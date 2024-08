Ik ging op date met Idaly

Idaly is best een intimiderend persoon om mee op date te gaan. Hij zingt dat vrouwen zijn dick likken als Festini, zijn Versace-riem losmaken in de club en iets over dat hij op twee tieten kotst. Tegelijkertijd komt hij ook best ontoegankelijk – misschien zelfs verlegen – over, omdat hij amper interviews geeft en tijdens die interviews niet veel over zichzelf vertelt. Zou hij, als ik hem vraag op date te gaan, daar überhaupt zin in hebben?



We ontmoeten elkaar in Pllek, een café in Amsterdam met uitzicht over het IJ. Hij groeide zelf ook op in de hoofdstad. Ik vind het best spannend: ik heb zijn muziek de voorbije jaren grijs gedraaid en het feit dat ik op date ga met de man die een van de meest sexy hiphop-EP’s van de afgelopen jaren uitbracht en waarschijnlijk al duizend dates heeft gehad, geeft me een beetje faalangst.

Tijdens onze date is hij in zijn nopjes: niet alleen omdat vanavond zijn eerste plaat Idaly uitkomt – die is gemixt door de engineer die ook de muziek van Rihanna, Beyoncé en Justin Bieber mixte – maar ook omdat hij de dag ervoor eindelijk het theorie-examen voor z’n rijbewijs heeft gehaald. Wel is hij meer dan een half uur te laat. Als hij eindelijk opduikt, geeft hij me een knuffel en praten we een uur lang over liefde, daten en zijn moeder, zonder dat er een seconde stilte valt.

Noisey: Kom je altijd te laat op je eerste date?

Idaly: Sorry, ik had me vergist in de tijd. Maar ik heb ook wel een talent om te treuzelen. Op school was ik ook altijd te laat. Soms was het zo erg dat ik een taakstraf kreeg en op een kinderdagverblijf moest schoonmaken. Niet dat ik daarna niet meer te laat kwam.

Ik wou net zeggen.

Ik kan gewoon niet plannen. Opeens kom ik in een gesprek met iemand thuis: mijn broers of moeder en dat kan twintig minuten duren, terwijl ik eigenlijk dringend weg moet. Ik ben eigenlijk te impulsief om te plannen.

Woon je nog bij je moeder?

Ja, maar ik sta op het punt om uit huis te gaan. Mijn moeder ziet ertegen op: ik heb nog twee broers die ook nog thuis wonen. Mijn oudere broer en ik zouden samen een huisje nemen, maar als we allebei weggaan, is mijn moeder veel eenzamer. Ze wil ons zo lang mogelijk dichtbij houden.

Ik kan me voorstellen dat daten lastig is als je nog thuis woont.

Daten kan wel, want als ik een vriendin heb, stel ik haar gewoon aan mijn moeder voor. Al dat ‘snelle daten’ doe ik niet thuis.

Je bedoelt dat je voor een one night stand liever een hotelletje huurt.

Ja, ik heb ook gewoon respect voor mijn moeder en ik vind dat niet elke vrouw het waard is om mijn moeder te ontmoeten. Mijn moeder zou er niet moeilijk over doen, hoor, maar uit respect voor haar doe ik het buitenshuis.

Is je moeders mening over de vrouwen waarmee je datet belangrijk?

Ja, ik hecht veel waarde aan haar mening, want ze is een goed persoon met een goed hart. Ik vind het ook belangrijk dat het klikt tussen mijn moeder en mijn vriendin. Ik had een lange relatie met een meisje dat ik destijds heel erg leuk vond en mijn moeder kon heel goed met haar opschieten. Daar werd ik nog verliefder van.

Maar nu is het afgelopen met dat meisje?

Ja, al anderhalf jaar. Ik heb daar wel mee gezeten. Als je echt van iemand houdt, is het echt kut als het gedaan is. Maar het maakt je wel volwassener en sterker.

Op je nieuwe plaat staan een paar nummers over liefdesverdriet. Het voelt een beetje alsof ik je dagboek heb gelezen. Vind je dat niet eng?

Nee. Omdat ik best gesloten ben en niet veel praat, krijgen mensen geen hoogte van me. Maar als ze mijn muziek luisteren – en dat hoor ik zelfs van goede vrienden – zeggen ze dat het lijkt alsof ze daarmee in mijn hoofd kunnen kijken.

Je komt nu niet gesloten over.

Ja, toch wel. Althans: ik deel mijn gevoelens niet graag met mensen die ik niet goed ken. Het duurt lang voordat ik mezelf openstel. Maar als ik het doe, is het wel echt.

Op je nieuwe plaat zing je over fake mensen. Kom je vaker in contact met neppe mensen naarmate je beroemder wordt?

