Ik ging op date met interieurarchitect Gert Voorjans

Wanneer je bij iemand thuis date is er eigenlijk maar één optie, en dus stel ik voor om een soort Netflix & chill te doen waarbij hij de films kiest. Als ik binnenkom, waan ik mij in een andere wereld. Dit kan even goed Parijs zijn, maar de waarheid is dat we in Antwerpen zitten en dat ik amper één kilometer verder in een oud huurappartement woon. Gert troont mij mee door gangen en traphallen. Ik vang een glimp op van een hemelbed dat in de “logeerkamer” staat, overal hangen prachtige gordijnen, er staan koninklijke zetels, en in de living hangt een kroonluchter waar het Koninklijk Paleis jaloers op zou zijn.

Het is een date maar het is ook nog steeds maar half elf in de voormiddag, dus biedt Gert Voorjans mij koffiekoeken aan, gepresenteerd op de mooist mogelijke manier (hightea stijl). Verstandig als ik ben, begin ik niet over ons leeftijdsverschil en vergeet ik hoe mijn type er nu weer echt uitziet. Terwijl Gert koffie zet vraag ik mij af of dat gigantische schilderij tegen de muur een echte Jackson Pollock is.

[Gert wist het niet zeker, hij gaat het schilderij binnenkort laten onderzoeken]

VICE: Goedemorgen Gert, ik las dat je graag kookt, dus dat hadden we ook kunnen doen?

Gert: Ja, nou, toch beter van de Netflix & chill want ik kook liever alleen. Ik vind koken enorm ontspannend. Ik volg nooit blindelings het recept omdat ik heel intuïtief ben. Op z’n Italiaans. Dat is ook hoe ik ontwerp.

“Interieur wordt pas mooi als het leeft.”

Hoe kijk je naar een interieur?

Voor mij draait het niet om mooi of lelijk, dat is te simpel. Wat belangrijk is, zijn de mensen die erin leven. Het interieur mét de mensen, de kinderen en de dieren die er in rondlopen. Kijk, je kan een mooie badkamer tekenen, maar klopt het nog als alle producten er in staan? Hoe is die toog als er mensen aan zitten? Ik heb trouwens niets met Instagram en Pinterest. Da’s een image, maar het is zo statisch, zo inspiratieloos. Geef mij maar een goeie film, dat geeft mij echt inspiratie, omdat er mensen in leven. Interieur wordt pas mooi als het leeft.

Gert is het soort persoon dat aan één stuk door blijft babbelen zodat ik mij rustig over de koffiekoeken kan ontfermen. Na onze eerste koffie is het ijs gebroken en neemt hij mij mee naar het salon voor de volgende fase in deze hoogst ongewone date. Ik zou nu kunnen zeggen dat we ons beiden in een iets te kleine zetel vlijen maar dat is niet het geval. We ploffen elk in een éénzit neer. Er staan twee films klaar, L’Année dernière à Marienbad en Boccaccio ‘70 . De eerste film speelt zich af in een prachtig luxehotel. Het is heel surrealistisch en de architectuur is prachtig.

Waarom heb je net deze films gekozen?

Ik ben net begonnen aan een gigantische opdracht voor een Shanghai hotelresort in Hangzhou, een totale interieurinrichting. Ik moet 74 kamers inrichten. De films die ik voor deze date heb geselecteerd inspireren mij daarbij.

In het stuk uit Boccaccio ’70, wonen de hoofdpersonages in de meest presidentiële suites, het is er luxueus tot en met en toch leven zij vooral op de grond. De actrice Romy Schneider ligt op de grond te schrijven, te drinken en te roken. Daarom laat ik ook altijd graag ruimte. Niet alles moet gesynchroniseerd zijn, zoals in een hotellobby waar standaard de zetels recht tegenover elkaar staan. Geef mij maar een dik tapijt en grote kussens. Een eettafel kan ook de tafel zijn waaraan je werkt, die flexibiliteit, daar hou ik van.

“Ik ben zo doordrongen van kleur dat ik het toch nog zie, zelfs in een zwart-witfilm.”

Het valt mij op dat deze films allebei in het zwart-wit zijn…

Bij zwart-witfilms zie je pas echt hoeveel licht en donker er in de beelden zit. Daardoor komt het interieur veel intenser over en dat maakt het interessant. Ik vind dat veel dramatischer dan in kleur. In kleur wordt alles meer één vlakte.

Best opvallend dat je dat zegt, want hier binnen is het een ontploffing van kleuren…

Dat zwart-wit zorgt ervoor dat ik mij heel veel kan verbeelden. Ik ben zo doordrongen van kleur dat ik het toch nog zie, zelfs in een zwart-witfilm. Net zoals films zo ontgoochelend kunnen zijn als je het boek hebt gelezen.

“Alles staat vandaag in vraag, alle heilige huisjes worden afgebroken. Ook relaties worden veel vluchtiger.”

