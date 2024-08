Ik ben een squirter en daar ben ik trots op

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkyness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden “eerste keren” tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?

Deze keer spreken we sekswerker Heidi Switch over de eerste keer dat ze squirtte. Je kunt de podcast beluisteren op Acast, Google Play, Apple Podcasts, Stitcher.

Videos by VICE

Ik vind dat seks niet te bedacht moet zijn – ik heb liever dat alles organisch ontstaat. De eerste keer dat ik squirtte, was dan ook een complete verrassing.

Ik kwam net uit een lange relatie met een vrouw. Al voor we uit elkaar gingen, hadden we geen seks meer. Na haar kreeg ik iets met een koppel. Zij gaven me een heel goed gevoel over mijn lichaam, waardoor ik weer zelfverzekerd werd. Ik ben vrij fors; ik heb striae en spataderen en cellulitis, en werd op school veel gepest vanwege mijn dikke kont. Op een dag dacht ik gewoon: ik ga hier het beste van maken, ik word een sexy godin. Vanaf die dag zat ik beter in mijn vel, wat me veel rust gaf.

Ik was met het stel in hun appartement, waar we een beetje aan het flikflooien waren. We hadden wat muziek aangezet, dekens op de grond gelegd en een paar kaarsen aangestoken. Ik gaf ze beiden bijna twee uur lang orale seks. Na een aantal orgasmes ging de vrouw naar het toilet, en dacht ik: nu ga ik mezelf bevredigen. Ik pakte mijn glazen dildo en na zo lang te hebben gewacht om gepenetreerd te worden, voelde dat fantastisch. Toen ik het speeltje uit me haalde, spoot er een straal vloeistof door de kamer.

Nooit eerder had ik zoiets als dit gevoeld. Een geweldig gevoel bewoog zich langs de hele binnenkant van mijn vagina. Ik squirtte door de kamer en de vloeistof belandde op het bureau. “Oh god,” zei ik, “zag je dat?” De man en ik stonden op om de vloeistof te bekijken. Het voelde niet als water of urine, maar als een soort dunne sperma. In totaal lag er ongeveer een half shotglaasje aan vloeistof op de tafel.

Squirten is een onwillekeurige reflex dat voelt als urineren, maar dat niet is. Ik wist al wat het was voor het me overkwam, maar had nog nooit geprobeerd het bij mezelf te laten gebeuren. Inmiddels is het al vaker gelukt, maar alleen als ik enorm opgewonden ben. Vlak voor het gebeurt, krijg ik een bepaald gevoel dat ik niet kan uitleggen, waardoor ik weet dat het eraan komt. Vreemd genoeg overkomt het me alleen wanneer ik ovuleer. Waarschijnlijk omdat ik dan meer opgewonden ben.

Ik heb het idee dat mensen vandaag de dag meer over squirten weten dan toen ik jong was. Het internet heeft daar een belangrijke rol in gespeeld voor me. Ik leerde over de dingen waar anderen op seksueel gebied van genieten door er met mensen over te praten in chatrooms. Zo kom je pas echt achter de waarheid.

Toen ik vijftien was, had mijn beste vriendin seks met een jongen, waarna ze me vertelde dat ze vaak urineerde tijdens de seks. Destijds had ik geen idee wat ze bedoelde, dus vroeg ik of ze het vervelend vond. “Het is zo gênant,” zei ze. Maar vandaag de dag zullen jongeren het waarschijnlijk niet zo beschamend vinden – ik denk dat ze het juist als bevrijdend zouden ervaren. Seksuele voorlichting is tegenwoordig veel beter vergeleken met toen ik opgroeide. Toentertijd leerde je hoe je een condoom om een banaan moest doen, maar meer dan dat was het niet.

Ik vind het niet fijn dat squirten tot zo’n groot fetisj wordt verheven in mainstream porno – er zijn zoveel sites die er volledig aan zijn gewijd. Mainstream porno heeft een enorme invloed op hoe mensen het vrouwelijk lichaam zien. In veel van de hardcore porno die mensen zien, plassen de actrices, omdat het makkelijker is dan squirten en het er mooi uitziet. Maar het is allemaal gericht op de male gaze. Zelf kijk ik daarom liever naar pornofilms van feministische filmmakers, zoals Erika Lust.

Toch houden mijn sekspartners ervan als ik squirt. Ik val op zowel mannen als vrouwen, en in mijn ervaring vinden mannen het fijn om te denken dat je dankzij hen squirt. Ze vinden het fascinerend omdat het zo ongebruikelijk is en ze het nooit eerder hebben zien gebeuren. Mijn vriendin is ook een squirter, en samen squirten voelt heel intiem. Het is fijn om zoiets met iemand te kunnen delen, zonder het vies te vinden.

Als je wil squirten, moet je juist proberen je er niet op te focussen. Ik probeer het niet te doen, en probeer het niet te beheersen wanneer ik het wel doe. Ik omarm het gewoon als het gebeurt. Veel mensen denken dat je op commando kunt squirten, maar dat is niet zo. Je moet echt enorm opgewonden zijn om het te kunnen.

Als je je eigen squirt-talent zou willen ontdekken, kun je het beste in je eentje oefenen. Koop een G-spot-speeltje, het liefst een die een beetje gekromd is, en leg veel handdoeken op het bed. Als je het gevoel hebt dat je moet plassen, doe dat dan. Durf het te laten gaan. Als het goed voelt, blijf dan doorgaan. Zo kom je erachter wat je prettig vindt – of dat nu squirten is, of iets anders. Als je intiem bent met iemand, kun je diegene laten zien wat je kunt doen. Misschien vinden zij het ook wel fijn.

Ik heb geleerd dat je de goede dingen in het leven moet leren accepteren: mijn lichaam en hoe ik eruitzie, en het feit dat ik squirt. Tegen iedereen die bang of ongerust is over squirten, zou ik willen zeggen dat dat echt niet nodig is. Ik hou van mijn lichaam, omdat het het enige lichaam is dat ik heb. En als iemand anders het vies zou vinden, zou ik het uitmaken – of ze er meer over leren, als ze daar leuk genoeg voor zijn.

Squirten is iets dat ik voor mijn eigen genot doe. Het is niet slecht, of iets dat gestigmatiseerd zou moeten worden. Het is niet abnormaal. Ik ben trots dat ik een squirter ben.

Volg Broadly op Facebook, Twitter en Instagram.