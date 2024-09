Toevoeging van de auteur: Vorig jaar maart was Kimberley Taylor de eerste (en enige) Britse vrouw die naar Syrië ging om tegen IS te vechten. Kimberley is 28 jaar en voormalig wiskundestudent uit Blackburn. Een paar dagen na aankomst voegde ze zich bij de Women’s Protection Unit – de volledig uit vrouwen bestaande formatie van de People’s Protection Unit (YPG) uit Syrisch-Koerdistan. De laatste drie maanden heeft Kimberley – die onder vrienden bekend staat als Kimmie en bij haar strijdkameraden als Zilan Dilmar – geholpen met de strijd om Raqqa (de hoofdstad van het IS-kalifaat) te bevrijden. Eind maart sprak ik Kimberley via Skype om erachter te komen hoe het is om als vrouw tegen IS te vechten. Twee dagen later ging ze naar Raqqa om deel te nemen aan de strijd die voor IS waarschijnlijk de laatste wordt. Dit is haar verhaal.

Donderdag

Ik werd om 7 uur wakker door het harde geluid van radio’s. Vrienden zeiden dat ze iets zagen bewegen, maar niemand wist het zeker. Toen hoorde ik schoten.

De afgelopen week zijn we bezig geweest met het bevrijden van dorpen langs het front bij de Euphrates Rivier die richting Raqqa, de hoofdstad van IS, stroomt. Gisteravond kampeerde mijn tabur (peloton) – een groep van acht YPJ vrouwen en zes YPG mannen en de vrouwelijke bevelhebber Sorxwin – in een dorp dat een paar honderd meter achter het front lag. Vandaag zou onze vrije dag zijn – daarom sliepen we langer uit dan normaal. IS valt dan vaak aan. Ze denken dat ze ons achter onze linies kunnen verrassen. Maar ze halen uit als honden die in een hoek zijn gedreven: wij zijn sterker, beter georganiseerd, hebben het gebruik van luchtaanvallen aan onze kant, en hebben Raqqa bijna helemaal omsingeld. Ze kunnen nergens meer heen.

Terwijl het lawaai van het gevecht toenam, werd er op de deur gebonkt. Het was Chekdar, een soldaat van 24 jaar die we de laatste tijd goed hadden leren kennen. We maakten altijd grapjes dat hij een meisje was, omdat hij er zo van hield om bij ons te zijn en altijd deelnam aan onze gesprekken en activiteiten. Hij was heel beschermend en alle meisjes mochten hem graag. Maar nu lachte hij niet. “We moeten naar het dak,” riep hij. “We moeten kijken waar de aanval vandaan komt.”

We sprongen op, deden onze laarzen aan, grepen onze Kalasjnikovs en renden naar boven. Maar terwijl we over het dorp uitkeken – een uitgestrekte vlakte van verbrande auto’s en ingestorte gebouwen – zagen we dat een huis waar een groep vrienden sliep aangevallen werd. Mensen verzamelden zich om het gebouw en vuurden schoten af. We wisten niet zeker of het IS of YPG was, dus konden we ze niet beschieten of een luchtaanval beginnen. We konden onze positie ook niet verlaten omdat we bang waren dat we dan aangevallen zou worden vanuit een andere richting. We voelden ons zo nutteloos.

Toen besloot Chekdar om onze basis te verlaten en onze vrienden te helpen. We zeiden dat hij moest blijven, maar hij wilde niet luisteren. “Blijf hier en bescherm het huis,” riep hij terwijl hij wegrende. “Ik ben zo terug.” Na een paar minuten zag ik hem al niet meer.

Kinderen, vrouwen en ouderen renden alle kanten op. Het was chaos. We riepen dat ze moesten stoppen of terug moesten gaan, maar ze waren te bang en in de war om te luisteren.

We schoten in de lucht om hun aandacht te trekken, maar daar werden ze alleen maar banger van. Ik zag een oude man wegrennen met een kudde schapen. Ik zag zelfs een man die een toilet in wilde gaan, maar werd teruggestuurd door een Koerd. Dus rende hij naar de achterkant van zijn huis en hurkte daar om te poepen. In de oorlog zie je rare dingen.

Je probeert respect op te brengen, maar hoe doe je dat met een lijk?

