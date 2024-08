Hoe het is om je achttiende verjaardag in een Syrisch vluchtelingenkamp te vieren

In maart van dit jaar reisde VICE samen met fotojournalist Andrew Quilty en World Vision Australia naar de Bekavallei, in het oosten van Libanon, om verhalen over vluchtelingen te vertellen naar aanleiding van zeven jaar Syrische burgeroorlog.



Zeven jaar geleden walste de Arabische Lente door het Midden-Oosten. Een generatie jonge Arabieren riep op tot revolutie, regeringen in Tunesië, Egypte, Libië en Jemen werden omver geworpen. Veel mensen dachten dat de opstanden die uitbraken in de Syrische stad Daraa het einde zouden betekenen van president Bashar-al-Assad, of in elk geval diens heerschappij. Dat liep anders, want al snel werden dingen vreselijk gewelddadig.

De oorlog die volgde zorgde ervoor dat bijna vijf miljoen Syriërs het land ontvluchtten, waaronder een hoop kinderen. Deze kinderen worden soms wel de ‘verloren generatie’ van Syrië genoemd. Sommige van hen hebben continenten en oceanen overgestoken om veiligheid te vinden. Anderen kwamen niet verder dan de Bekavallei in Libanon, net voorbij de bergen die de westelijke grens van Syrië markeren.

De Australische fotojournalist Andrew Quilty reisde met VICE naar de Bekavallei om Syriërs te ontmoeten die dit jaar achttien zijn geworden, kort voordat de oorlog zijn zevende jaar in ging. Hij fotografeerde ze voor hun tenten, vaak gemaakt van oude reclameborden en -doeken, met daarop vaak advertenties voor dingen uit een totaal ander leven.

Deze jonge mensen waren elf jaar oud toen de oorlog uitbrak. Ze hebben hun volledige tienerjeugd gespendeerd in de Bekavallei – voor sommigen slechts een paar uur verwijderd van hun oude huis. De meesten doden hun tijd met handarbeid, slechts een klein aantal gaat naar school. Een nog kleiner aantal vierde z’n achttiende verjaardag.

Zakaria. Foto door Andrew Quilty

Zakaria, 18

Aleppo

Zakaria komt uit de buitenwijken van Aleppo. De afgelopen twee jaar woonde hij in een van de vele onofficiële tentenkampen die in de Bekavallei staan. Hij vluchtte uit Syrië toen de situatie te gevaarlijk werd door de constante bombardementen. Hij vertelt ook dat het gewoon te duur werd om te overleven.



Op zijn achttiende verjaardag heeft hij, zoals hij zelf zegt, “helemaal niets gedaan, om eerlijk te zijn”.

Onder andere omstandigheden had een hij een feestje willen geven en zijn verjaardag met vrienden gevierd. De laatste keer dat hij zijn verjaardag vierde was toen hij vijftien werd, vertelt hij.

Nasir. Foto door Andrew Quilty

Nasir, 18

Afrin

Nasir komt uit de Syrische stad Afrin, ongeveer anderhalf uur ten noorden van Aleppo. De stad was tot voor kort in handen van de Koerden maar werd afgelopen weekend veroverd door het Turkse leger.

Sinds hij zes jaar geleden uit zijn huis in Afrin vluchtte, leeft Nasir als vluchteling in de Libanese Bekavallei. Hij vertelt dat hij Syrië is ontvlucht omdat er geen werk meer te vinden was toen de oorlog uitbrak.

Hij heeft zijn achttiende verjaardag niet gevierd. Hij zegt dat wanneer hij thuis was geweest, hij zijn vrienden had uitgenodigd om zijn verjaardag te vieren onder de olijfbomen bij zijn familie thuis. De laatste verjaardag die hij zich herinnert in Afrin was die van 2013.

Mirvat. Foto door Andrew Quilty.

Mirvat, 18

Raqqa

Mirvat komt uit Raqqa, de voormalige hoofdstad van de Islamitische Staat. Ze woont al zeven jaar in de meest centrale Libanese Bekavallei, sinds het begin van de oorlog. Ze deed niets op haar achttiende verjaardag. Dat kwam gedeeltelijk doordat haar familie nog in rouw was om de dood van haar zusje.

Issa. Foto door Andrew Quilty

Issa, 18

Aleppo

Issa vierde zes jaar geleden zijn laatste verjaardag, niet lang voordat hij zijn thuisstad Aleppo ontvluchtte. Zijn familie is uit Syrië gevlucht nadat zijn vader de gezinsauto door de gevechten heen manoeuvreerde. Sindsdien heeft Issa alleen nog maar in de Bekavallei gewoond.

Issa heeft niets gedaan om zijn achttiende verjaardag te vieren. “Als de situatie anders was geweest hadden we een klein beetje plezier kunnen maken,” zegt hij, “maar er is hier niets te doen”.

Rajab. Foto door Andrew Quilty

Rajab, 18

Aleppo

Rajab komt uit Aleppo. Hij verliet vijf jaar geleden zijn thuis omdat er geen werk was en de stad continu gebombardeerd werd. Sinds dat moment behoort hij tot een van de vele duizenden gevluchte mensen die in de Bekavallei wonen.

