​In een nieuw tv-format moeten BN’ers vrienden worden met een geit, en hem daarna opeten

Best vaak als je de televisie aanzet, kijk je even naar wat er op het scherm gebeurt, om vervolgens te denken: wat de fuck is hier aan de hand? Die gedachte zou je bijvoorbeeld zomaar kunnen bekruipen als je inschakelt bij het RTL-programma Get The F*ck Out Of My House, waarin honderd mensen in een vierpersoonshuis worden opgesloten.

Maar het kan altijd gekker. Dat was het eerste wat ik dacht, toen ik hoorde over het nieuwe televisieformat Vooruit met de Geit, dat afgelopen week op de internationale mediabeurs MIPCOM in Cannes werd gepresenteerd. Vooruit met de Geit is bedacht door het Nederlandse productiebedrijf Tuvalu Media, dat onder meer programma’s als Ali B op Volle Toeren en Maestro bedacht. Het concept van Vooruit met de Geit is als volgt (en ik wil even benadrukken dat ik dit niet zelf verzin): in het programma leggen twee BN’ers een tocht af door een onherbergzaam gebied, ergens in een ver buitenland. Tijdens hun reis krijgen ze gezelschap van een geit – of een ander zoogdier, het kan ook een varkentje zijn – waarmee ze hun eten moeten delen. Aan het einde van de reis is het de bedoeling dat de kandidaten hun nieuwe vriend en trouwe metgezel opeten, samen met de lokale bevolking van dat verre buitenland.



Videos by VICE

Afbeelding door Unsplash via

De afgelopen jaren zijn heel wat televisieformats voorbijgekomen – we hebben Bram Moszkowicz en Wibi Soerjadi samen over een gevaarlijke weg in Vietnam zien rijden en iemand met de bijnaam ‘Terror Jaap’ de Gouden Kooi zien winnen, maar dit gaat pas écht ver. Laat de geiten er tenminste buiten, dacht ik.

Om te checken of dit format geen grap is, en om antwoord te krijgen op vragen die bij me opkwamen over dit format – vragen als “WTF???” – belde ik met Taco Zimmerman, directeur van Tuvalu Media.

VICE: Hoi Taco. Hoe kom je in godsnaam op zo’n idee?

Taco Zimmerman: Daar is niet echt een route naartoe. Soms ben je twee jaar lang aan het puzzelen op een idee, en soms schiet iets je opeens te binnen als je onder de douche staat. Dit was wel zo’n ingeving.

Het is dus geen grap?

Nee, helemaal niet. Het klinkt misschien opmerkelijk, maar er zit echt wel een idee achter. Dit is misschien een amuserende vorm, maar we willen wel iets aan de kaak stellen, waarbij we mensen een spiegel voorhouden.

Wat is dat achterliggende idee?

Het programma stelt de manier waarop wij vlees consumeren aan de kaak. Mensen maken zich druk om dierenwelzijn, maar kopen ondertussen wel kiloknallers in de supermarkt. Mensen zijn tegen stierenvechten, terwijl ze wel de ene kipnugget na de andere in hun mond proppen. Wij proberen in dit programma te laten zien waar dat vlees vandaan komt, door kandidaten een band met een dier te laten opbouwen, en ze vervolgens voor de keuze te stellen om dat dier op te eten.

Maar moet er om dat te laten zien een geit geslacht worden? En ben je niet bang voor de reactie van dierenactivisten?

Nee, juist niet! Die zouden dit idee juist moeten omarmen, omdat we hier iets positiefs mee bedoelen. Het doel heiligt volgens mij in dit geval de middelen. Soms moet je iets vet aanzetten om je doel te bereiken.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen door dit programma minder vlees gaan eten?

Dat zou mooi zijn. Zelf zou ik het beest aan het einde van de rit niet opeten, want ik ben al negentien jaar vegetariër. Ik ben fel tegen de bioindustrie, en het eten van vlees is ook een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde.

Eigenlijk is dit een heel idealistisch programma-idee. Heb je al BN’ers in je hoofd die geschikt zouden zijn voor dit programma?

Ik ken wel een paar notoire vleeseters, die heel geschikt zouden zijn. Ik noem geen namen, maar het moet een goede mix zijn. Aan de ene kant van het spectrum kan je dan denken aan een Gordon, en aan de andere kant aan iemand als Arjen Lubach. Het kan ook interessant zijn om iemand als Ali B mee te laten doen, omdat er dan ook nog het halal-aspect bij komt.

Is het programma eigenlijk nog wel leuk nu je de clou – de geit die eindigt aan het spit – hebt weggegeven?

Dat is wel iets dat we hebben besproken bij het bekendmaken van het idee. Ik denk dat de kans groot is dat we dit programma in het buitenland gaan maken, daar speelt dat probleem niet, want daar is het nog niet bekend. En ook als we het in Nederland gaan maken – er is al concrete interesse – zijn er wel oplossingen te bedenken om het programma spannend te houden.

We kunnen nu al niet wachten. Bedankt, Taco!