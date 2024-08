Ik had een trio met mijn vriend en het meisje waarmee hij vreemdging

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkyness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden “eerste keren” tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?

Ik heb goede trio’s gehad, maar ook trio’s waarbij ik een beetje een beoordelingsfout maakte. Dat was in mijn wildere jaren. Ik zie trio’s als normale seks: je kan hele goede hebben, hele ongemakkelijke en alles daartussenin. Toen ik nog jonger was, was ik een menselijk proefkonijn als het ging om de wereld van daten en liefde.

Op mijn achttiende kreeg ik mijn eerste vriendje van wie ik echt hield, en hij zat in de wereld van de pick-upartiesten. Hij ging naar een conferentie voor pick-upartiesten in een hotel, waar diezelfde dag een pornocongres gehouden werd. Hij vertelde me via een berichtje dat hij een orgie had gehad met drie vrouwelijke pornosterren die hij daar had ontmoet. Ik was totaal van slag en het brak mijn hart.

Plotseling kwam ik in de wereld van pick-upartiesten, porno en polyamorie terecht. Ik wilde meer te weten komen over iets dat voor mij heel pijnlijk was om te ervaren, dus stortte ik mezelf in deze wereld. Gek genoeg wilde ik eerst eigenlijk bij een kerk gaan om een actiever lid van het kerkgenootschap te worden, maar in plaats daarvan koos ik voor de route van de pick-upartiest. Ik ging werken en wonen in een gemeenschap van pick-upartiesten van wie ik het vak aangeleerd kreeg.

Toen ik in de nomadische gemeenschap van pick-upartiesten woonde, begon ik te experimenteren, vaak met lesbische en biseksuele relaties. Ik vertelde mezelf dat ik fantastische avonturen beleefde, maar diep vanbinnen wist ik dat ik niet op mijn plek zat en raakte in paniek. Ik heb altijd een verlangen gehad naar een bepaalde intense ervaring, maar maar dat gaat snel vervelen. Dan ga je op zoek naar nieuwe grenzen om overheen te gaan.

Jaren geleden kwam ik erachter dat mijn toenmalige vriend me bedroog, en het was de ergste vorm van vreemdgaan: hij had achter mijn rug om een afspraakje gehad met een meisje. Ze hadden geen seks gehad, en hij voelde zich heel erg tot haar aangetrokken. Toen nam ik contact op met het meisje en nodigde haar uit om samen met ons naar een feestje in een hotel te gaan. Ik wist dat het een plek was waar iets losbandigs kon gaan gebeuren. Ik denk dat ik in een wilde poging controle probeerde te krijgen over de situatie.

Ze is een prachtige vrouw, studeerde aan de Universiteit van Oxford, en was vijf of zes jaar jonger dan ik. We waren in een groot huis, waar we verwelkomd werden met oesters en champagne. Ik droeg een jurk van Dior, het duurste dat ik ooit had gekocht. Zij droeg hele hoge, goedkope zwarte lakschoenen en een schraal, vrij goedkoop jurkje. Toch zag ze er nog steeds prachtig uit. Heel sexy. Ze heeft waanzinnige genen, ze doorbreekt ieder schoonheidsideaal.

Op een gegeven moment waren we allebei onze make-up in een van de spiegels in het hotel aan het bijwerken, en ik realiseerde me dat er iets goed mis was met deze situatie: we deden het allebei voor dezelfde gast. Ze keek me aan en zei: “Is het goed als ik nu je vriendje ga kussen?” Mijn maag draaide zich om en ik kon niet kijken, maar ik moest wel. Het was alsof ik uit mijn lichaam trad. Volgens mij was mijn vriendje ook niet aan het genieten. Hij leek zich erg ongemakkelijk te voelen.

Bij elk stapje, zoals de eerste keer dat ik haar hem zag zoenen, en de eerste keer dat ik haar naakt zag, wist ik niet zeker of ik door zou gaan naar de volgende stap. Maar omdat ik al ja had gezegd, was het alsof de volgende stap ook plaats moest vinden; een ketting van ja’s.

