Hoe de Chinezen de Bitcoin waardevoller dan goud maken

De stijgende prijs van de Bitcoin, de bekendste vorm van online geld, heeft de afgelopen maand de waarde van goud overstegen. Een voorname wisseling van de wacht onder alternatieven voor het ouderwetse geld.

De prijs van één enkele Bitcoin is rond begin maart naar een recordhoogte gestegen: een Bitcoin was toen bijna €1200 waard (hier kun je de actuele waarde checken). Dat is ietsjes hoger dan de goudprijs toen, die is namelijk rond de €1150 waard is per ounce (zo’n 30 gram).

De prijs van Bitcoin, de bekende digitale valuta die in 2008 is geïntroduceerd, is meer dan 200 procent gegroeid het afgelopen jaar. Dit komt door wisselende koersen in de opkomende markten. Met name de blijvende zwakte in de Chinese munt, de renminbi, heeft gezorgd voor de stijgende waarde van de Bitcoin. Uit een analyse van de New York Times blijkt dat 42 procent van de Bitcoin in 2016 is verhandeld via Chinese beurzen. Een rapport van Goldman Sachs laat zien dat bij 80 procent van de Bitcointransacties in 2015 Chinees geld betrokken was.

Wat is er aan de hand? De waarde van de munt uit China neemt af omdat de Chinese economische groei vertraagt en het geld verdwijnt uit het land.

Een deel van dat geld gaat naar Bitcoin. De Bitcoin werkt via een anoniem en gedecentraliseerd systeem waarmee men de regels van de Chinese overheid over de geldstromen – in en uit het land – kan ontlopen.

Om die reden probeert de Chinese overheid de Bitcoin de kop in te drukken, maar de stijging van de waarde van dit digitale geld geeft aan dat ze dat overduidelijk niet gelukt is.