Hoe jij je champagne drinkt en wat dat zegt over je persoonlijkheid

Oudejaarsavond is waarschijnlijk de enige dag in het jaar waarop meer mensen wel champagne drinken dan niet. Maar juist omdat het voor veel mensen geen gewoonte is, zegt hoe jij je champagne drinkt met oud en nieuw ontzettend veel over jou als persoon. Want er zijn enorm veel verschillende drinkwijzen, en niks is fout – je drinkt per slot van rekening champagne.

Ik heb de afgelopen jaren research gedaan op zoveel mogelijk champagnefeesten en gehangen met champagneliefhebbers. Ik wilde de kennis die ik heb opgedaan over de verschillende manieren van champagne drinken natuurlijk niet allemaal voor mezelf houden. Doe er je voordeel mee. Of niet. In elk geval alvast een gelukkig 2020 gewenst!

Champagne uit een flute, volgens het boekje.

Flute

Jij drinkt je champagne zoals normale mensen dat doen. Je wilt gewoon een gezellige avond, zonder al te veel gedoe. Je wilt ook niet overkomen als een of andere patser. Stel je voor! Je hebt een middeldure fles champagne gekocht bij Albert Heijn, die je gaat opdrinken aan een statafel samen met je oude schoolvrienden. Niks mis mee hoor, geniet ervan!

Champagne uit een coupe, echte klasse.

Coupe

Wie uit een coupe drinkt, heeft stijl. De coupe werd in de zeventiende eeuw uitgevonden in Engeland, maar is zo chic dat de legende ontstond dat-ie is gemodelleerd naar de linkerborst van Marie Antoinette. Wie uit een coupe drinkt, lurkt aan de tiet van het ancien regime. Je bent zo glamoureus dat volkse types je het liefst onder de guillotine zouden leggen als wraak voor hun eigen ellende, waarop jij roept dat ze gewoon cake moeten eten als ze trek hebben.

Als coupedrinker vier je oud en nieuw in de spiegelzaal van een paleis, maar je hebt al vroeg op de avond genoeg van al die keizerlijke poseurs die je vanwege dynastieke belangen moest uitnodigen. Dan trek je je terug in het romantische nep-boerderijtje dat je op je landgoed hebt laten bouwen. Je nestelt je tussen je geparfumeerde knuffelschaapjes, streelt de diamanten van je collier en dommelt nog voor twaalven in terwijl je coupe losjes tussen je beringde vingers bungelt. Santé!

Wegwerpflute

Plastic soep? Kan jou het verrotten! Jij staat om kwart voor twaalf in de avondwinkel en haalt daar een willekeurige fles met iets bubbelends erin. “Ach, doe die plastic glazen er ook maar bij,” zeg je ongeïnteresseerd tegen de verkoper. “En een pakje L&M, en doe ook die aansteker met die blote vrouw erbij, en die bong in de vorm van een Kalasjnikov. Trouwens, ik zie dat je daar extra synthetische onderbroeken hebt hangen met het logo van I Amsterdam erop, doe er daar ook maar een paar van.” Je komt om kwart over twaalf aan met een plastic tas vol plastic troep bij je vrienden die “de beste wensen” mompelen zonder hun ogen los te scheuren van hun verliezende staatsloten. “Boeiend,” zeg je terug en je schenkt een van de plastic flutes tot de rand vol voor jezelf met bubbels. Het blijkt Canei.

Tulp

Jij bent een echte socialite met een leven dat net zo bruisend is als de rosé-champagne in je glas. Jij drinkt altijd bubbels maar betaalt er nooit zelf voor. Je viert oud en nieuw in een hotelbar met celebs. Nadat je de cameraploeg van Shownieuws te woord hebt gestaan spoed je je naar je onderonsje met Albert Verlinde, je hebt een arsenaal aan roddels maar houdt op de juiste momenten je bek. Aan het eind van de avond neem jij je tulpglas mee naar huis in je Louis Vuitton-tas.

Champagne uit een wijnglas, de fijnproever.

Wijnglas

Als je een enorm leuk oudejaarsfeest geeft, kan het zomaar gebeuren dat de champagneglazen op zijn, en dat je gasten hun bubbels in een wijnglas geserveerd krijgen. Het kan de beste overkomen. Maar er zijn ook dwazen die vinden dat champagne in een wijnglas hóórt! Als je champagne gaat proeven in de Champagne-streek, krijg je het gouden vocht vaak in een wijnglas, omdat de aroma’s en smaken zo beter tot hun recht schijnen te komen. Fair enough, maar alleen iemand met nul verstand van plezier let tijdens oud en nieuw op de smaak van champagne.

Als jij je champagne doelbewust in een wijnglas serveert, dan heb je de rest van de avond alleen maar gesprekken over de ideale drinktemperatuur van de verschillende soorten microbrews die je ook schonk, en over de logistieke uitdagingen die je hebt getrotseerd om dat bier te pakken te krijgen. Iedereen heeft honger omdat het diner dat je serveerde bestond uit een flintertje blauwe geitenkaas (“van een herdertje op de Po-vlakte”) en twee Ruchè-druiven. Je bent iemand die ervan geniet om gasten te verwennen, zolang jij maar in het middelpunt van de belangstelling staat. Als het twaalf uur is leg je een vochtig handdoekje over je arm, pak je je keramieken koeler met crushed ice (geen blokjes!) en corrigeer je je gasten over het fout uitspreken van de naam van je vintage champagne. Je schenkt ze een heel klein bodempje in, en als ze het te snel opdrinken of het glas verkeerd vasthouden scheld je ze uit voor barbaar.