Had je liever in een andere tijd geleefd?

Ik vind het een hele boeiende tijd vandaag, ik wil alles zijn, behalve retro. Alles staat vandaag in vraag, alle heilige huisjes worden afgebroken, relaties worden veel vluchtiger, het concept van relatie wordt in vraag gesteld. Weet je, iedereen wil stoer en modern leven. Maar er liggen wel overal dekentjes. We zoeken die behaaglijkheid op, want buiten vind je die niet meer, de wereldleiders van vandaag hebben daar sowieso iets mee te maken. We zoeken het dus ergens anders en gaan veel op reis om uiteindelijk niets te vinden en dan toch weer terug te keren naar dat fleeceke.

Welke invloed heeft dat dan op ons interieur?

We gaan meer voor individueel, easy comfort. Eigenlijk wil iedereen zitten zoals in een business class stoel op het vliegtuig. Dat is een verlengstuk van onszelf geworden, je hebt je eigen scherm en koptelefoon,… Dat is waar interieur naartoe gaat.

Heb je dan zin om een tegenbeweging te starten?

Nee, dat vind ik achterhaald. Mensen willen absoluut een grote bank maar wie gaat er nog met drie naast elkaar in een zetel zitten? Er wil toch niemand in het midden! Dan vind ik het leuker om een dik tapijt te leggen als verlengde van de zetel. Het moet vrijer zijn. Ik zoek graag naar een structuur in de chaos. De paar elementen die je hebt, moet je maximaal kunnen gebruiken. Ik heb ook nooit alleen maar dezelfde stoelen aan de tafel staan, elke stoel heeft een karakter, net als de persoon die erop zit. Interieur is veel te lang een status geweest, met oosterse tapijten, eiken deuren, dat moest allemaal iets betekenen. En ik merk dat we nu in een overgangsfase zitten.

Wat vind je van wat Ikea doet?

Ik merk dat Ikea zich geregeld inspireert op mijn benadering, op mijn leefwereld. Ikea is de toekomst. Het is een illusie dat iedereen in een groot huis blijft wonen, da’s elitair. De materie waarin dingen gemaakt zijn blijft wel belangrijk, dan bedoel ik bijvoorbeeld het verschil tussen hout en steen, iets dat warm of juist koud aanvoelt.

Zou je ooit met Ikea willen samenwerken?

Ja, absoluut.

“Voor iedereen apart een groot huis bouwen, da’s een illusie die we niet kunnen vasthouden, da’s elitair.”

Op het Antwerpse designfestival Us By Night ga je spreken over ‘ultimate choice’, het centrale thema. Hoe zie jij dat?

De definitie van “luxe” gaat niet meer over “dure” en/of “exclusieve” dingen of spullen. Het gaat erom een uniek moment te creëren waarin alles samenkomt. Dat is “ultimate choice”. Net zoals Romy Schneider in de film Boccaccio ‘70: ze woont in een prachtig palazzo met alles erop en eraan, maar ze kiest om gewoon op de grond te liggen, sigaret in de hand, platenspeler, magazines, gedichten en haar katjes naast haar, alleen om haar gezelschap te houden.

“Affe dingen zijn boring.”

Is een interieur ooit af?

Nooit. Ik ben soms twee tot drie jaar bezig met een interieur. Maar dan nog laat ik altijd een lege ruimte. Ik maak het nooit af voor de klant, ik wil hen graag zelf iets laten toevoegen, dat maakt het net van hen. Affe dingen zijn boring. Mensen die witte muren, witte canapes, witte gordijnen en washed floors willen, zijn bij mij aan het verkeerde adres! Voor ik aan een opdracht begin moet er een klik zijn, een soort van openheid. Je kan ook geen mensen kleden die al op voorhand zeggen dat ze nooit iets anders dan een jeans willen dragen.

Ben je bezig met trends?

Goh eigenlijk niet, maar dat zegt iedereen natuurlijk. Je wordt automatisch beïnvloed door trends maar ik doe gewoon wat ik wil eigenlijk. Er wordt altijd gezegd dat mode zeven jaar voorloopt op interieur, maar nu lijkt het andersom te zijn. In 2016 werkte ik aan een kamer in Parijs. Die mensen waren absoluut niet tevreden. Ik had het ingericht met een groen plafond, lila muren en rood tapijt. Twee jaar later gebruikt Gucci die look, met die exacte kleuren voor al hun winkels… [hij werpt mij een veelbetekenende blik ]

Het liefst van al zou ik hier ongemerkt willen blijven wonen, een soort van passief kraken, maar helaas. Midden tijdens de film springt Gert uit de zetel en herinnert hij zich dat hij tien minuten geleden een afspraak bij de tandarts had. Ik gris nog snel een koffiekoek mee en hoop Gert met Colgate-smile terug te zien op Us By Night.