IS begon al snel raketten af te vuren. Er werden granaten in alle richtingen gegooid. Ze begonnen de gewonden ons huis in te brengen. Hun gezichten waren misvormd. Er is maar één dokter in onze groep, dus bleef ik ook om de gewonden te behandelen. We probeerden hen zo goed als we konden op te lappen. Toen werden de doden naar binnen gebracht.

Sommige lichamen zagen er heel slecht uit. Het hoofd van een man was in tweeën gehakt – we probeerden het met behulp van verband bij elkaar te houden. Het was moeilijk om de lichamen te zien. Ik heb al heel vaak lijken gezien. Maar het breekt mijn hart om dode mensen te zien die ik ken – mensen met wie ik grappen heb gemaakt, gerookt heb, pijn mee heb geleden.

Maar je moet rationeel blijven terwijl je hun kleren wegknipt en hen prepareert voor het mortuarium. Het was verschrikkelijk om deze mensen naakt en levenloos op een tafel te zien liggen. Je probeert respect op te brengen, maar hoe doe je dat met een lijk?

Rond 9 uur werd het lichaam van Chekdar naar binnen gebracht. Ik moest moeite doen om mijn tranen in te houden terwijl ik zijn uniform verwijderde. Ik dacht terug aan ons laatste gesprek over hoe we elkaar zouden helpen met het stoppen met roken. Toen zijn lichaam was weggebracht, haalde ik zijn aansteker uit zijn broekzak. Het is een goedkope witte aansteker die niet werkt, maar het is een herinnering aan hem. Ik weet dat hij wilde dat iemand het zou bewaren.

Rond 10 uur was het gevecht eindelijk afgelopen. De strijders van IS die niet dood waren, waren gevlucht. Wij bleven achter met zes lichamen en heel veel gewonden. Ook burgers. Het ergste was een klein meisje, ze zal niet ouder dan 11 jaar zijn geweest. Ze was in haar lies geschoten en de kogel had haar lichaam via haar zij verlaten. Ik zal de geur van haar ingewanden nooit vergeten. Ik probeerde te voorkomen dat ze eruit zouden vallen terwijl de dokter haar omwikkelde met verband. Maar het was onmogelijk om het bloeden te stoppen; de wond was te groot. Ze huilde, was bleek en koud. Haar moeder was er ook, hield het hoofd van haar dochter vast en praatte zachtjes tegen haar in het Arabisch. Ze bleef ons maar aankijken, glimlachte hoopvol. We wisten diep van binnen dat het tevergeefs was. Het ziekenhuis was vier uur rijden en we hadden niet genoeg apparatuur of mensen om te helpen. Maar we konden haar ook niet gewoon dood laten gaan. Je moet het toch in elk geval proberen? We lapten haar zo goed mogelijk op en lieten haar met de eerstvolgende ambulance naar het ziekenhuis gaan. Ik weet niet hoe het met haar is afgelopen. Eigenlijk wil ik dat ook niet weten. Ik denk dat het te zwaar zou zijn.

Toen het meisje weg was, moest ik overgeven.

Kimberley (rechts), haar bevelhebber Sorxwîn (midden) en een medesoldaat. Foto van Kimberley Taylor.

De sfeer in het kamp is vreemd sinds de aanval. Iedereen is de hele dag al heel stil; er wordt niet zoals normaal gelachen of grappen gemaakt. Sommige mensen zijn verstomt, iedereen is zo verdrietig. Naast het verlies van Chekdar heeft ook de dood van het jonge meisje een grote impact op mij. Op het moment zelf probeer je je emoties te negeren en zulke patiënten op dezelfde manier te behandelen als elke andere soldaat. Maar dit zijn de herinneringen die je op stille momenten achtervolgen. Ik krijg haar al de hele dag niet uit mijn hoofd. Zelfs nu, als ik mijn ogen dicht doe, zie ik nog steeds haar kleine, bleke gezicht.

We zagen die dag heel veel dood en verwoesting. Normaal gesproken raken een of twee vrienden gewond, maar het is bijna nooit zo erg als dit. Zes van onze vrienden zijn dood, IS zag dit waarschijnlijk als een succes. Maar dit was niks vergeleken met de schade die we bij hen aanrichten. We hebben meer mensen, zijn beter georganiseerd en door ons zijn ze op de vlucht geslagen. Alles bij elkaar genomen zijn wij verreweg de winnaars. IS zal verliezen, er is geen andere optie.

En ik ben van plan erbij te zijn als het gebeurt.