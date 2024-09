Hoe 4Channers de roof van de eeuw pleegden

Het universum heeft weer eens bewezen dat wij niets anders zijn dan figuranten in een slecht geschreven B-film. Dat benadrukte 4Chan met een van de meest indrukwekkende en doelloze internetdiefstallen aller tijden.



Een korte inleiding: ik weet dat het uit de hand gelopen experiment genaamd 4Chan vol zit met aan hun toetsenbord vastgenagelde maagden die in verachtelijke monsters zijn veranderd. De /pol/-sectie van 4Chan (de sectie die de roof uitvoerde) is de uithoek van het internet waar collectief racisme aangewakkerd wordt en waar vrouwen online lastigvallen een sport is. Dit is waar de vrolijke identiteit van het internet stierf – het is een oceaan van pis.

Dat gezegd hebbende: soms doen slechte mensen indrukwekkende dingen – zo nu en dan kunnen we het werk waarderen terwijl we de maker zelf verachten – denk aan Woody Allen.

Het plot bevat, net als in die oneindige Oceans-zoveel-films, research op CIA-niveau van vlucht- en sterrenpatronen, Shia Labeouf, een man die non-stop met zijn auto toetert en een Trump-pet hangend aan een vlaggenmast. Maar, net als in de Ocean-films, is er een achtergrondverhaal dat uitgelegd moet worden zodat je in zijn volledigheid van de waanzin van deze roof kan genieten.

De mensen van 4Chan lopen nu al enige tijd systematisch te fucken met Shia Labeouf vanwege zijn “He Will Not Divide Us”-kunstproject/protest. Het project begon met Labeouf die een webcam in New York neerzette. Het was de bedoeling dat er tijdens Trump’s gehele presidentschap een live feed zou zijn, waarbij mensen in de camera konden kijken en de zin “he will not divide us” zouden opdreunen – dit liep uiteraard verkeerd af.

De trolls begonnen demonstranten lastig te vallen en, wanneer ze hun identiteit achterhaalden, ze dagenlang te zieken. De acteur kwam zelf geregeld in zijn livestream en dan ging shit vaak los, meerdere keren schreeuwde hij in het gezicht van Trump-supporters. Dit alles kwam tot een hoogtepunt toen Labeouf werd gearresteerd en beschuldigd van mishandeling en intimidatie.

De non-stop ophef over zijn kunstproject werd sommigen teveel en het protest werd stilgelegd door het Museum of the Moving Image in de New Yorkse wijk Queens. Shia, de onmogelijk af te schrikken man, verplaatste zijn tentoonstelling midden februari naar het El Rey Theater in Albuquerque, in de staat New Mexico. Het gedoe ging door. De livestream werd beklad met verf en uiteindelijk stilgelegd nadat er meldingen van geweerschoten in het gebied kwamen.

Labeouf tijdens de New York versie van HWNDU, voordat het stilgelegd werd. Foto via Twitter.

Maar alsnog ging Shia, de bikkel, gestaag door. Deze keer bestond het HWNDU-project uit een livestream van een vlag die in de wind waait. Op de stream waren alleen de lucht en de vlag te zien, zodat de locatie niet te herkennen was voor de trolls. YES, zal Labeouf hebben gedacht, ‘ dit gaat nooit stilgelegd worden. Ik, Big-Daddy Shia, heb het gedaan.’



Big-Daddy Shia kreeg wederom ongelijk – in plaats van de trolls te verslaan, startte hij het meest intense potje capture the flag ooit.

De trolls begonnen, ik maak geen grap, aan de hand van de livestream de vluchtpatronen en contrails van de passerende vliegtuigen te bestuderen. Ze brachten alles in kaart en probeerde via vluchtradars het gebied te lokaliseren. Met behulp van de uit de vluchtpatronen verkregen kennis kwamen ze erachter dat de vlag in de buurt van Greeneville in Tennessee moest hangen.

De geobsedeerde, waarschijnlijk bij hun ouders wonende, internetnerds begonnen de sterrenpatronen en hun bewegingen te bestuderen en konden daardoor, en door een tweet die Labeouf in een Tennessee diner verstuurde, het gebied nog nader beperken – tot een klein stukje land tussen een huis en een rivier.

De vlag, met een tijdsvermelding, nadat-ie werd gestolen. Foto via Twitter.

Dit is het moment waarop ze ook offline te werk gingen. De ‘channers’ wisten een lokale troll in te schakelen om rond het gebied te rijden en herhaaldelijk te toeteren. Ik wil even dat jij, mijn lieve lezer, zich voorstelt dat een man in een kleine stad in Tennessee rondrijdt in een, naar mijn verwachting, Toyota uit 1994 en daarbij als een bezetene claxonneert terwijl hij, wederom naar mijn verwachting, heel hard de soundtrack van een Metal Gear Solid-game op heeft staan, en dit alles om te fucken met Shia Labeouf – dit is een ding dat oprecht gebeurde deze week.



Maar toen vond er troll-magie plaats. Midden in de nacht werd het getoeter opgepikt op de livestream en de troll postte zijn locatie op 4Chan. Het was waarschijnlijk het beste moment van zijn leven: de ‘channer’ ging zijn prijs claimen. Shia’s witte vlag van verzet viel, een Trumppet werd gehesen en zodoende kwam het meest nodeloos ingewikkelde potje capture the flag ooit tot een einde.

Het ziet ernaar uit dat de troll de succesvol gestolen vlag nu trots in zijn kelder heeft opgehangen. De nieuwste versie van de He Will Not Divide Us duurde iets meer dan 37 uur.

Shia, maat, HWNDU had bewonderenswaardige bedoelingen, maar misschien is het tijd je weer op acteren te storten, want het lijkt erop dat deze trolls je te pakken hebben.