In Amerika richten mannen massaal geladen pistolen op hun pik

Afgelopen mei schreven we over een stel wapenliefhebbers die er blijkbaar erg veel voldoening uit halen om een geladen pistool op hun pik te richten en dat vervolgens te fotograferen. Het leek slechts een kwestie van tijd voordat een van hen per ongeluk de trekker over zou halen, en dat is dan ook precies wat er afgelopen week gebeurde in San Diego.

Een lid van een facebookgroep die volledig gewijd is aan pikken onder schot houden, schoot namelijk recht in zijn eigen ballen. Dat blijkt uit de bloederige beelden die hij op social media postte, en werd bevestigd door de sheriff van Imperial County. Je zou zeggen dat het de groep zou afschrikken en de leden nu misschien wat minder vaak hun pistool op hun kruis zouden richten, maar in plaats daarvan werd hij tot koning uitgeroepen. Ook is hij inmiddels beheerder van de groep geworden.

Op 11 augustus postte de man, die lid is van de groep ‘Loaded Guns Pointed at [B]enis’, een video waarin hij een geladen Colt M1911 op zijn zaakje richt. Eerst gebeurt er eventjes niks. En dan gaat het mis.

De originele video, waarin je ziet hoe hij in zijn eigen ballen schiet en wat er daarna gebeurt, is inmiddels verwijderd. Maar niet voordat een aantal groepsleden hun kans schoon zagen en de video opsloegen. Nu zijn de beelden weer geüpload.

“Hey boys, ik geloof dat ik het een beetje verkloot heb,” schreef het slachtoffer bij een foto waarin je zijn naakte benen ziet en zijn tapijt onder het bloed zit. Hij heeft een handdoek tussen zijn benen en ergens in beeld kun je ook een verfrommelde kopie van de grondwet ontwaren.

Hij had het al gepost terwijl hij nog aan het bloeden was. “De kogel ging recht door mijn scrotum, matras, boxspring en vloer,” schreef hij. In eerste instantie dacht hij dat hij zijn ballen alleen had geschampt, maar eenmaal in het ziekenhuis bleek het toch een ander verhaal.

In zijn laatste openbare post zie je hem in een groene ziekenhuisjas op een brancard. Hij draagt een roze masker en hij wijst met zijn vinger naar zijn kruis, alsof het een pistool is. “Bleek toch geen schamp te zijn, hij is er recht doorheen gegaan,” schreef hij erbij. “Ik dacht dat het twee schampwonden waren, maar dat bleken de in- en de uitgangswond te zijn.”

De schutter reageerde niet op ons verzoek om hem te spreken, maar een andere beheerder van Loaded Guns Pointed at [B]enis heeft laten weten dat alles verder goed met hem gaat. “Hij is 100 procent oké, hij ging de volgende dag gewoon weer naar zijn werk,” zegt hij op Messenger. “We noemen hem nu ‘koning’ omdat hij al meer dan genoeg gestraft is. Ik denk dat hij zijn lesje ook wel heeft geleerd zonder dat de hele wereld hem voor idioot uitmaakt.”

De politie van San Diego vertelt dat ze om half negen ‘s avonds vanuit het ziekenhuis een melding kregen over een man met een zelf aangebrachte schotwond. Maar tegen de tijd dat er agenten in het ziekenhuis aankwamen, was hij alweer weg. Hij postte zijn ziekenhuisfoto om 20.24 uur.

Om te begrijpen waarom dit ongeluk heeft kunnen gebeuren, en waarom er überhaupt zoveel groepen zijn waarin mannen foto’s online zetten waarin ze een pistool op hun pik richten, moet je weten dat er onderling spanningen tussen wapenbezitters zijn. Als je voor het eerst een wapen aanschaft, wordt het woord ‘trekkersdiscipline’ er stevig ingeramd: een belangrijke veiligheidsmaatregel die inhoudt dat je je vinger altijd van de trekker moet houden – totdat je klaar bent om te schieten. Ook mag je je wapen niet op jezelf of andere mensen richten – tenzij je ze echt wilt neerschieten natuurlijk. Sommige mannen houden er dus van om verantwoordelijke wapenbezitters te plagen, door foto’s te maken waarop ze hun pik onder schot houden en hun vinger vlak boven de trekker hebben.

De schutter uit San Diego is in de groep Loaded Guns Pointed at [B]enis als held onthaald. In een meme krijgt hij de presidentiële vrijheidsmedaille van Barack Obama, en de coverfoto van de groep is nu een screenshot van de video waarin hij zijn geladen pistool op zijn penis richt.

“We zijn er klaar mee dat we zo negatief worden neergezet en op één hoop worden gegooid met de alt-rightbeweging, alleen omdat we wapens hebben,” zegt een andere beheerder van de groep op Messenger. “En we worden er ook gek van dat republikeinen (of vooral de NRA) ons komen vertellen wat we met ons eigendom moeten doen. En ten slotte zijn we er klaar mee dat mensen tegen ons zeggen dat we automatisch vrouwonvriendelijk en tegen abortus zijn en op Trump moeten stemmen – alleen omdat we van wapens houden.”

Dat neemt verder niet weg dat andere groepen wapenliefhebbers het een totaal bezopen actie van de schutter vinden.

“Het verbaast me oprecht dat het zo lang heeft geduurd,” zegt een beheerder van Gun People Who Hate Gun People, een facebookgroep voor wapenliefhebbers die een hekel hebben aan onverantwoordelijk wapengebruik, op Messenger. “Deze man was gek genoeg om een wapen op zijn pik te richten en vervolgens ook nog een video online te zetten waarin hij de trekker overhaalt. De meeste mensen hebben nog wel genoeg eigenwaarde om niet te laten zien hoe erg ze te grazen zijn genomen door hun eigen domheid.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US