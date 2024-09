Luister naar een nieuw liedje van het New Yorkse electropopduo PROM

Een van de dingen die het electropop duo PROM uit New York goed doet, is het maken van muziek die ervoor zorgt dat je problemen als sneeuw voor de zon lijken te verdwijnen. Het nieuwe liedje Mindsight doet je denken aan CHVRCHES en het heeft ook wel wat weg van Purity Ring, maar aan het herkenbare voegt PROM iets belangrijks toe: je het gevoel geven de hele dag te kunnen dobberen op een luchtbed in zee, of gewoon in bad in je flatje op tien hoog. Het is alsof Ella Zoller en Gabriel Stanley voor jou in het zwembad zijn gesprongen, zodat jij hetzelfde kan ervaren, maar dan zonder natte kleren.

Beluister hem hieronder. Mindsight is vanaf nu ook via iTunes te downloaden. Het album komt in de lente uit.