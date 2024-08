Hoe één domme tweet over 420 dollar Elon Musk uiteindelijk 40 miljoen kostte

Wat dacht Elon Musk toen hij begin augustus een bericht op Twitter plaatste dat hem en zijn bedrijf, Tesla, uiteindelijk 40 miljoen dollar zou kosten? Wat Musk precies dacht zullen we misschien nooit weten, maar wat we wel weten, is hóe het hem zoveel geld kostte. Het antwoord is veelzeggend over de invloed van Twitter.

In het bericht suggereerde hij dat hij inmiddels genoeg financiering had om Tesla, een beursgenoteerd bedrijf, als privébedrijf op de markt te zetten. Een aandeel in het bedrijf zou 420 dollar moeten kosten; een bedrag dat een stuk hoger lag dan de toenmalige marktprijs van de aandelen. Amerikaanse handhavingsambtenaren vertelden journalisten dat Musk voor het bedrag ‘420’ had gekozen om indruk te maken op zijn vriendin, Grimes. Een document waarin wordt gezegd dat Musk onjuiste en misleidende uitspraken had gedaan ging rond op Twitter.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

De Securities and Exchange Commission (SEC) was niet blij met de prijstoename van bijna 9% van de aandelen van Tesla, die vermoedelijk als gevolg van de tweet tot stand kwam. Eén specifieke gebeurtenis de schuld te geven van een economisch domino-effect, is lastig. Maar er bestaan regels over de informatie die de leiders van grote bedrijven mogen vrijgeven. In een schikking die deze week getroffen is, werd bepaald dat Musk een boete van 20 miljoen dollar moet betalen en voor een periode van drie jaar moet aftreden als voorzitter van Tesla, al mag hij wel in dienst blijven als directeur. Het bedrijf Tesla zelf moet ook 20 miljoen dollar betalen, omdat zij de verwarring en leugens (of grappen, het ligt aan wie je het vraagt) van hun bevelhebber niet tegenhielden of ophelderden. De prijs van de aandelen van Tesla zijn overigens sinds de uitspraak van de SEC weer hersteld.

Twitter is niet meer alleen de plek waar je foto’s van je ontbijt en banale hersenspinsels met anderen deelt; het is een platform geworden waar korte maar invloedrijke berichten de aandelenkoers kunnen beïnvloeden. Deze tweets worden door machtige mensen geplaatst, zoals rijke zakenlui en belangrijke politici, en de informatie wordt dan weer door handelaren gebruikt om te bepalen wat zij willen kopen en verkopen. “Hoewel Musk misschien dacht dat zijn tweet triviaal was, heeft het enorm veel impact gehad op de markt, en nu moet hij op de blaren zitten,” zegt Matt Fullbrook, een expert op het gebied van bestuur en manager van de Clarkson Centre for Board Effectiveness op de universiteit van Toronto.

Deze boete is voor een miljardair als Musk natuurlijk slechts losgeld. Maar al zijn tweets zullen vanaf nu moeten worden goedgekeurd door Tesla; hij mag niet meer vrijuit berichten plaatsen. Dit kan nog wel eens een uitdaging zijn voor Musk, en zijn 22 miljoen Twittervolgers zullen er niet blij mee zijn. “Hij is een persoonlijkheid, dat is grotendeels waarom hij zo populair is. Hij heeft zich zo geprofileerd om hemzelf en zijn bedrijf groter te maken,” zegt Fullbrook.

Er zijn meer voorbeelden van tweets met een grote impact op de echte wereld. President Donald Trump valt zijn politieke tegenstanders wel eens aan op Twitter, maar het gaat verder dan dat. Hij kondigt regelmatig nieuwe wetten aan op het social media-platform (al weet je nooit of deze ook daadwerkelijk doorgevoerd zullen worden), en heeft mogelijk ook economische veranderingen veroorzaakt.

Zo ging Trump meerdere keren achter Amazon aan via Twitter, wat invloed had op de aandelen van het bedrijf. Op 29 maart 2018 legde hij Amazon het vuur aan de schenen door te zeggen dat het bedrijf niet genoeg belasting betaalt en verantwoordelijk is voor het faillissement van concurrenten. Investeerders van het bedrijf raakten in paniek en dachten dat er belastingverhoging of iets dergelijks aan zat te komen, en de aandelen gingen met bijna 5 procent omlaag. De aandelen gingen uiteindelijk weer terug naar de normale prijs nadat Trump verder geen actie ondernam.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2018

Hoewel Trump al meerdere keren de regels van Twitter heeft overtreden, is hij nog altijd niet van het platform verbannen. Twitter heeft op hun website staan dat ze “dezelfde regels hanteren voor de honderden miljoenen Twittergebruikers,” maar in een blog die zij in januari publiceerden staat dat invloedrijke personen anders gezien worden. Twitter zegt hier: “Een wereldleider verbannen van het platform, of hun controversiële tweets verwijderen, zou betekenen dat het volk belangrijke informatie wordt ontzegd, informatie die ten alle tijde zichtbaar en bespreekbaar moet zijn.”

Futurist en technologisch onderzoeker Jesse Hirsh zegt dat Trump heeft bijgedragen aan de evolutie van Twitter. Het social media platform, dat voorheen bedrijven als Facebook en Alphabet (het bedrijf achter Google) amper kon bijbenen, is inmiddels niet meer weg te denken uit de tijdsgeest. Hij denkt dat Trumps ervaring met reality-tv en zijn vermogen om het publiek te entertainen en af te leiden hem heeft geholpen. “Trump heeft Twitter belangrijk gemaakt. Twitter doet dienst als het parlement en de plek waar het publieke debat plaatsvindt.”

Tweets zijn een soort versnelde persberichten of overheidsmemo’s geworden, van 280 tekens of minder. Twitter is met meer dan 336 miljoen actieve gebruikers een van de grootste social media-netwerken ter wereld, en speelt daarmee een instrumentale rol in de manier waarop we communiceren, getrold worden en discussiëren, en de de snelheid waarmee dit allemaal gebeurt. “Je kunt tegenwoordig sneller problemen oplossen, de struikelblokken van een bedrijf zien of klachten van klanten identificeren.”

“Deze snelheid is wat mensen aantrekt, maar het vergroot ook de volatiliteit. Dit betekent dat je grotere schommelingen en hardere oordelen gaat zien, die niet altijd correct of juist zullen zijn,” zegt hij. “Je moet soms even afstand kunnen nemen, ergens een nachtje over slapen en de tijd nemen om te bepalen wat je nou echt ergens van denkt. En dat dreigt nu te verdwijnen.” De recente geschiedenis laat ons zien dat Twitter uitstekend in staat is om snel informatie te verspreiden. Maar soms is het juist aan te raden even tot tien te tellen voordat je actie onderneemt. Er kunnen tientallen miljoenen op het spel staan.

