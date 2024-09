Ham choy met varkensvlees

Porties: 4-6

Voorbereiden: 15 minuten

Totaal: 2 uur

Ingrediënten

880 g varkensbuik, gesneden in stukken van ongeveer 4 centimeter

470 g varkensribben, gesneden in individuele ribben

450 g varkensschouder, gesneden in stukken van ongeveer 4 centimeter

125 g zwartebonensaus

1 pak (300 g) gepekelde mosterdbladeren, grof gesneden

250 ml kippenbouillon

Rijst, om te serveren

Bereiding

1. Bedek in een grote sauspan de varkensbuik, -ribben en -schouder met 500 ml water en laat het koken. Roer de zwartebonensaus en sojasaus erbij, verlaag de temperatuur en laat het sudderen tot de vloeistof een dikke siroop is geworden. Dit duurt ongeveer 30 minuten (of zoals mijn oma zou zeggen, “Je weet wanneer ‘ie goed is als het sist wanneer je er doorheen roert.”)

2. Voeg de kippenbouillon toe, zet de temperatuur op medium, en doe een deksel op de pan. Laat het sudderen tot het varkensvlees mals is, dit duurt ongeveer een uur. Roer de mosterdbladeren erbij en bak het nog 5 minuten mee. Serveer met de rijst.