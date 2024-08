In onze podcast vertelt een cryptomiljonair over investeren in drugs

Luister hieronder naar de derde editie van onze podcast en abonneer je direct op ons podcastkanaal, zodat je nooit een aflevering mist. Het is een verdieping van onze gelijknamige videoserie, die mede mogelijk wordt gemaakt door ING en gaat over innovatieve manieren waarop jonge mensen tegenwoordig geld verdienen.

In deze aflevering spreken we de 25-jarige Livaneli Yildiran uit Rotterdam. Hij heeft twee jaar geleden ontzettend veel geld verdiend door te handelen in cryptocurrency, wat hij vervolgens investeerde in Canadese cannabis. Nu duikt hij de wereld van medicinale psychedelica in, waarvan hij denkt dat het een goudmijn is. Verder spreken we Thijs Roes, een journalist die voor onder andere De Correspondent en VICE over het Nederlandse drugsbeleid schreef en zelf de heilzame werking van psychedelica ondervond.

Videos by VICE

Volgende week komt de laatste podcast online, waarin we een ethische hacker spreken die bedrijven en overheden hackt, hun kwetsbaarheden meldt en daarmee geld verdient.