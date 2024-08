Dražen Petrović was een van de eerste basketballers van buiten de Verenigde Staten die doorbrak in de NBA. Hij maakte in 1989 de overstap vanuit Europa, en stond in de Olympische finale van 1992 met Kroatië tegenover Amerika’s Dream Team. Dankzij hem werden nieuwe generaties Kroatische basketballers geïnspireerd, zoals Dario Šarić. VICE Sports maakte een korte documentaire over de impact van Petrović op het Kroatisch basketbal.