Hoe een eenzijdige vriendschap je veel geld kan kosten

Hoe een eenzijdige vriendschap je blut kan maken

Het is prima om je vrienden soms te trakteren of financieel te helpen, maar geld moet niet het cement van je vriendschap worden.

Om financieel voorop te lopen moet je hard werken. Als je als enige van je vrienden naar een luxe villawijk verhuist, of gewoon veel meer verdient dan de rest, dan kan er een bepaalde verwachting ontstaan dat je je ‘geluk’ deelt met je vrienden. Maar de lijn tussen het helpen van je maten en een wat al te eenzijdige vriendschap is een onduidelijke.

Als je als vriendengroep te veel verwacht van die ene rijke vriend, dan tast dat de vriendschap aan en ontstaan er ongemakkelijke situaties. Als je vrienden je ooit met de rekening van een etentje hebben laten zitten, of als je weleens veel geld aan vriend hebt geleend zonder het terug te krijgen, dan weet je waar ik het over heb.

“Ik besloot dat onze vriendschap meer waard was dan die 220 euro en hield mijn mond.”



Hoe een lening van 220 euro mij een vriend kostte

Een vriend vroeg me ooit of ik hem kon helpen met een onverwachte rekening van 220 euro. Hij zei dat hij het binnen een paar weken zou terugbetalen. Ik had een redelijk stabiele financiële situatie: een vaste baan, een buffer, geen schulden. Ik vond het geen probleem om langs de pinautomaat te gaan en zijn acute probleem voor hem op te lossen. Maar na een paar weken werd me duidelijk dat hij de lening als een cadeau beschouwde.

Ik zag hem nog steeds regelmatig, dat maakte de situatie erger. Hij heeft er nooit over gepeinsd mij terug te betalen of uit te leggen waarom hij dat niet kon doen. Dat hij een nogal uitsloverige kerel was die mij regelmatig wilde anekdotes vertelde over zijn decadente avondjes uit, maakte het er niet beter op. Ik had misschien mijn teleurstelling moeten uiten, maar besloot dat onze vriendschap meer waard was dan die 220 euro en hield mijn mond. Ik wist de confrontatie te vermijden, maar voelde me uiteindelijk toch bedrogen. Onze vriendschap verwaterde, ik zag hem nog weleens in groepsverband maar zag hem niet meer als een goeie vriend.

“Vriendschappelijke afspraken en hoge verwachtingen [gaan] niet samen.”



Laat schuldgevoel niet je financiële keuzes beïnvloeden

Ervaringen kunnen erg verschillend zijn: van die ene vriend die zichzelf wat vollere glazen van een gedeelde fles wijn inschenkt dan de rest, tot een op de bank logerende gast die altijd blut zegt te zijn. Als een ‘welgestelde’ vriend kun je makkelijk het ongezonde gevoel krijgen dat je verantwoordelijk bent voor elke misstap van de mensen in je leven. Als je niet uitkijkt kan dit tot stress, vermoeidheid en ruzie leiden.

Het is belangrijk om drie dingen te erkennen op het gebied van vriendschap en geld. Allereerst, beseffen dat een persoonlijke lening aan een vriend niet altijd wordt terugbetaald. Als je niet in een positie verkeert waarin je je kunt veroorloven dit geld permanent kwijt te zijn, dan kun je het beter in je zak houden en niet uitlenen. Ten tweede gaan vriendschappelijke afspraken en hoge verwachtingen niet samen. Er is een verschil tussen “betaal maar terug over een paar weken, komt goed” en “ik verwacht dat ik voor het einde van de maand het geld op mijn rekening zie staan want ik moet mijn rekeningen betalen.” Duidelijke woordkeuze en intonatie kan al een verschil maken als je daadwerkelijk je geld op tijd terug wilt hebben.

“Er is niets mis met wat geld uitgeven aan je vriendengroep, zo lang je je eigen behoeftes niet tekortdoet.”



Tot slot: wees je bewust van vrienden die denken recht te hebben op een deel van je geld. Gedragspatronen van vrienden zoals altijd maar klagen, zich niet aan beloftes houden en het negeren van de schade die ze hebben aangericht, zijn allemaal tekenen van een dieper liggend probleem dat waarschijnlijk meer beïnvloedt dan alleen hun bankrekening. De waarde van een vriendschap kan niet worden uitgedrukt in geld. Maar als je constant te veel betaald om een vriendschap te behouden, is het wellicht tijd om te herevalueren hoeveel die vriendschap waard is.

Er is niks mis met wat geld uitgeven aan je vriendengroep, zo lang je je je eigen behoeftes niet tekortdoet. Het erkennen en respecteren van elkaars grenzen is op zichzelf al een kernwaarde van een goede vriendschap. Als je op dat punt niet tot een overeenkomst kunt komen met een vriend, dan is het gewoon geen goede match.

