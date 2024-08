Hoe kan ik geld terugvragen van vrienden zonder de sfeer te verzieken?

Geld uitlenen is een heel normaal onderdeel van onze maatschappij. Het duidt op een stevig vertrouwen in de toekomst en in de mensen aan wie je je geld uitleent. Als uitlener wordt je er meestal ook beter van. Zelfs als je geen rente rekent zien mensen je als vrijgevig, en dat is op zichzelf ook iets waard. Naast dat je gewoon een bro bent als je het doet, uiteraard. Het is al lichtelijk ongemakkelijk om wat dan ook terug te vragen, van het broodmandje tot je krant in de trein. De ironie is dan ook groot wanneer je gedwongen moet veranderen van de held – die na een legendarische avond niet alleen nog nèt kon staan, maar ook nog naar de bar waggelde en bereid was een drankrekening van maatje Godzilla af te tikken – in de zeikende boekhouder tegenover je vrienden.

Daarom is het des te pijnlijker als je bloedeigen vrienden niet terugbetalen wat ze je verschuldigd zijn. Jij mag ze net even minder, zij jou ook. Hoe kan je ervoor zorgen dat ze dat dan , én dat je vrienden blijft?

Stel prioriteiten

Stel: met een vriendin heb je een koffie en twee bier gedronken. Of je hebt met een vriend allebei een groentesap gedronken. Dan is het misschien wel zo eerlijk dat iedereen zijn eigen deel afrekent, maar tegelijkertijd moet je er niet te zwaar aan tillen om dat voor te schieten. Vriendschap is soms gewoon geven. Zeker als het om een bedrag van €2,50 gaat.

Maak het niet moeilijker dan het al is

Pak alsjeblieft niet zelf de rekenmachine, daar zijn handige verdeelsites voor. En als je alles (die pizza van die je vriendin voorschoot, die drie tientjes die je ene vriend je nog schuldig was, de fles die jij al had meegenomen en die rekening die iedereen negeerde tot jij hem pinde) eenmaal verrekend is en de verschuldigde bedragen bekend, komt het pittige moment aan om met de pet rond te gaan. Hier ligt meteen het grootste gevaar op de loer: stuur geen, ik herhaal géén mailtjes. 1998 belde of het z’n communicatiemiddel terug mag, en daarbij komen deze stoffige inbox-telegrammen direct onderaan een digitale stapel te liggen, zéker als ze geen kattengifjes bevatten. Betaalapps zijn een zegen, zeker als ze, zoals die van ING, een betaalverzoek kunnen sturen. Maar daarover later meer.

Wees volstrekt open…

Als je geld hebt uitgeleend aan iemand en je wil dat terug, zorg dan dat je dat onomwonden tegen iemand zegt. Niks geen gesprekken beginnen met: “Hé, hoe is het eigenlijk met je kat?”, maar gewoon zeggen: “Yo, ik wil dat geld terug dat ik je geleend heb. Wat is de status?” De beste bedoelingen op aarde stranden in miscommunicatie. Helderheid duurt het langst.

… en ga pas passief-agressieve berichten sturen als het niet anders kan

Dat gezegd hebbende, is er na een helder bericht soms geen verdere helderheid mogelijk. Iemand weet dat je je geld terug wil, en geeft het niet terug. Wat dan? Er wordt wat afgelachen om passief-aggressieve berichten. Bijvoorbeeld als buren zich druk maken om het te hard sluiten van de deur, en dan tamelijk belachelijk aandoende briefjes op de deur hangen, die anderen dan weer gretig fotograferen en op internet zetten. Maar er is een goede reden waarom mensen dit gedrag zo vaak vertonen: het lucht op en het zet de ander onder druk. De truc om toch vrienden te blijven is echter, om ook in dit geval open te blijven en je strategie te benoemen. Dus als je ze mailt met de boodschap ‘Sorry, maar vind je het normaal dat je mijn geld nog niet hebt overgemaakt?’, schrijf er dan ook bij ‘Dit was een passief-agressief bericht, hoop dat je dat oké vindt!’

Gebruik de Whatsapp-terugbetaalfunctie van ING

Slimmer nog dan al het bovenstaande, is om de communicatie voor een deel te outsourcen aan ING. Met de kan je heel makkelijk een betaalverzoek doen aan vrienden. Als je een omschrijving invoert en het bedrag dat je per persoon terugvraagt ben je al snel helemaal het heertje. Via pushnotificaties weet je wanneer je vrienden betalen, en in een handig overzicht zie je wie jou nog wat verschuldigd is. Het mooiste is misschien nog wel dat de cash met een druk van hun luie vingertjes direct op je rekening staat – zodat je het weer kunt uitgeven aan de mooie dingen van het leven (mooier dan andermans rekening, in ieder geval). Als dat lang duurt, stuur je nog eens een betaalherinnering aan je vrienden. Zij hoeven maar op de link te klikken en kunnen het gemakkelijk aan je overmaken. Eind goed, al goed, geld terug, vrienden blij!

Zet in op medelijden

En als echt niets mag baten? Stuur je vrienden foto’s van je banksaldo, stuur ze foto’s van de gaten in je kleding, en van die keer dat je alleen maar ketchup op je brood deed omdat de kaas op was. Laat ze voelen wat jij voelt omdat jij dat paar schoenen voor ze hebt voorgeschoten. Laat ze die honger ervaren.

