Iemand plaatste in Antwerpen een oproep om bloed te geven naast een holebivlag

Wie deze week al in Antwerpen is geweest zal gemerkt hebben dat je in de Koekenstad tegenwoordig meer regenboogkleuren ziet dan in alle afleveringen van de Teletubbies samen. Op het kruispunt van de Binnensingel en de Grote Steenweg staat daardoor een campagnebord met de slogan ‘In Antwerpen kan iedereen stralen’ naast een plakkaat van het Rode Kruis dat oproept om bloed te komen geven. Dat vond ik een erg gênant toeval, aangezien homomannen in België geen bloed mogen geven. Ook op social media merkte ik in de reacties op een foto van de billboards dat heel wat mensen dit gênant, gênant, gênant vonden. Maar toen begon ik te twijfelen: mogen homo’s ondertussen nog geen bloed geven? Of niet? Of wel?

Sinds op de Brusselse Pride-parade in mei een praalwagen van N-VA werd aangevallen is de vermeende politieke toe-eigening van de holebigemeenschap een erg gevoelig onderwerp. Nog geen maand later lanceert de stad Antwerpen, waar N-VA-voorzitter Bart De Wever burgemeester is, echter een gigantische campagne die het MAS, de voetgangerstunnel en het Centraal Station in regenboogkleuren zet, net als – echt waar – elk signalisatiebordje van de 57 politiekantoren, bibliotheken, loketten en andere stadsgebouwen in Antwerpen. Bovendien worden vanaf volgende week op 63 plekken pinnen in regenboogkleuren uitgedeeld. Dat is uiteraard allemaal prima, maar is dat bord van het Rode Kruis naast die stralende lgbtq-poster dan geen enorme faux pas?

Ik belde even met Jeroen Borghs van Çavaria, de koepelvereniging voor holebi’s en transgenders, om te vragen hoe gênant die billboards nu eigenlijk zijn. Eerst en vooral spreken ze bij Çavaria niet van homomannen maar van MSM: mannen die seks hebben met mannen. Wel, die mannen mochten tot september 2017 nooit, in geen enkel geval bloed geven. Ondertussen mogen ze dat wel op voorwaarde dat ze een jaar geen seks hebben gehad.

VICE: Jeroen, wat vinden jullie van de huidige regelgeving?

Jeroen Borghs: Vroeger mochten mannen die seks hebben met mannen levenslang geen bloed geven vanwege de verhoogde kans op besmetting met HIV, maar mensen die naar bepaalde gebieden in Afrika reisden en ook een hoger risico liepen, mochten dat na een jaar wel. We zijn dus blij dat die discriminerende regel is weggewerkt.

Hoe test je of een man een jaar geen seks heeft gehad met een man?

Dat kun je niet testen. Als je als MSM bloed gaat geven, leg je een getuigenis af op eer. Het is natuurlijk niet leuk als je in de MSM groep valt en geen bloed mag geven, maar het allerbelangrijkste is dat de bloedvoorraad veilig is.

Denk je dat het frustrerend is voor MSM dat ze een jaar moeten wachten?

Ik denk dat twee zaken belangrijk zijn. Ten eerste moet het Rode Kruis duidelijk maken op welke andere manieren MSM kunnen helpen en ten tweede moet voortdurend bekeken worden of die termijn van een jaar niet korter kan. Dat is echter een erg wetenschappelijke discussie en wij zijn geen wetenschappers.

Waarom kan de termijn korter?

Omdat de wetenschap evolueert en het in sommige landen al zo is.

In andere landen gelden inderdaad andere regels. Een stuk in The Economist van april dit jaar wijst erop dat MSM in landen als Oostenrijk, Denemarken en Griekenland nog steeds geen bloed mogen geven. In de Verenigde Staten geldt net als bij ons de 1 jaar-regel, terwijl in Groot-Brittannië drie maanden zonder seks volgens wetenschappers volstaat om eventuele besmettingen en virussen te ontdekken. Landen als Mexico, Spanje en Zuid-Afrika stellen geen aparte voorwaarden aan seksuele minderheidsgroepen.

Wanneer we het Rode Kruis contacteren legt woordvoerder Ine Tassignon ons uit dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat in landen waar de termijn van minimum 1 jaar niet wordt nageleefd het aantal hiv-besmettingen bij gekende donoren 10 keer hoger is dan in België.

Conclusie: mannen die seks hebben met mannen mogen bloed geven, indien ze gedurende een wetenschappelijk vastgestelde periode geen seks hebben gehad. Als je dat weet, dan is die ongelukkige positionering van de billboards al heel wat minder gênant. Toch?