Foto’s van hoop in de Dominicaanse sloppenwijken

Bijna 300 duizend mensen wonen in de sloppenwijken langs de vervuilde rivier Rio Ozama in Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek. De rivier is een aantal keer overstroomd in recente jaren, wat experts wijten aan het extreme weer dat veroorzaakt wordt door klimaatverandering. Als gevolg hiervan is president Danilo Medina een hervestigingsprogramma begonnen om meer dan 5500 bewoners van La Barquita, een van de meest precaire buurten van de stad, te hervestigen. De uitverkorenen zullen in sociale huisvesting langs de rivier geplaatst worden, in New Barquita. Het proces is een collectieve inspanning en de federale overheid heeft toekomstige gezinnen voorgelicht over de regels en voorwaarden van verhuizing (een voorwaarde is moeders leren lezen en schrijven.) Na tien jaar zullen de huurders officieel eigenaar van hun nieuwe huizen worden. De bovenste foto, genomen aan boord van een boot, toont de vervallen huizen die velen achter zullen laten voor een nieuw leven.

Deze fotoserie verscheen eerder in de Amerikaanse editie van ons magazine.