocht kon vertalen in een videoclip was vrijwel meteen duidelijk: bevriend regisseur Vinco Zierowan (wiens schilderachtige stijl je misschien herkent van hiphopfilm Ping Pong Supernova van Capten Hero, die we eerder dit jaar toonden op i-D). Zierowan, die op het moment van compositie in Tsjechië woonde, besloot bij Lambrecht in te trekken in Brussel. Het zou het startpunt markeren van vele gesprekken over thema’s als identiteit en zelfonderzoek. Een half jaar later is de video van Humi het resultaat: een caleidoscopische trip door de ruimte (waarvoor het tweetal thuis zelf zeven mandalas schilderden – in de kleuren van de zeven chakra’s) waarin Lambrecht wordt meegevoerd. Zwevend door de schilderachtige visuals en het luchtledige vraag je je als kijker constant af waar je nou eigenlijk naar kijkt – precies zoals Eckhart Tolle en Thich Nhat Hanh dat misschien ooit wel bedoelden.

Bekijk de clip hieronder: