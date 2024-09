How-to: Het beste broodje ei met zalm van je leven (geen grap)

Een broodje kaas of misschien een groentenomelet met groenten, allemaal goed en wel, maar soms wil je je ontbijtgame naar een decadenter niveau tillen. Als je tijdens de paasbrunch indruk wil maken op je kalende schoonvader bijvoorbeeld (hoi Bert).

Er is eigenlijk maar een iemand die ons kan leren hoe we dat moeten doen: koning der eieren, Alvin Cailan, van Eggslut (ja, zijn broodjeszaak heet eierslet) uit Los Angeles.

Dit is Cailan met een perfect emoji-ei. Alle foto’s door Matthew Zuras.

Zie je dat perfect eitje? Hij weet waar de fuck hij het over heeft.

Echte MUNCHIES-fans herkennen deze heerser van ontbijtbroodjes misschien nog wel: hij legde ons ooit uit hoe we het ultieme broodje ei kunnen maken. Gefrituurde spam, roerei, sriracha-mayonaise en een zacht broodje – perfectie.

Dit keer maakt Cailan een broodje gerookte zalm voor ons dat minstens even goed is – misschien zelfs beter, als dat al mogelijk is.

Zo maak je het:

Bereid eerst de zalmsalade voor. Meng mayo, zure room en roomkaas tot een heerlijke brei die je cardioloog een hartaanval zou bezorgen.

RECEPT: Broodje met gerookte zalm en ei

Voeg rode ui, ingelegde mosterdzaadjes en limoensap toe.

Roer nu de zalm erdoor. Cailan gebruikt gerookte pastrami-zalm, maar je kan gaan voor om het even welke zalm die je voor handen hebt.

Gooi rijkelijk wat boter in twee pannen – een voor je broodjes en een voor je eieren.

Cailan raadt aan de boter over de hele pan te smeren, zodat je broodje op elke plek mooi geroosterd en lekker boterig wordt.

Breek de eieren in de pan, maar vergeet niet dit op een heel laag vuur te doen. Je wil geen knapperige randjes aan je ei – je wil een zachtgekookt ei met een smeuïge eierdooier en zacht eiwit.

Als de broodjes geroosterd zijn, leg dan een royale laag zalmsalade op de ene helft.

Haal voorzichtig het ei uit de pan en leg dat op de berg zalm. Bedek het ei met wat bieslook en een plakje pittige kaas op. Dressing op het bovenste deel van het brood is niet nodig, het ding is al sappig genoeg.

Als je het broodje gaat opeten, knijp dan tot het eigeel gaat lopen en haar boterige, gouden inhoud over elk onderdeel van je broodje vloeit.

Veel meer is er niet te vertellen. Dit is een van de beste broodjes die we ooit gegeten hebben. Perfectie heeft vanaf nu een nieuwe definitie: een mengeling van roomkaas en gerookte zalm op een boterige, geroosterde brioche met een gebakken ei en een plakje pittige kaas erop.