Hoe je moet solliciteren als je cv een rommel van verschillende banen is

Er zit niet ontzettend veel rechtlijnigheid in mijn cv. Nadat ik in Italië mijn PhD in de literatuur had behaald, ging ik in het buitenland voor een ngo werken. Daarna werkte ik onder andere nog als kok in een veganistisch eethuis, milieuvoorlichter en hotelreceptionist.

Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar je begrijpt het punt. Ik heb jarenlang vooral gewoon mijn interesses gevolgd, en er verder niet zo bij stilgestaan hoe dat mijn carrièreperspectief zou kunnen beïnvloeden. Maar de afgelopen tijd zag ik dat veel vrienden die zich wat meer op één ding hebben gefocust daar nu de vruchten van plukken. Heb ik wel de juiste keuzes gemaakt?

Ik heb mijn hele leven te horen gekregen dat je je het beste op één ding kunt concentreren en je het daarbij zou moeten laten. Maar daar is zeker niet iedereen het mee eens. De Canadese schrijver Emilie Wapnick zegt bijvoorbeeld dat sommige mensen nu eenmaal niet één echte roeping in hun leven hebben, maar meerdere talenten en interesses waar ze evenveel waarde aan hechten. Ze schaart zichzelf ook onder deze groep mensen, die ze “multipotentialites” noemt. Multipotentialites kunnen hun potentieel pas benutten als ze profiteren van uiteenlopende mogelijkheden, en staan daarmee haaks op het idee dat je vooral niet te veel verschillende dingen uit moet proberen.

Onderzoeksjournalist David Epstein schreef in zijn boek Range dat het in de hedendaagse samenleving juist belangrijker is om op meerdere gebieden goed uit de verf te komen dan je in één ding te specialiseren. Dat is ook iets wat de pandemie ons heeft geleerd: als je alleen aan de slag kunt in de evenementenbranche, dan is dat zeker geen garantie dat je de rest van je leven gebakken zit.

Toch ziet mijn afwisselende carrièrepad er niet al te best uit op mijn cv, als het aan recruiters ligt. Daarom vroeg ik aan wat specialisten hoe jobhoppers zoals ik toch het meeste uit hun sollicitatiegesprekken kunnen halen.

“Laten we eerst even een misverstand uit de wereld helpen,” zegt Olimpia Ricci, een recruiter en headhunter die in Bologna woont. “Er zijn maar weinig mensen die rechtstreeks van A naar B gaan, en nog minder mensen die opgroeien met een ‘roeping’ voor een bepaalde baan.”

Het heeft volgens Ricci geen enkele zin om tijdens een sollicitatie te verhullen dat je veel uiteenlopende banen hebt gehad. “Wel is het een goed idee om er een verhaal bij te vertellen,” zegt ze. “Je zou een rode draad tussen al jouw ervaringen kunnen laten zien op je cv en in je motivatiebrief – een verhaal dat mensen ervan kan overtuigen dat jij de ideale kandidaat bent, juist vanwege je verschillende ervaringen.”

Guido Penta, een hr-manager uit Rome, is het daarmee eens. Wel bevestigt hij dat mijn cv snel over het hoofd zou kunnen worden gezien. “Een cv zegt eigenlijk vrij weinig, en omdat recruiters er zoveel binnenkrijgen hebben we nauwelijks tijd om er heel uitgebreid naar te kijken,” zegt hij. “Daarom neemt hr-personeel vaak geen risico en gaan ze eerder voor de gangbaarste profielen.”

Om toch mijn kansen te vergroten om op gesprek te worden uitgenodigd, zegt Penta dat ik selectief moet zijn in wat ik op mijn cv zet. “Als je vanuit zo’n ‘achterstand’ begint, moeten je cv en brief vlekkeloos en goed gemotiveerd zijn,” zegt hij. Je kunt ook tijdens je gesprek over bepaalde werkervaring beginnen die je in je cv achterwege had gelaten, omdat je dan meer tijd hebt om je werkervaring en motivaties toe te lichten.

Als je binnen één sector vaak van baan bent veranderd, is dat volgens Penta geen goed teken voor recruiters. Dat kan namelijk de indruk wekken dat meerdere werkgevers je hebben laten gaan, of dat je het alleen voor het geld doet en meteen vertrekt als er ergens anders een betere aanbieding klaarligt.

Als je voor een langere tijd één baan wilt blijven houden, maar je het lastig vindt om iets te vinden dat je zo lang geboeid houdt, raadt Ricci aan om iets te zoeken waarbij je meerdere rollen kunt bekleden. Misschien ben je eerder geneigd geweest om voor een groot bedrijf te werken, maar leidt dat er in praktijk vaak toe dat je je vooral met één ding bezighoudt. Maar als je bij een kleiner bedrijf werkt, is de kans groot dat je van alles en nog wat kunt doen, wat een stuk beter aansluit op jouw behoefte aan variatie.

Als je echt niet zeker weet of een baan iets voor jou is, is het volgens Ricci geen gek idee om werkgevers via LinkedIn een berichtje te sturen. “Stel ze vragen, zoals wat de voor- en nadelen van de baan zijn,” zegt ze. “Daar is dat platform exact voor bedoeld.”

Als je het idee hebt dat je nu wat vastzit, is het volgens Penta een goed idee om even na te denken over wat daar precies achter zit, voordat je meteen als een dolle dwaas op allemaal vacatures gaat reageren. “Als je geen perspectieven ziet en je werk monotoon is, is het niet gek dat je een bepaalde druk voelt om daar verandering in te brengen,” zegt Penta. “Maar als je het type bent dat snel verveeld raakt, durf ik wel te zeggen dat je het probleem niet oplost door direct van baan te veranderen.”