Hij vierde zijn achttiende verjaardag alleen, vertelt hij, omdat zijn vrienden allemaal ver weg waren. Hij had geen verjaardagstaart maar hij kocht wel een nieuwe outfit voor zichzelf ter ere van de gelegenheid. Hij vertelt dat hij dertien was toen hij zijn laatste verjaardag vierde. Toen was er wel taart, en muziek.

Mohammad. Foto door Andrew Quilty.

Mohammad, 18

Daraa

Mohammad komt uit Daraa, een klein Syrisch stadje waar een opstand tegen het Syrische regime uitmondde in de oorlog. Sinds hij vijf jaar geleden uit Daraa vertrok leeft hij in deze kampen, in de centrale Libanese Bekavallei, “omdat zijn thuisstad verwoest is”.

Hij heeft zijn achttiende verjaardag niet gevierd, maar herinnert zich nog wel zijn laatste verjaardag die hij in Syrië vierde. Het was een klein feestje met alleen familie. Ze aten lekkere zoete dingetjes, dronken sap en luisterden muziek. Hij heeft geen familieleden hier in Beka, behalve zijn moeder en zusje. Daarom viert hij geen verjaardagen meer.

Ramia. Foto door Andrew Quilty

Ramia, 18

Aleppo

Ramia komt uit Aleppo, maar verblijft al “sinds het begin van de oorlog”, zeven jaar geleden, in een tentenkamp in de Bekavallei. Ze vertelt dat haar familie nog een tijd in hun thuisstad probeerde te blijven wonen, zelfs toen er een vlakbij gelegen stad werd gebombardeerd. Uiteindelijk moesten ze wel vluchten.

Ze zegt dat ze haar achttiende verjaardag niet heeft gevierd omdat geen van haar vrienden hier was. Maar ze had hem zeker wel gevierd als ze thuis was geweest en de omstandigheden anders waren. De laatste verjaardag die ze thuis in Aleppo vierde was toen ze elf jaar werd. Ze hield een klein feestje thuis en deelde snoep uit aan haar vrienden.

Kousai. Foto door Andrew Quilty.

Kousai, 18

Raqqa

Kousai komt uit de Syrische stad Raqqa, de voormalige hoofdstad van Islamitische Staat. Hij vertelt dat hij is weggegaan uit Syrië omdat de oorlog uitbrak en hij niet het leger in wilde.



Hij vierde zijn achttiende verjaardag met zijn vrienden in het kamp, dat hij nu zijn thuis noemt. Hij mag het kamp niet verlaten, omdat hij geen papieren heeft waarmee hij kan aantonen dat hij een vluchteling is. In plaats van naar buiten te gaan, kocht hij dus maar zoetigheden en een waterpijp voor in het kamp.

Hij is een van de weinige Syriërs in de Beka die hun verjaardag kunnen vieren. Dat komt, zo vertelt hij, omdat zijn vrienden werken en geld verdienen, maar tegelijkertijd haast niets hebben om hun geld aan uit te geven.

Malak. Foto door Andrew Quilty

Malak, 18

Aleppo

Malak herinnert zich niet meer wanneer ze voor het laatst haar verjaardag vierde.

Afkomstig uit Aleppo, verblijft ze al “een lange tijd” in een tent in de Libanese Bekavallei. “Sinds het begin van de oorlog.”

Ze zegt dat ze niets heeft gedaan op haar achttiende verjaardag. “We bleven thuis,” zegt ze terwijl ze haar schouders ophaalt. Als de omstandigheden anders waren geweest had ze een feestje gegeven.

Ahmad. Foto door Andrew Quilty

Ahmad, 18

Aleppo

Ahmad komt uit de buitenwijken van Aleppo. Hij vluchtte zes jaar geleden en leeft sindsdien als vluchteling in de Libanese Bekavallei.



Hij vertelt dat hij zijn achttiende verjaardag niet heeft gevierd. Zelfs niet met een stukje taart. Voor de oorlog, en onder andere omstandigheden, had hij zijn verjaardag gevierd met vrienden. De laatste verjaardag die hij zich kan herinneren was toen hij nog in Syrië woonde.

Ghouroub. Foto door Andrew Quilty.

Ghouroub, 18

Aleppo

Ghouroub komt uit Aleppo. Ze vluchtte vier jaar geleden de grens over naar Libanon, samen met haar moeder en vader, nadat hun huis was verwoest. Dat resulteerde in de dood van een van haar broers. De broers en zussen die wel overleefden bleven achter in Syrië. Sinds dat moment leeft ze in een tent in de Bekavallei.

Omdat haar ouders drie jaar later nog steeds aan het rouwen waren om haar broer, vierde ze haar achttiende verjaardag niet. Ze twijfelt zelfs over de datum van haar verjaardag, zegt ze, omdat het vieren van een verjaardag nooit echt een traditie is geweest binnen hun gezin.

Ismail. Foto door Andrew Quilty.

Ismail, 18

Aleppo

Ismail komt uit Aleppo en zegt dat de Syrische oorlog hem geen andere keus liet dan te vluchten. Hij vluchtte zes jaar geleden en leeft sindsdien in de Bekavallei.

Hij heeft zijn achttiende verjaardag niet gevierd, maar zegt dat hij dat zeker wel had gedaan als de situatie anders was geweest. Hij weet wel nog dat hij vroeger altijd z’n verjaardagen vierde, maar herinnert het zich alleen door de foto’s die hij heeft gezien.