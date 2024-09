Hoe het is om door het leven te gaan met een Disneynaam

Ik vroeg aan Bambi, Tijgerlelie, Belle en Ariël hoe het is om net zo te heten als een Disneyfiguur, en of ze hun kinderen zelf ook een Disneynaam zouden geven.

Het lijkt erop dat de Disneyfilms uit onze jeugdjaren nooit gaan uitsterven. Dit jaar nog was ik dolgelukkig toen de remake van The Jungle Book op groot scherm verscheen, en ik zit nu al te popelen om te zien hoe Emma Watson zich de rol van Belle eigen gaat maken in de nieuwe Belle en het Beest-film.

Vanuit een volwassen perspectief zouden we met z’n allen moeten zeggen: fuck Disney. Het imperium van Walt heeft bouwstenen gelegd voor een heleboel racistische stereotypes, de films hebben de patriarchale cultuur nog wat steviger aangedikt, en de verhalen over verliefde prinsen en prinsessen hebben geweldig gerommeld met onze verwachtingen van hedendaagse liefde en romantiek. Maar aan de andere kant kunnen we er ook niet omheen. Disney kondigde net nog aan twintig klassiekers in de vorm van live-actionfilms terug naar onze bioscopen te brengen. Twintig! Het ziet ernaar uit dat de films uit onze jeugd ons met gemak nog een paar decennia gaan achtervolgen.

Voor mensen die net als ik een doorsnee naam hebben gekregen, Stefanie, is dat prima verteerbaar. Maar wat betekent deze tweede Disneygolf voor mensen die dezelfde naam hebben als een Disneypersonage? En hoe is het überhaupt leven met een Disneynaam? Ik vroeg een Bambi, Tijgerlelie, Belle, en Ariël hoe zij met hun naam omgaan.





BELLE (24), werkt bij Wipsite

Broadly: Ha Belle, hoe reageren mensen meestal als jij je voorstelt?

Belle: Vooral mannen vragen: “Mag ik je beest zijn?”, of: “Mag ik je belle?” Ook mannen die niet per se geïnteresseerd zijn in mij; het is een soort woordkots.

Hoe reageer je daarop?

Ik kan daar niet zo goed op reageren. Ik zeg meestal iets als: “Oh, die heb ik nog nooit gehoord”, maar verder ga ik er niet echt op in. Ik vind het niet grappig. Eerder een afknapper: ik vind je een stuk minder leuk als je zoiets zegt.

Waarom hebben je ouders je Belle genoemd?

Ik ben vernoemd naar Belle van Zuylen, een feministische schrijfster. Mijn ouders zijn niet echt fan van Disney.

Wel een handige internationale naam, lijkt me.

Ja, maar als ik in Frankrijk ben en ik stel me voor, zeg ik eigenlijk dat ik knap ben.

Heb je de film wel gezien?

Meerdere malen, alhoewel ik het niet de beste Disneyfilm vind. Er zit niet echt een slechterik in zoals Scar in The Lion King of de heks in Sneeuwwitje. Het beest is uiteindelijk toch wel lief, en dat is niet zo spannend.

Met wat voor eigenschappen associeer je Belle?

Ze is heel zorgzaam – ze zorgt eerst voor haar vader en dan voor het beest – en ze is ook heel slim. Ze loopt altijd door het dorp, te lezen. Volgens mij is het best een leuke prinses om te zijn.

Heb je je bij het opgroeien ooit met haar geïdentificeerd?

Ik heb wel een leeftijd gehad waarop ik met Halloween verkleed wou gaan als Belle, in zo’n gele baljurk, maar het was nooit helemaal juist want ik was blond en zij heeft bruin haar. Verder niet echt. Ik vind het wel grappig dat ik eigenlijk vernoemd ben naar een schrijfster, en dat Belle dan van alle Disneyprinsessen nog de intellectueelste blijkt te zijn.

Is er iets wat jij anders zou aanpakken dan Belle in de Disneyfilm?

