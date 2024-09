Mensen haten op deze ‘kruidenmolen’ omdat ze niet zien dat het voor wiet is

Er zijn maar weinig planten die het hongergevoel zo effectief stimuleren als dat groene, sterkgeurende plantje met een buslading aan medicinale eigenschappen. Die ene die zowel met alcohol als met voedsel perfect te combineren is. We hebben het hier – natuurlijk – over rozemarijn.

Maar, mocht je een bekende bezoeker zijn van onze website dan ben je zonder twijfel ook smakelijk bekend met de culinaire waarde van wiet, en weet je misschien ook dat het zonder moeite rozemarijn kan vervangen. Maar, wat voor het ene magische kruid goed werkt, werkt niet automatisch goed voor het andere.

Daarover kan Amazon-gebruiker A. Maddox nog een duit in het zakje doen. Tijdens haar online zoektocht naar een kruidenmolen, stuitte ze per ongeluk op een grinder. Sinds wiet langzaam maar zeker legaal wordt in Amerika, gaan wietaccessoires nu ook als warme broodjes over de digitale toonbank. Dat heeft er voor gezorgd dat zelfs die goeie, ouwe Amazon grinders is gaan verkopen. En zelfs zoveel verschillende soorten grinder, dat het bijna onmogelijk is geworden om de normale soort te vinden – je weet wel, die voor non-psychoactieve kruiden.

Uiteindelijk besloot A. Maddox dat ze het maar moest doen met de “Ohuhu Tobacco Grinders Herb Grinder /Weed Grinder/ Plant Grinder / Pollen Collector/ 4 Pieces 2.38″ Heavy Duty Zinc Alloy, Magnetic Top, Elegant Black.”

Zoals je kunt zien heeft het item een handvol gebruikersdoeleinden, maar het is overduidelijk wat het echte doel is – al wordt het niet genoemd.

“De rozemarijn viel er dwars door heen,” schreef ze in haar review, voorzien van één enkele ster. “Het werkt vast prima voor wiet, maar ik heb gewoon een kruidenmolen nodig en het is onmogelijk om die nog te vinden dankzij de wietindustrie. Als ze het nou gewoon een andere naam gaven, dan hoef ik niet door 89,679,376 producten te schiften op zoek naar een daadwerkelijke kruidenmolen.”

A. Maddox klinkt alsof ze aardig wat verstand heeft van zowel wiet als koken, maar haar review is een goede waarschuwing voor iedereen die twee vliegen in een klap probeert te slaan. Haar pittige review is uiteindelijk offline gehaald, maar gelukkig heeft Metro UK op tijd screenshots gemaakt. Ze wijzen met met een beschuldigende vinger naar de wietindustrie.

Ondanks deze vernietigende een-ster-review, heeft de Ohuhu vooralsnog 4,5 sterren, gebaseerd op 790 reviews. Het lijkt er dus op dat de meesten het product niet gebruiken om hun lamskoteletjes te kruiden.