Champagne uit een mok, #yolo.

Een mok Je zet je gaming-headset af. In de linkerbovenhoek van je computerscherm zie je opeens dat het 31 december is. Het is half twaalf. “Welk jaar is het?” mompel je hardop, terwijl je het natgeworden stompje van de joint op je onderlip probeert aan te steken. Je kijkt door de kier in het verduisteringsgordijn, maar het is buiten ook donker. Je haalt je schouders op en waadt door lege bier- en knakworstblikken en ongeopende blauwe enveloppen naar de keuken.

Op de afzuigkap die altijd aan is staat een aangebroken fles champagne. Die is nog over van het afstudeerfeest van een huisgenoot die je een hele tijd niet meer hebt gezien. Het etiket is zo vervaagd dat je het niet kan lezen. Uit de vuile vaat pak je een mok. Je houdt hem ondersteboven boven de gootsteen en er vallen wat sliertjes instantnoedels uit. Je giet de champagne in de mok en neemt weer plaats achter je computer. “Gelukkig nieuwjaar,” zeg je tegen niemand in het bijzonder. Terwijl het lauwe, prikloze vocht door je slokdarm glijdt ben je alweer zombies aan het afknallen. Jij stelt volwassen worden nog even uit, en dat laatste hoofdstuk van je scriptie komt volgend jaar wel een keer.

De spuiter

Jij viert oud en nieuw met een select gezelschap in de businesslounge van het circuit van Zandvoort. Prins Bernhard junior veegt lachend de bubbels van zijn bril. Max Verstappen staat in een hoek met een blikje Red Bull. Er zijn influencers om te zorgen dat iedereen in Nederland kan zien hoe leuk jullie het hebben. “Hahaha, te gék!” roept Bernhard manisch, terwijl hij de inhoud van nog maar weer een gouden magnumfles over de vloerbedekking heen spuit. “Dat ruimen de schoonmakers wel op.”

Uit iemands navel

Jouw avond is spontaan ontspoord. Je dacht dat je oud en nieuw lekker rustig zou doorbrengen op de bank met je geliefde. Jullie hebben een fles lekkere sjamp gehaald. Met wat charcuterie en lekkere kazen zitten jullie knus onder een dekentje tv te kijken. Don Leo en Matthijs tellen af naar Bohemian Rhapsody. Dan bellen de buren opeens aan om te vragen of jullie nog een bankbiljet hebben liggen dat ze kunnen lenen. Zij hebben al hun geld uitgegeven aan een royale lading drugs, maar willen nu ook nog een briefje oprollen tot snuifbuis. “Een biljet van vijftig, als het kan.”

Plotseling hang ook jij met je neus boven een spiegel. Je geliefde (of is het de buurvrouw?) scheurt één voor één de knoopjes van je blouse. Kortom: de avond verloopt in een dronken swingersroes, en je bent al heel gauw het overzicht kwijt in de kluwen van ledematen. Je slurpt je eerste champagne om een uur of vier van tussen iemands buikhaar terwijl je ervan langs krijgt met een rijzweepje op je blote reet. Je gaat pas slapen als de eerste januarizon weer bijna onder is.

Uit de fles

Jij bent no-nonsense. Je bent de dag begonnen met houthakken en vervolgens heb je rondgereden in een vorkheftruck. Je viert oud en nieuw bij je moeder omdat je beloofd had dat je nog even een schilderijtje voor haar zou ophangen. De uurtjes tot aan middernacht spendeer je aan het leggen van een legpuzzel en dan trek jij je welverdiende fles open. Plichtsgetrouw drink je hem leeg, waarna je op de bank in slaap valt.

Demi sec uit om het even welk glas

Jij lust eigenlijk geen champagne en ooit schaamde je je daarvoor. Dan stond je stiekem suiker in je glas te scheppen in de keuken. Sinds je ontdekte dat het in sommige kringen best geaccepteerd is om demi-sec te drinken, probeer je iedereen ermee te vergiftigen. En het lukt nog ook, want na één slok van die verleidelijke, mierzoete allemansvriend wil niemand meer aan die moeilijke brut. Once you go demi-sec, you never go back.

Sabreren

Op jouw zegelring staat het familiewapen dat je opa in de jaren vijftig heeft gekocht toen het nog goed ging met zijn koekjesfabriek. Je hebt een zwaard besteld op een online veilingsite dat volgens de beschrijving nog aan een van Napoleons Dragonders heeft toebehoord, die de techniek van het sabreren cultiveerden. Je liet je meeslepen in het biedingsproces en hebt nu zoveel geld voor die sabel neergeteld, dat je er continu over moet vertellen, al geloof je het verhaal maar half. Nog meer geld gaf je uit aan alle flessen champagne die in de afgelopen maanden sneuvelden. Non-stop keek je tutorials op YouTube, zodat je nu, op 31 december, de show kunt stelen. Tot dat moment zit je gespannen te zweten, dan is het twaalf uur. Niet alleen de fles staat onder grote druk: je hele jaarclub heeft de telefoon in de aanslag om het moment suprême vast te leggen. De rest van de avond spendeer je op de eerste hulp terwijl ze de glasscherven uit je nek trekken, de wonden dichtnaaien en het onderbeen van je beste vriend proberen te redden.

Champagnegeweer

Jij viert oud en nieuw op je jacht, terwijl de fiscus op datzelfde moment een van je huizen op de Côte d’Azur uitkamt. Op de internationale wateren kunnen ze je niet pakken en jij vermaakt je wel zolang gebruinde topmodellen in badkleding je natspuiten met champagne. Doe-doei!