Nou, ze zit eerst heel lang opgesloten in dat kasteel. Ik zou mezelf niet zo wegcijferen. Het beest wordt later wel lief, maar in het begin, halleluja, hij is echt een lul en zij is hem niets verschuldigd. Ik zou het beest hebben gedood, of ik was op zijn minst voor mezelf opgekomen.

Zou je zelf je kind een Disneynaam geven?

Ik begrijp wel dat ouders die superfan zijn van Disney dat doen, van die mensen die hele vitrinekasten vol poppetjes en spulletjes hebben en helemaal meeleven, maar nee. Mensen zeggen altijd dat je van porno een onrealistisch beeld krijgt van hoe de wereld in elkaar zit, maar dat vind ik van Disney net zo. Liever geen link met Disney dus.





TIJGERLELIE (17), Havo-student en programmamaker voor Feminist Art Fest

Broadly: Wat gebeurt er als je je voorstelt aan mensen?

Tijgerlelie: Mensen gaan door verschillende stadia. Eerst ongeloof: ze kijken me verbijsterd aan. Dan verwarring: ze weten niet of ze moeten lachen of serieus kijken. Daarna vragen ze iets zoals: “Is dat je echte naam of je artiestennaam?,” of: “Goh, hoe kwamen je ouders er toch bij, hè!” Soms is het ook erger: ik schudde laatst handen met iemand op een feestje. Toen ik mijn naam zei, keek hij me vragend aan, en vervolgens liep hij weg. Hij heeft me de hele avond niet meer aangesproken. Hij nam me niet meer serieus. Als ik op iemand afstap, anticipeer ik daar wel op. Zo van, oké, ik moet hier weer doorheen.

Waarom hebben je ouders je Tijgerlelie genoemd?

Naar de bloemen die mijn oma in haar tuin had staan en de associatie die mijn moeder daarmee had, iets met balans en kwetsbaarheid.

Zijn er voordelen aan het heten van Tijgerlelie?

Mensen onthouden mijn naam vrij snel, en het geeft een behoorlijk interessante twist aan je leven. Het kan heel grappig zijn. Oh, en in principe heb ik meestal de eerste hit bij gebruikersnamen en emailadressen. Alhoewel er ook veel mensen zijn die mijn naam als pseudoniem gebruiken.

Wat gebeurt er als je jezelf googelt?

Ik ben per direct te vinden. Dat kan zowel een voordeel als een nadeel zijn. Jaren geleden had ik iets gênants online gezet, en dan gaat dat er niet zo gemakkelijk vanaf.

Is het ook soms vervelend om Tijgerlelie te heten? Toen we appten, veranderde autocorrect je naam voortdurend in ’tijgervellen’.

Sollicitatiegesprekken zijn vaak een beetje vreemd. Mensen zien mijn naam staan onder een mailtje en vragen zich af of ik iemand ben die alter ego’s aanneemt. Vooral bij een vrij saaie baan komt het vreemd over. Het is ook eens gebeurd dat een collega van me verbaasd opkeek toen ik als kersverse stagiair aankwam. Hij had zich door mijn naam verwacht aan een klein Aziatisch vrouwtje in een kort rokje en hoge hakjes. “Iets exotischer,” zei hij. Ik vond dat toen absurd, maar nu kan ik er wel om lachen. Iedereen heeft wel associaties met namen, ik krijg er zelf ook een beeld bij – Chantal is bijvoorbeeld een blond paardenmeisje met een voorkeur voor take-away koffie en parels in haar oren. Verder vond ik mijn naam vooral heel vervelend op de basisschool: ik werd erdoor gepest en ik weet nog dat ik dacht: hoe gaat dit verder als ik ouder word? Maar nu besteed ik er eigenlijk niet veel aandacht meer aan.

Van welke grapjes heb je onderhand genoeg?

Al die Disney-verwijzingen waar ik zelf niks van begrijp, omdat ik nog nooit geïnteresseerd ben geweest in Peter Pan. Ik ben naar een bloem vernoemd, niet naar een of andere indianenprinses, maar goed, daar zullen mensen me altijd mee associëren, zo blijkt. Oh ja, en mensen die “rawr, tijger” zeggen. Mensen die flirten kunnen kitcherige reacties geven, en dan weet ik nooit goed hoe ik vanaf daar verder moet.

