Hoe kun je een modebewuste man zijn zonder een lul te zijn?

Mannen zien er meestal stom uit. Dat is op zich niet onze schuld – de maatschappij dwingt ons hiertoe. Een man wordt niet geacht zich al te erg te uiten via fashion.



Kerels die zich wel aan mode durven te branden, doen er, waarschijnlijk om zich te beschermen tegen felle kritieken, vaak overdreven ingewikkeld over. Experts op het gebied van mannenmode stellen arbitraire regeltjes op zoals ‘bouw laagjes op van licht naar donker’, en maken pretentieuze instagramfoto’s van hun saaie schoenen op witgeverfde betonvloeren. Ze wekken daarmee de illusie dat goed ogend door een mannenleven gaan een ingewikkelde aangelegenheid is, die alleen in opperste saaiheid te bereiken valt. Ze gaan ermee om zoals een lul zou doen.

Ik lees geen modebladen, ben nog nooit op een fashionweek geweest, noch op de gevoelige plaat gelegd door een streetstyle photographer. Mijn persoonlijke stijlicoon is het ventje dat Adam Sandler onder zijn hoede krijgt in mijn op-vier-na favorietste Adam Sandler-film Big Daddy, die een wifebeater met cape, badmuts, onderbroek over basketballshorts en een paar cowboylaarzen kiest, als hij van Adam Sandler zelf mag bepalen wat hij draagt.

Bovendien draag ik een felgroen Adidas-trainingspak afgetopt met slangenleren laarzen, terwijl ik dit typ. Ondanks of misschien juist dankzij dit alles, besloot VICE mij de fashion-autoriteit toe te schrijven om dit stuk te mogen typen. Daar ben ik ze dankbaar voor, want de Amsterdam Fashion Week loert, en als ik nog één balhaar zie in een zwarte skinny met gaten op de knieën, gooi ik mezelf voor de nieuwe Margiela-collectie. Dus. Pak mijn met kasjmier gevoerde kalfslederen handschoen vast en ontdek hoe je er als man cool uit kunt zien zonder een lul te zijn.

Steel als een artiest, niet van een artiest

Dat Johnny Depp met een aanstellerig sjaaltje toch nog een woeste joie de vivre weet uit te stralen, betekent niet dat jij wegkomt met een fedora. Als Kanye West een grote crèmekleurige trui met dito broek weet te combineren, hoef jij geen vijf meier te lappen voor een soort springkasteelschoen. Je bent aan het meelopen als een – je raadt het al –teelbal, en ieder normaal denkend mens prikt hier doorheen. Laat de sterren met rust en kom zelf met een alles vernietigende modegreep op de proppen.

Luister naar je moeder

Een vent die de laatste modetrends draagt wordt door het ongetrainde oog al snel als modieus type bestempeld. Geheel onterecht. Je hebt hier naar alle waarschijnlijkheid te maken met een lul. Deze mannen hebben geen stijl, maar zijn slechts exceptioneel goed in meelopen. Je kunt ze herkennen aan het dragen van merken die dit seizoen als hot worden beschouwd, een zelfvoldane blik op het gelaat (die versterkt wordt door een saaie maar dure zonnebril), en het gevoel dat je al eerder een exemplaar van precies ditzelfde mens heb zien rondlopen.

Een vuistregel kan zijn: als je moeder het herkent als modieus, is er modestront aan de Prada-knikker. Wanneer je moeder roept ‘Wat heeft die nou weer aan?!’ moet je opletten. Waarschijnlijk heeft ze zojuist iemand met stijl gespot.



Het maakt niet uit waar een kledingstuk voor bedoeld is

Moge de bekrompen geest die ooit bepaald heeft dat een trainingspak niet thuishoort in een zakelijke setting rotten in de Manfield. Het is onze taak als stijliconen (ja dat ben jij ook) om mensen met zulke gelimiteerde wereldbeelden het goede pad te wijzen. Dwing ze te beseffen dat een Gucci-skibril gedragen kan worden tijdens een sollicitatiegesprek, ga na een dag klussen naar een duur restaurant in je werkoverall en trek je shirt demonstratief uit als het heet is op kantoor.

De meeste kledingstukken die we nu dragen zijn waren ooit taboe. Het T-shirt was ooit bedoeld als ondergoed en in het pre-James Dean-tijdperk droeg niemand een spijkerbroek buiten de kolenmijnen. Vraag jezelf af aan welke kant van de modegeschiedenis je wilt staan. Aan de kant van de krampachtige mensen die bij het minste of geringste met termen als ‘ongepast’ en ‘kledingvoorschriften’ strooien, of aan de openminded-mensen-kant waar vooruitstrevend wordt nagedacht over het combineren van comfort, esthetiek en sociale modeconstructen.