Na het feest kwamen we terug in de hotelkamer. Het leek onvermijdelijk dat er iets seksueels zou gaan gebeuren. Mijn vriend stond op scherp en kon geen erectie houden – hij bleef maar door de kamer ijsberen. Dus ik bond haar vast en had seks met haar terwijl mijn vriend toekeek.

Ik denk dat dit het meest bizarre ding is dat ik ooit heb gedaan. Maar nadat we seks hadden, keek ik hem aan. En ik kende hem – ik wist waar hij aan dacht, namelijk dat hij misschien niet kon presteren, op seksueel gebied. Ik zei tegen hem: “Wil je haar neuken? Ik ga hier zitten, en kijken hoe je haar neukt.” En ik ging zitten – opzettelijk probeerde ik de ervaring te verpesten, maar op hetzelfde moment wist ik dat ik iets verkeerds deed, en dat ik mezelf pijn deed.

Hoe dan ook, het lukte hem niet om seks te hebben, en terwijl we in slaap vielen realiseerde ik me dat het bed niet groot genoeg was voor ons drieën. Ik ben op de vensterbank gaan zitten tot de zon opkwam, kijkend hoe ze lepeltje-lepeltje lagen. Ik herinner me dat ze een lange vlecht in haar haar had en dat ik de kraaien buiten kon horen krassen. Ik voelde me verschrikkelijk.

De volgende ochtend reden we terug naar Londen, een rit van acht uur. Zij zat achterin de auto, en het was allemaal zo raar. We stopten ergens om eten te halen, en ik voelde hoe belachelijk de situatie was. Ik probeerde cool te zijn, maar het was alsof zij de emotionele intimiteit hadden en ik het derde wiel aan de wagen was. Als mijn partner in de toekomst ooit vreemdgaat, kies ik voor de traditionele weg: ik zal al zijn bezittingen in een vuilniszak proppen en het gewoon uitmaken.

Na ons triootje probeerde ik de relatie met mijn vriend weer op te bouwen door samen te gaan wonen. Dat duurde een jaar, en tijdens die periode werd zij een bron van kwelling voor me. Hij was zowat geobsedeerd door haar. Ik kwam er achteraf achter dat hij haar in die periode minstens één keer achter mijn rug om heeft gezien. Vrij snel nadat ik daar achterkwam, ging de relatie uit – ik bleek ook zwanger te zijn, en hij verliet me. Ik besloot de baby te houden, maar ik kreeg, relatief laat in mijn zwangerschap, een miskraam.

De miskraam was een wake up call. Ik dacht: wat voor toneelstukje heb ik de afgelopen tijd eigenlijk opgevoerd? Ik heb geen partner, ik heb niemand die van me houdt of me steunt. Ik heb deze halfdode relatie in leven gehouden, en kijk waar het me heeft gebracht. Het moment waarop ik hem losliet was niet het moment waarop hij verhuisde en mij zwanger achterliet – het was al een jaar daarvoor dat bepaalde dingen ongezond werden tussen ons, rond de tijd van het triootje. Maar ik besloot dit toneelstuk op te voeren. De trio en de zwangerschap waren een keiharde reset voor mijn zelfbeeld.

Ik raakte geïnteresseerd in de wereld van trio’s omdat een kerel een orgastische ervaring had met allemaal pornosterren. Toen begon ik aan een zoektocht om alles te leren over seks, verleiding en liefde. Al die overdaad zorgt ervoor dat je kunt ontsnappen aan zelfreflectie. Het coole meisje was gewoon een masker, een performance. Ik ben nu aan de andere kant van die periode beland. De trio’s waren het begin en het einde van een periode in mijn leven waarin ik het gevoel had dat ik aan het leven was en iets aan het verkennen was waar ik geen spijt van heb. Maar nu voel ik me weer de persoon die ik was voordat dit allemaal begon.