Waarmee associeer je het personage Tijgerlelie?

Ik heb de film nooit gezien – het plot leek me niet zo interessant – maar met een erg stereotiepe indiaan die, als ik het goed voorheb, ook nog eens gered moest worden door Peter Pan. Een soort van bijpersonage. Niet heel erg relevant.

Ze sterft bijna de verdrinkingsdood omdat ze Peter Pan, die ze nog maar een paar keer heeft gezien, niet wil verraden. Hoe ver zou jij gaan om een crush te redden?

Voor iemand waar ik van hou, vrij ver, maar met een crush zou ik in alle eerlijkheid iets nonchalanter omgaan. Ik bedoel, ik zou heus iemand willen redden, maar sterven? Pfoeh!

Zou je zelf in Neverland willen opgroeien, een plek waar niemand ooit oud wordt?

Nee, kind zijn is leuk maar elke levensfase brengt interessante dingen – mooie en vervelende ervaringen – waar je veel van leert. Ik hoef niet jong te blijven. Ik vind het wel goed zo.

Als laatste: is iemand ooit met een barbiepop van Tijgerlelie komen aanzetten op een verjaardagsfeest?

Nee, godzijdank niet. Gelukkig niet! Ik zou er niet blij mee zijn, en ik weet ook niet voor hoe lang ik het ding zou houden. Ik gooi niet vaak cadeautjes weg, maar sorry. Geef me dan liever een tijgerleliebloem: dat kreeg ik ooit en dat heeft lang op mijn kamer gestaan.





ARIËL (40), producent

Broadly: Ha Ariël, hoe gaat het meestal als jij je naam voor het eerst aan iemand vertelt?

Ariël: Soms zie ik de andere persoon nadenken en een connectie proberen maken met iets wat ze al kennen. Vroeger was dat wasmiddel, en later kwam De Kleine Zeemeermin erbij.

Krijg je vaak Disney-referenties naar je hoofd geslingerd?

Eigenlijk nooit. In mijn directe omgeving weten mensen het inmiddels wel, en in de categorie 40-plus zijn mensen ook wel op die associatie uitgekeken. Verwijzingen naar De Kleine Zeemeermin komen meestal van kinderen. Zij reageren verbaasd of lacherig als ze me voor het eerst ontmoeten, en mijn vijfjarige zoontje Darius maakte er ook eens een grapje over. Een vriendje op school had hem verteld dat zijn papa dezelfde naam heeft als een zeemeermin – hij heeft de film net zoals ik nog nooit gezien – en ’s avonds riep hij heel stoer tijdens een kussengevecht: “Hey man, je bent gewoon een zeemeermin.” Superschattig!

Is het ook weleens vervelend om Ariël te heten?

Nee, ik vind het juist leuk om een naam te hebben die niet gebruikelijk is. Om grapjes heb ik altijd wel kunnen lachen. Vanaf de basisschool al, toen grapjes gingen over een wasje draaien en frisse kleding. Ik ben zelf ook een grappenmaker, dus in die zin is het geven en nemen.

Waarom hebben je ouders je eigenlijk zo genoemd?

Mijn vader heet ook Ariël, dus ik ben eigenlijk Ariël Junior. Ik ben geboren in Argentinië en mijn ouders zijn Chileens. In Zuid-Amerika is Ariël een jongensnaam die vaak voorkomt. In de meeste Engelstalige landen is het dan weer een meisjesnaam.

Je zei daarnet dat je de film nog nooit gezien hebt, waarom niet?

Op een of andere manier ben ik er nooit aan toegekomen. Toen hij uitkwam was ik een puber, die Noord-Holland onveilig maakte op een Honda Vision-scootertje, dus ik had wellicht andere dingen aan mijn hoofd. Ik heb wel ooit een trailertje gezien, dus ik weet dat het over een kleine zeemeermin gaat en ik weet dat ze eruit ziet als een barbiepop die rondzwemt. Waar gaat de film eigenlijk over?