Koop dure kleren

Behalve dat je er met een kledingkast vol kleren van de grote kledingketens uitziet als een ontslagen vrijetijdsmanager, ben je ook nog eens de planeet aan het vergallen. Als jij iets voor weinig geld kan krijgen, betaalt altijd iemand anders de prijs. In dit trieste geval zijn dat vooral arme, soms minderjarige, Aziaten, die onder erbarmelijke omstandigheden jouw vodjes in mekaar naaien. Ook is al het transport dat erbij komt kijken superkut voor het milieu, mocht dat je een reet kunnen schelen.

Samengevat: iedere keer dat jij een leuk goedkoop T-shirtje koopt, geef je geld aan de stinkend rijke CEO van een doortrapte confectieketen, moedig je hem aan zijn werknemers slecht te behandelen én poep je in het gelaat van moeder natuur. Als een regelrechte lul.



Je hebt geen ‘basics’ nodig

Los van dat ‘basics’ vaak van bovengenoemde aars-bedrijven komen, is het een holle term en daar is geen plaats voor in een stijlvol leven. Koop gewoon mooie kleren, eikel.

Sluit vrede met je mode-interesse

In de angst dat hun masculiniteits-pas wordt doorgeknipt durven zwakke mannen zich soms niet over te geven aan hun fashiondrang. Hun focus ligt op er zo normaal mogelijk uitzien, maar ze zijn zich er niet van bewust dat dit net zo goed een modekeuze is. Een misselijkmakend saaie modekeuze, maar een modekeuze. Maak elke dag opnieuw bewust de meest cruciale fashionkeuze: kleed ik me aan voor A) mezelf of voor B) de mensen om mij heen? Het juiste antwoord is A.

Wetenschap denkt dat de mens kleren is gaan dragen om in koude gebieden te kunnen wonen. Een stadium dat we inmiddels ruimschoots gepasseerd zijn. Warm blijven is in 2017 op geen enkele manier nog een hindernis, de enige kwestie die nu nog van belang is, is hoe stijlvol je je naakte, molratterige mensenlichaam warm houdt. Mijn advies is dan ook: houd jezelf stijlvol warm, of zorg ervoor dat je een reden hebt om kleren te dragen die ‘warmte’ als belangrijkste functie hebben en trek je terug in een grot. Als je voor de spiegel staat zonder glimlach van oor tot oor, mankeert er iets aan je outfit.

Modekenners doen maar wat

Je hoeft je niets van ze aan te trekken. Neem het van mij aan, want ik ben nu één van ze. Modekenners kiezen iets wat ze mooi vinden en proberen daarvanuit redenen te distilleren waarom al het andere lelijk is. Een topvoorbeeld is Arno Kantelberg. Hij is hoofdredacteur van Esquire en wint ieder jaar opnieuw de door mij persoonlijk uitgereikte Saaist Geklede Man van Land-award, zie bijvoorbeeld dezzzzzz… sorry ik viel wederom in slaap toen ik naar deze foto keek.

Desondanks schreef Arno een stijlboek voor de man van vierhonderd (!!!) pagina’s. Spoiler: het staat vol met Arno’s zelfbedachte leugens. Een daarvan is bijvoorbeeld ‘Nike draag je tot je veertiende, daarna Adidas.’ Het is duidelijk dat Arno vroeger nooit Nike mocht van zijn ouders, een trauma dat hij nu projecteert op alle mannen van Nederland. Niet cool Arno.



‘Ingetogen’ is een synoniem van ‘saai’

Een veelgemaakte denkfout is dat stijlvol gelijk staat aan minimaal en ingetogen. In jouw hoofd zie je er misschien uit als een Scandinavische grafisch vormgever, met je zwarte H&M-coltrui en die Zara-rip-off van die Filippa K-pantalon/trainingsbroek-crossover – maar helaas, je bent de enige. De rest van de wereld vermoedt dat je media en entertainment studeert en over net zo’n spetterende persoonlijkheid beschikt als Mark Rutte.

Stunt uit volle macht op je haters

Als je geen enkele andere reden kan vinden om er prachtig uit te zien, doe het dan om al je zure haters een ernstige misgunziekte aan te leveren. Denk even terug aan die scheve blik die je laatst ontving in het OV – toen je net effe een fashion off-day had – wanneer je met de nodige finesse je vintage Cartier-bril – met licht getinte glazen mét overloop maar zónder sterkte – op je tronie plaatst, terwijl je je in oude-collectie-Vetements gehulde been nonchalant laat bungelen langs de koperen kruk in de Louis Vuitton-winkel in de PC, terwijl je wacht op een paar schoenen in je maat en je espresso in een bijpassende kleur kopje. Een beproefd en eeuwenoud concept en het enige écht goede stijladvies dat ik je kan geven.

