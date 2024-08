Indépendence chacha, tubakidi

Er vond in mijn buurt, het bruisende Borgerhout, in De Roma een bijzonder evenement plaats om de onafhankelijkheid van Congo te vieren. De sfeer zat goed en het gevoel van trots hing in de zonnige lucht, terwijl iedereen er samenkwam om deze belangrijke mijlpaal te herdenken. Als trotse inwoner en lid van de gemeenschap kon ik deze viering van onze geschiedenis en cultuur niet aan me voorbij laten gaan, en was ik vastbesloten om de sfeer en hoogtepunten vast te leggen met mijn camera.

Laat je niet misleiden door de datum op de foto’s, het evenement vond weldegelijk plaats op 30 juni, de onafhankelijkheidsdag van Congo, mijn camera staat gewoon verkeerd ingesteld en ik heb geen idee hoe ik dat moet veranderen…

Sara Moponami, beter bekend als Zoey Hasselbank, is de drijvende kracht achter Tubakidi; het nieuwe concept dat in teken staat van het vieren van de Congolese onafhankelijkheid en gemeenschap. Na jaren van twijfels over hoe ze dat precies zou aanpakken, besloot ze de sprong te wagen en een uniek evenement te organiseren dat de essentie van de Congolese cultuur zou belichamen.

Het evenement was zorgvuldig samengesteld met een scala aan activiteiten en belevenissen voor en door Congolezen. Het aanbod was veelzijdig en omvatte niet alleen eten en drankjes, maar ook hairstyling, panelgesprekken, betoverende live acts en oprecht goede dj-sets. Het was een feest voor alle zintuigen en een eerbetoon aan de rijke diversiteit en creativiteit van onze Congolese gemeenschap.

Mijn beste vriend en ik vertrokken naar het event met een lege maag, hopend dat het eten betaalbaar zou zijn, en we werden niet teleurgesteld. Vaak zijn de prijzen van eten en drinken op evenementen, zeker in Antwerpen, verschrikkelijk duur, en dat was hier absoluut niet het geval. Zien jullie die gigantische bak makemba? Die was 8 euro. Ongezien in Antwerpen.

De inkomsten van het evenement gaan naar Rebuild Women’s Hope, een organisatie die zich inzet voor vrouwen in Congo. Naast de tickets, boekenverkoop, haarstyling, eten en drinken, gingen ook de inkomsten van de t-shirtverkoop naar het goede doel.

Zoals reeds vermeld, woon ik hier in de buurt en ik moet eerlijk toegeven dat ik nog nooit zo veel Congolezen op de Turnhoutsebaan heb gezien. Iedereen is zo goedgezind en op zijn best gekleed. Terwijl ik buiten een sigaretje sta te roken, babbel ik met zoveel mensen. Ik krijg een gemeenschapsgevoel dat ik al lang niet meer heb gevoeld.

Terwijl we genieten van onze vullende maaltijd, luisteren we naar de verschillende panelgesprekken. Onder het gezelschap bevinden zich Congolese entertainers, influencers en vrijwilligers, die elk hun unieke perspectieven delen over een specifiek onderwerp. Het geeft een gevoel van verbondenheid en trots.

Naarmate de gesprekken vorderen, wordt het onderwerp van de Congolese onafhankelijkheid aangesneden, een moment van introspectie en reflectie. Ik denk dat ik voor velen spreek wanneer ik zeg dat deze gesprekken ons hernieuwde inspiratie geven om onze culturele erfenis te omarmen en te vieren, terwijl we tegelijkertijd stappen zetten om de uitdagingen van vandaag aan te pakken. Het brengt ons weer een stap dichter bij elkaar en herinnert ons eraan dat we sterker zijn samen; we hebben elkaar.

Ja, wat kan ik zeggen? Wij, Congolezen, moeten gewoon altijd onze kleren uitdoen wanneer we dansen… it’s a cultural thing!