Ariël wordt halsoverkop verliefd op een man waar ze nog nooit mee heeft gesproken. Om hem te versieren sluit ze een deal met heks Ursula: ze krijgt benen in ruil voor haar stem. Als ze er niet in slaagt hem binnen een aantal dagen verliefd te doen worden, wordt ze voor altijd slavin. Zou jij het in haar situatie ook zo aanpakken?

Nee, ze zet teveel op het spel voor iemand die ze nauwelijks kent. Is er dan helemaal niemand in haar onderwaterwereld die leuk genoeg is om een gezinnetje mee te stichten? Ik zou in haar plaats afgewogen hebben of het wel de moeite was om die man zo graag te willen veroveren. Zo’n pact met een duivels figuur lijkt me niet verstandig. Ze moet veel beter de voor- en nadelen van haar beslissing afwegen. Eigenlijk best een gek verhaal van Disney.





BAMBI (27), werkt bij de dierenbescherming

Broadly: Wat gebeurt er meestal als je je voorstelt?

Bambi: Vaak denken ze dat ik een grapje maak of dat het mijn bijnaam is. Ze beginnen over de film en vragen bijvoorbeeld of mijn ouders er fan van waren, of maken een opmerking over dat Bambi een jongetje is en ik een meisje.

Wordt je naam ook weleens verward met een andere naam?

Ja, met Barbie. Soms noemen mensen die me net kennen me per ongeluk zo. Ik denk omdat ik blond ben?

Waarom hebben je ouders je deze naam gegeven?

Mijn moeder is erg fan van Prince en er is een liedje van hem dat Bambi heet. Het gaat over twee meisjes die verliefd worden op elkaar en dat vindt hij niet leuk. Eén van die meisjes heet Bambi.

Zijn er voordelen aan Bambi heten?

Zeker, mensen onthouden mijn naam wel. Als ze bijvoorbeeld mijn gezicht niet meteen herkennen en ik zeg mijn naam, weten ze altijd nog wie ik ben.

Is het ook soms vervelend?

Vroeger wel. Kindjes waaraan ik me voorstelde gingen erg lachen en grapjes maken. Ze zeiden dingen zoals: “waar is Stampertje?” of “Je moeder is dood!” Toen ik elf of twaalf was heb ik een fase gehad waarin ik kwaad was op mijn ouders, en er serieus over nadacht om mijn naam te veranderen. Ik heb het toch niet gedaan en daar ben ik blij om. Ik ben de grapjes inmiddels gewend en als mensen me eenmaal kennen, vinden ze m’n naam normaal. En nog iets wat echt niet leuk was: op latere leeftijd keek ik een keer op het internet wat mensen allemaal zeggen over bijzondere kindernamen. Toen las ik dat iemand haar kindje Bambi wilde noemen, en daar kwamen heel veel negatieve reacties op. Dat Bambi een pornonaam is en dat je het je kind echt niet kunt aandoen om zo’n naam te geven.

Spelen jongens tijdens het flirten soms de Bambi-kaart?

“Je hebt echt van die Bambi-ogen.” Dat werkt helaas niet. Ik vind het best grappig; mensen denken vaak dat ze origineel of grappig zijn, maar ik hoor eigenlijk altijd dezelfde dingen.

Waarmee associeer je het personage Bambi?

Een hertje, dus lief, klein en schattig. In die zin vind ik het niet zo erg dat andere mensen me ermee associëren. Ik heb het geluk dat ik best klein ben. Als ik heel groot en breed geweest zou zijn, zou die naam me minder goed passen.

Heeft het Disney-hertje verder ooit invloed op je gehad tijdens het opgroeien?

Niet echt, het is een hertje! Maar ik heb wel een tijdlang heel veel spulletjes gekocht waar Bambi opstond, kleren en zo.

Zou je later zelf je kind een Disneynaam geven?

Nee, maar ik wil wel een naam bedenken die in Nederland niet veel voorkomt. Het lijkt me heel gek om een naam te hebben die andere mensen ook hebben. Vroeger zat er bijvoorbeeld twee keer een Daan of twee keer een Kim in mijn klas. Ik heb nog nooit in mijn leven iemand ontmoet die mijn naam heeft. Dat vind ik leuk.

