In de Tolhuistuin kun je vannacht als allereerste stemmen

Jonna Fraser, Cho, Jairzinho, Bokoesam, Stepherd & Skinto en de echte noordsider Rocks van de THC brengen vanavond een bezoek aan de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Dit is niet helemaal toevallig, want de Tolhuistuin is één van de tienduizenden stembureaus van Nederland. Toch is het een hele bijzondere stemlocatie, omdat je er al meteen vanaf middernacht kunt stemmen.

De deuren openen om acht uur ’s avonds en tot drie uur ’s nachts kun je jezelf overladen met info en kan je jouw stem uitbrengen, om vervolgens van wat muziek te genieten en biertjes te kantelen.

Mocht je nog twijfelen tussen verschillende partijen, dan raden we je aan om op tijd te komen, want er zal ook inhoudelijk dieper op de materie worden ingegaan. Hopelijk kleur je dan na twaalven weloverwogen een hokje rood. De hele avond zal te volgen zijn op de youtubekanalen van Noah’s Ark, Top Notch en Rotterdam Airlines.

Om binnen te komen moet je je aanmelden en heb je jouw stempas en identiteitsbewijs nodig. Kom je niet uit Amsterdam? Geen zorgen. Vraag dan een kiezerspas aan als vervanging van je stempas. Meld je gratis aan via de aanmeldlink bovenin het facebook-event en verwacht niet meteen een bevestiging; het is allemaal mensenwerk.

Coverbeeld door Frederieke van der Molen.