Natuurlijk. Mensen willen erbij zijn omdat het nu goed gaat. De mensen waar ik me mee omring, ken ik al mijn hele leven. Mijn tourmanager is bijvoorbeeld iemand bij wie ik op de middelbare school in de klas zat. Mijn dj is de zoon van mijn moeders beste vriendin. Die ken ik al sinds mijn geboorte. Toen ik nog geen geld had, maar wel naar shows moest, bracht mijn tourmanager me overal heen met de auto. Dat moet je koesteren. Alle mensen die erbij komen nu het goed gaat, waren er niet toen ik ze echt nodig had. De mensen die ik nu rond me heb, vertellen het ook als ze vinden dat ik verander. Soms zeggen ze: ‘Je bent echt een teringlijer.’

Merk je dat ook bij daten?

Zeker! Ik hou van vrouwen en ik vind het gezellig om met ze te chillen, maar echt in een relatie springen vind ik niet gemakkelijk. Weet je, ik hou van vrouwen die van zichzelf houden. Sommige vrouwen tegenwoordig houden niet meer van zichzelf. Ze zijn verdwaald in het make-uppen en allemaal dingen die er niet toe doen. Je uiterlijk laat niet zien hoe je vanbinnen bent.

Dus die dikke billen waar je over zingt zijn eigenlijk een metafoor voor een mooi innerlijk?

Haha, als je grote billen hebt, wil ik er natuurlijk tegenaan liggen, maar als je verrot bent vanbinnen, dan voel ik dat. Vroeger vond ik het belangrijk om een heel mooi meisje te hebben. Ik ben nu wat ouder en ik besef dat een vrouw minder mooi kan zijn qua uiterlijk, maar een veel mooier innerlijk kan hebben dan al die topmodellen.

Je bent 23, maar je klinkt alsof je vier scheidingen en drie levens achter de rug hebt.

Ik heb op jonge leeftijd al veel gezien. Toen ik vijftien was, ging ik naar de Jimmy Woo en op mijn achttiende was ik vooral met oudere vrouwen bezig. Ik was op mijn twaalfde al seksueel actief. Ik ging veel met Adje om, die tien jaar ouder was. En ik ben sowieso best wel sensueel aangelegd. Alles wat ik in mijn muziek verwerk, maak ik ook mee.

Ben je een hartenbreker?

Ja. Ik kan een meisje soms dagenlang niet appen. Als ik seks heb gehad, ga ik niet meteen de volgende dag vragen hoe het gaat. Maar als ik geen interesse meer heb, zeg ik het gewoon heel eerlijk. Dat is de beste manier, want ik ga haar niet aan het lijntje houden. Misschien vindt ze in de tussentijd wel een man met dezelfde verlangens, terwijl ik op dat moment gewoon zin heb in seks en drankjes drinken. Ik gun het elke vrouw om gelukkig te zijn.

Word je snel verliefd?

Het is een beetje egoïstisch, maar ik kan echt verliefd worden als een meisje meegaat in mijn ambities en verlangens. Als ze naar dezelfde muziek luistert als ik. Als ze het oprecht leuk vindt om mee te gaan naar de studio. Die raakvlakken zijn belangrijk. Vrouwen zijn altijd erg geïnteresseerd in hoe mijn leven in elkaar zit. Ik merk dat ze me nog leuker vinden als ze me van dichtbij meemaken, omdat ik leef hoe ik wil en ik doe wat ik wil. Veel vrouwen zeggen: je komt nooit thuis, maar tegelijkertijd vinden ze dat ook aantrekkelijk, want je wil geen saaie jongen die alleen thuis zit.

Misschien willen ze je temmen.

Haha, dat kan ik me wel voorstellen, maar daar ben ik nog te wild voor. Kijk, ik kan elke vrouw krijgen. Dat geloof ik gewoon, omdat ik het gewoon al meegemaakt heb dat een vrouw me eerst niet wil, maar we toch iets gedaan hebben. Niet door valse beloften te maken, maar gewoon door leuk te praten.

En designerkleding voor ze te kopen.

Alleen als ze mijn vriendin wordt. Anders geef ik het liever aan mijn moeder.

Je praat veel over je moeder, maar hoe is de band met je vader?

Mijn vader is al heel lang geleden overleden. Maar ik weet zeker dat als hij er nog was geweest, hij heel veel om ons had gegeven en veel voor ons had gedaan. Mijn vader heeft me Idaly genoemd, wat in het Gambiaans ‘genoemd door velen’ betekent – een naam die door velen wordt uitgesproken. Dat dat nu echt gebeurt, is wel eng. Mijn vader is er niet meer, maar ik weet zeker dat hij trots is en met een grote glimlach naar ons kijkt.

