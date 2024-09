Herinneringen aan mijn jeugd in de banlieues van Parijs

Alle foto’s door Regina Lemaire-Costa

Ik heb het grootste deel van mijn leven in Créteil gewoond, een buitenwijk van Parijs aan de rivier Marne. Dit is de plek waar ik ben opgegroeid, en mijn beste en slechtste dagen heb beleefd.

In de media worden de banlieues vaak weggezet als achterstandswijken waar geweld aan de orde van de dag is en het stikt van de terroristen. Ik zie de banlieues niet zo, dus heb ik mijn eigen versie van Créteil gefotografeerd. Mijn werk draait vaak om het herbeleven van oude herinneringen, dus toen ik deze zomer weer thuis was en al mijn vrienden van vroeger zag, nam ik hen mee naar onze oude hangplekken van de middelbare school.

In de afgelopen jaren zijn veel van mijn vrienden vertrokken uit Créteil – om te studeren of voor werk, of gewoon om een betere plek te zoeken om te wonen. Maar je kan het verleden nooit helemaal achter je laten; onze familieleden wonen er nog steeds, en dat is wat ons telkens weer teruglokt naar huis.

